Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

जिभेवर कायमच चव राहील रेंगाळत! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा लालसर झणझणीत कांद्याचा ठेचा, नोट करून घ्या रेसिपी

जेवणात भाजी बनवण्याचा कंटाळा आल्यानंतर तुम्ही झटपट कांद्याचा चविष्ट ठेचा बनवू शकता. हा पदार्थ भात, चपाती किंवा भाकरीसोबत अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया कांद्याचा ठेचा बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Dec 24, 2025 | 10:40 AM
जिभेवर कायमच चव राहील रेंगाळत! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा लालसर झणझणीत कांद्याचा ठेचा

जिभेवर कायमच चव राहील रेंगाळत! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा लालसर झणझणीत कांद्याचा ठेचा

Follow Us:
Follow Us:

झणझणीत चवीचा ठेचा हा पारंपरिक पदार्थ आहे. लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं हिरवी मिरची आणि शेंगदाण्यांपासून बनवलेला ठेचा खायला खूप जास्त आवडतो. गरमागरम भाकरीसोबत किंवा चपातीसोबत तुम्ही ठेचा खाऊ शकता. बऱ्याचदा रात्रीच्या किंवा सकाळच्या जेवणात भाजी बनवण्याचा कंटाळा आल्यानंतर नेमकं काय बनवावं सुचत नाही? अशावेळी तुम्ही झटपट कांद्याच्या ठेचा बनवू शकता. कांद्याच्या ठेचा बनवण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाहीत. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारे पदार्थ बनवायला बनवायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. लहान मुलं कांदा खाण्यास कायमच नकार देतात. भाजीत किंवा इतर कोणत्याही पदार्थांमध्ये कांदा टाकल्यास तो बाहेर काढून टाकला जातो. कांद्याच्या सेवनामुळे भरमसाट फायदे होतात. ठेचा बनवताना हिरव्या मिरच्यांचा वापर करण्याऐवजी लाल सुक्या मिरच्यांचा वापर करावा. यामुळे ठेचला एक वेगळीच चव येते. याशिवाय कांद्याचा ठेचान आठवडाभर व्यवस्थित टिकून राहतो. चला तर जाणून घेऊया झणझणीत कांद्याचा ठेचा बनवण्याची सोपी रेसिपी. (फोटो सौजन्य – istock)

जेवणात तोंडी लावण्यासाठी झटपट बनवा खमंग कढीपत्त्याची चटणी! महिनाभरात थांबेल केस गळती, केस होतील लांबलचक

साहित्य:

  • लसूण
  • कांदा
  • शेंगदाणे
  • पांढरे तीळ
  • सुकं खोबर
  • मीठ
  • लाल तिखट
  • तेल
बाळंतीणीसाठी सकाळच्या नाश्त्यात पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा बाजरीच्या पिठाची पेज, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

कृती:

  • कांद्याचा ठेचा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कांद्याची साल काढून कांद्याचे बारीक तुकडे करून घ्या. लसूण पाकळ्या सालीसहित वापरू नये.
  • तवा गरम करून त्यावर सुक्या खोबऱ्याचा किस, शेंगदाणे, पांढरे तीळ, कांदा आणि लसूण पाकळ्या गरम करून घ्या. यामुळे ठेचा जास्त दिवस व्यवस्थित टिकून राहील.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भाजून घेतलेले सर्व साहित्य जाडसर बारीक वाटून घ्या. त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ आणि लाल तिखट घालून पुन्हा एकदा बारीक करा.
  • ठेचा बनवताना तो जास्त बारीक करू नये. यामुळे चव बिघडण्याची शक्यता असते. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला कांद्याचा ठेचा.
  • कांद्याचा ठेचा तुम्ही गरमागरम भातासोबत किंवा भाकरी, चपातीसोबत खाऊ शकता.

Web Title: How to make onion thecha at home simple food recipe benefits of onion

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 10:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब
1

रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब

बिघडलेली पचनक्रिया सुधारण्यासाठी गोवन पद्धतीमध्ये बनवा हिरव्यागार ओव्याच्या पानांची कढी, नोट करून घ्या पदार्थ
2

बिघडलेली पचनक्रिया सुधारण्यासाठी गोवन पद्धतीमध्ये बनवा हिरव्यागार ओव्याच्या पानांची कढी, नोट करून घ्या पदार्थ

भाजी खाणे कायमचे जाल विसरून! अस्सल गावरान पद्धतीमध्ये बनवा कच्च्या टोमॅटोची चटणी, भाकरीसोबत लागेल भारी
3

भाजी खाणे कायमचे जाल विसरून! अस्सल गावरान पद्धतीमध्ये बनवा कच्च्या टोमॅटोची चटणी, भाकरीसोबत लागेल भारी

बटाट्याची नाही यावेळी बाजरीच्या पिठाची बनवा कुरकुरीत आणि टेस्टी टिक्की, रेसिपी नोट करा
4

बटाट्याची नाही यावेळी बाजरीच्या पिठाची बनवा कुरकुरीत आणि टेस्टी टिक्की, रेसिपी नोट करा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics: “…नाराजी खपवून घेतली जाणार नाही”; फडणवीसांचा नगरसेवकांना इशारा

Maharashtra Politics: “…नाराजी खपवून घेतली जाणार नाही”; फडणवीसांचा नगरसेवकांना इशारा

Jan 18, 2026 | 08:23 AM
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Jan 18, 2026 | 07:05 AM
Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Jan 18, 2026 | 06:15 AM
नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jan 18, 2026 | 05:30 AM
सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

Jan 18, 2026 | 04:15 AM
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM