Gobi Manchurian Recipe : फ्लॉवरचे कुरकुरीत मंचुरियन खाल्ले आहेत का? नोट करा रेसिपी

आजकाल हॉटेलमध्ये, ढाब्यावर किंवा चायनीज स्टॉलवर फ्लॉवर मंचुरियन हमखास मिळतो. पण तोच चविष्ट गोबी मंचुरियन तुम्ही घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने तयार करू शकता. स्वच्छता, तेलाचा योग्य वापर आणि ताज्या भाज्यांमुळे घरचा फ्लॉवर मंचुरियन आरोग्यदायीही ठरतो. फ्लॉवर मंचुरियन ड्राय आणि ग्रेवी अशा दोन प्रकारात बनवता येतो. पार्टी, किटी पार्टी, वाढदिवस किंवा संध्याकाळच्या चहासोबत स्नॅक्स म्हणून हा पदार्थ एकदम परफेक्ट आहे. चला तर मग जाणून घेऊया घरगुती स्टाईल फ्लॉवर मंचुरियनची रेसिपी, जी खाणाऱ्याला हॉटेलची आठवण करून देईल.
मंचुरियन तळण्यासाठी