Sangli Cyber Crime: 37 जणांची बँक खाती भाड्याने घेऊन सायबर फसवणूक; 22 वर्षीय आरोपी अटकेत

सांगलीत 37 जणांची बँक खाती भाड्याने घेऊन सायबर फसवणूक केल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. सायबर पोलिसांनी जैब जावेद शेख या 22 वर्षीय आरोपीला अटक करून 11.05 लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 10:55 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • 37 ग्राहकांची बँक खाती ‘म्युल अकाउंट’ म्हणून वापर
  • आरोपीकडून 34 डेबिट कार्ड, 27 सिम कार्ड, 6 मोबाईल जप्त
  • सायबर फसवणुकीसाठी खात्यांमधून संशयास्पद व्यवहार
सांगली: सांगली जिल्ह्यातून सायबर फसवणुकीची एक धक्कदायक बातमी समोर आली आहे. सायबर गुन्हेगारीचा प्रकार राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात वाढ होताना दिसत आहे. त्यात ‘म्युल अकाउंट’ हा नवा प्रकार समोर आला आहे. ‘म्युल अकाउंट’ म्हणजे विविध व्यक्तींची बँक खाती काही कालावधीसाठी भाड्याने घेऊन त्याबदल्यात खातेदारांना दरमहा ठरावीक रक्कम दिली जाते. या खात्यांद्वारे सायबर फसवणुकीतून मिळवलेले पैसे नेट बँकिंगद्वारे इतर खात्यांत वर्ग केलें जातात, रोख स्वरूपात काढले जातात किंवा क्रिप्टो करंन्सीत रूपांतरित केले जातात.

Latur Crime: नशेत असलेल्या पतीचा पत्नीने केला खून! आधी डोके भिंतीवर आपटले, नंतर गळा आवळला; धक्कादायक कारण उघड

एकूण ११ लाख 5 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

आता असाच एक प्रकार सांगली जिल्ह्यातून समोर आला आहे. ३७ ग्राहकांची बँक खाती भाड्याने घेऊन त्यांचा वापर सायबर फसवणुकीसाठी केल्याचा धक्कदायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पोलिसांनी २२ वर्षीय जैब जावेद शेख याला अटक केली असून पोलिसांनी आरोपीकडून ३४ डेबिट कार्ड, 27 मोबाईल सिम कार्ड, सहा मोबाईल फोन तसेच चारचाकी वाहन, असा एकूण ११ लाख 5 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. पोलिसांना बँकः खाती भाड्याने दिली जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सायबर पोलिसांनी शोधमोहीम राबवली आणि हा प्रकार उघडकीस आणला.

संशयास्पद व्यवहारावरून आरोपी अटकेत

अटक करण्यात आलेला आरोपी जैब जावेद शेख हा त्याच्या साथीदारांच्या मदतीने सांगलीसह इतर ठिकाणच्या बँक खात्यांमधून संशयास्पद व्यवहार करत असल्याचे सायबर पोलिसांना निष्पन्न झाले. या खात्यांचा वापर ऑनलाइन सायबर फसवणुकीसाठी होत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस या घटनेचा तपास करत असून तर नागरिकांनी अशा फसव्या व्यवहाराला बळी न पडता योग्य ती सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर येथील माजी सरपंचांची निर्घृण हत्या; ग्रामस्थांचा आक्रमक पवित्रा, आरोपींचे अवैध दुकान जमीनदोस्त

Frequently Asked Questions

  • Que: ही सायबर फसवणूक कशी केली जात होती?

    Ans: नागरिकांची बँक खाती भाड्याने घेऊन त्यावर फसवणुकीची रक्कम वर्ग केली जात होती.

  • Que: या प्रकरणात कोणाला अटक झाली?

    Ans: जैब जावेद शेख (वय 22) या तरुणाला सायबर पोलिसांनी अटक केली आहे.

  • Que: पोलिसांनी काय जप्त केले आहे?

    Ans: 34 डेबिट कार्ड, 27 सिम कार्ड, 6 मोबाईल फोन व 11.05 लाखांचा मुद्देमाल.

Published On: Dec 24, 2025 | 10:55 AM

