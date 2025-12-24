Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Gobi Manchurian Recipe : फ्लॉवरचे कुरकुरीत मंचुरियन खाल्ले आहेत का? नोट करा रेसिपी

Recipe : भारतात इंडो-चायनीज लव्हर्स फार आहेत. आपण स्ट्रीटवरील फेमस कोबी मंचुरियन तर बऱ्याचदा खाल्ले असतील. पण तुम्ही कधी फ्लॉवरचे कुरकुरीत मंचुरियन ट्राय केले आहेत का?

Updated On: Dec 24, 2025 | 10:38 AM
Gobi Manchurian Recipe : फ्लॉवरचे कुरकुरीत मंचुरियन खाल्ले आहेत का? नोट करा रेसिपी

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • चायनीज लव्हर्ससाठी खास आजची रेसिपी घरी ट्राय करायलाच हवी.
  • फ्लॉवरची भाजी खायला आवडत नसल्यास तुम्ही त्याचे कुरकुरीत मंचुरियन तयार करू शकता.
  • संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी किंवा पार्टीसाठी हा पदार्थ एक उत्तम पर्याय ठरेल.
चायनीज पदार्थ भारतीयांच्या चवीप्रमाणे बदलले गेले आणि त्यातूनच जन्म झाला इंडो-चायनीज पदार्थांचा. त्यामधील सर्वात लोकप्रिय, सगळ्यांच्या आवडीचा आणि स्ट्रीट फूडमध्ये हमखास दिसणारा पदार्थ म्हणजे फ्लॉवर मंचुरियन. कुरकुरीत तळलेले फुलकोबीचे तुकडे, त्यावर घमघमीत सॉस, सोया सॉस, लाल तिखट, आले-लसूण यांचा जबरदस्त तडका… त्यामुळे फ्लॉवर मंचुरियनची चव अगदी वेगळीच लागते.

आजकाल हॉटेलमध्ये, ढाब्यावर किंवा चायनीज स्टॉलवर फ्लॉवर मंचुरियन हमखास मिळतो. पण तोच चविष्ट गोबी मंचुरियन तुम्ही घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने तयार करू शकता. स्वच्छता, तेलाचा योग्य वापर आणि ताज्या भाज्यांमुळे घरचा फ्लॉवर मंचुरियन आरोग्यदायीही ठरतो. फ्लॉवर मंचुरियन ड्राय आणि ग्रेवी अशा दोन प्रकारात बनवता येतो. पार्टी, किटी पार्टी, वाढदिवस किंवा संध्याकाळच्या चहासोबत स्नॅक्स म्हणून हा पदार्थ एकदम परफेक्ट आहे. चला तर मग जाणून घेऊया घरगुती स्टाईल फ्लॉवर मंचुरियनची रेसिपी, जी खाणाऱ्याला हॉटेलची आठवण करून देईल.

 साहित्य

मंचुरियन तळण्यासाठी 

  • फ्लॉवर – 1 मध्यम (फ्लोरेट्स करून उकडलेले)
  • मैदा – 4 टेबलस्पून
  • कॉर्नफ्लोअर – 3 टेबलस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • लाल तिखट – 1 टीस्पून
  • आले-लसूण पेस्ट – 1 टीस्पून
  • पाणी – आवश्यकतेनुसार
  • तेल – तळण्यासाठी
 सॉससाठी
  • तेल – 2 टेबलस्पून
  • लसूण बारीक चिरलेला – 1 टेबलस्पून
  • आले बारीक चिरलेले – 1 टीस्पून
  • हिरवी मिरची – 1-2 (चिरलेली)
  • कांदा – 1 मध्यम (चौकोनी कापलेला)
  • शिमला मिरची – 1/2 कप
  • सोया सॉस – 1 टेबलस्पून
  • चिली सॉस – 1 टेबलस्पून
  • टोमॅटो केचप – 1 टेबलस्पून
  • व्हिनेगर – 1 टीस्पून
  • कॉर्नफ्लोअर – 1 टीस्पून (पाण्यात मिसळलेले)
  • मीठ – चवीनुसार
  • स्प्रिंग ओनियन– सजावटीसाठी
कृती

  • यासाठी प्रथम फ्लॉवरचे तुकडे गरम पाण्यात मीठ घालून 5 मिनिटे उकडून घ्या आणि पाणी निथळून ठेवा.
  • एका भांड्यात मैदा, कॉर्नफ्लोअर, मीठ, लाल तिखट, आले-लसूण पेस्ट आणि पाणी घालून घट्ट पीठ तयार करा.
  • फ्लॉवरचे तुकडे या पिठात घोळवून गरम तेलात सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
  • दुसऱ्या कढईत तेल गरम करून त्यात आले, लसूण आणि हिरवी मिरची परतून घ्या.
  • त्यात कांदा आणि शिमला मिरची घालून 1-2 मिनिटे उच्च आचेवर परतून घ्या.
  • आता सोया सॉस, चिली सॉस, टोमॅटो केचप, व्हिनेगर घालून मिक्स करा.
  • कॉर्नफ्लोअरचे पाणी घालून सॉस थोडा घट्ट होऊ द्या.
  • शेवटी तळलेले फ्लॉवरचे फ्लॉवरचे तुकडे घालून सगळे नीट मिसळा.
  • वरून स्प्रिंग ओनियन घालून गरमागरम सर्व्ह करा.
  • फ्लॉवरचे मंचुरियन ड्राय प्रकार नूडल्स किंवा फ्राईड राईससोबत खाण्यासाठी सर्व्ह करू शकता.
  • घरच्या घरी बनवलेला हे चविष्ट फ्लॉवरचे मंचुरियन नक्की ट्राय करा आणि कुटुंबीयांसोबत आनंद घ्या!

Published On: Dec 24, 2025 | 10:38 AM

