Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Epstein Files Accuse Trump Of Assaulting Woman And Secret Travel On Private Jet

DOJ Release: Trump-Epsteinचे ‘डार्क’ कनेक्शन; ट्रम्पविरुद्ध महिलांवर अत्याचार अन् ‘Lolita Express’मध्ये प्रवासाचे धक्कादायक पुरावे

Jeffrey Epstein Files : अमेरिकेच्या न्याय विभागाने मंगळवारी रात्री लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईनशी संबंधित सुमारे ३०,००० पानांचे नवीन दस्तऐवज जारी केले. जाणून घ्या आणखी कोणते नवीन खुलासे झाले आहेत.

Updated On: Dec 24, 2025 | 10:54 AM
Epstein files accuse Trump of assaulting woman and secret travel on private jet

एपस्टाईन फाइल्समध्ये ट्रम्पवर महिलेवर अत्याचार आणि अन् खाजगी विमानातील गुप्त प्रवासाचा आरोप ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकन न्याय विभागाने एपस्टाईन प्रकरणाशी संबंधित ३० हजार पानांची कागदपत्रे सार्वजनिक केली असून, त्यात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नावाचा वारंवार उल्लेख आहे.
  •  ट्रम्प यांनी एपस्टाईनच्या खाजगी जेटने कधीही प्रवास केला नसल्याचा दावा केला होता, मात्र नवीन फ्लाईट रेकॉर्ड्सनुसार त्यांनी १९९३ ते १९९६ दरम्यान किमान ८ वेळा प्रवास केल्याचे सिद्ध झाले आहे.
  •  या फाइल्समध्ये ट्रम्प यांच्यावर बलात्काराचे आरोप असलेल्या जुन्या एफबीआय अर्जांचा समावेश आहे, परंतु न्याय विभागाने हे आरोप ‘असिद्ध’ आणि ‘विनापुराव्याचे’ असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

Jeffrey Epstein Files Trump rape allegations 2025 : अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) पुन्हा एकदा एका जुन्या आणि वादग्रस्त प्रकरणाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. कुख्यात लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईन (Jeffrey Epstein) याच्याशी संबंधित सुमारे ३०,००० पानांची नवीन कागदपत्रे अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (DOJ) मंगळवारी रात्री सार्वजनिक केली. या फाइल्समध्ये ट्रम्प यांच्यावर बलात्काराचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र, या आरोपांची सत्यता अद्याप सिद्ध झालेली नाही. या फाईल्समुळे अमेरिकेच्या राजकारणात पुन्हा एकदा नैतिकतेचा आणि कायदेशीर चौकशीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

खाजगी जेट प्रवासाचे गुपित उघड

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आजवर अनेकदा जाहीरपणे सांगितले आहे की, त्यांचा एपस्टाईनच्या खाजगी जेटशी किंवा ‘लोलिता एक्सप्रेस’शी कोणताही संबंध नव्हता. मात्र, नवीन कागदपत्रांमधील उड्डाण नोंदी (Flight Logs) काही वेगळीच कथा सांगत आहेत. जानेवारी २०२० च्या एका ईमेलमधील पुराव्यानुसार, १९९३ ते १९९६ या काळात ट्रम्प यांनी किमान आठ वेळा एपस्टाईनच्या विमानातून प्रवास केला होता. धक्कादायक म्हणजे, काही प्रवासांमध्ये त्यांच्या तत्कालीन पत्नी मार्ला मॅपल्स आणि मुले देखील सोबत होती. या उड्डाणांमुळे ट्रम्प आणि एपस्टाईन यांच्यातील संबंध पूर्वी वाटत होते त्यापेक्षा कितीतरी अधिक जवळचे होते, हे स्पष्ट होत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : LVM3-M6 : मोफत इंटरनेटच्या दिशेने ISROचे लक्षणीय पाऊल; ‘Bluebird-2 Satellite’ मुळे होणार स्मार्टफोन क्रांती, वाचा कसे?

रहस्यमय महिला आणि घिसलेन मॅक्सवेल

फाइल्समधील नोंदीनुसार, ट्रम्प यांनी केलेल्या आठपैकी चार प्रवासात एपस्टाईनची मुख्य सहकारी घिसलेन मॅक्सवेल देखील उपस्थित होती. मॅक्सवेल ही सध्या मानवी तस्करीच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहे. १९९३ मधील एका विशिष्ट उड्डाणाचा उल्लेख या कागदपत्रांत आहे, ज्यामध्ये विमानात फक्त एपस्टाईन, ट्रम्प आणि एक २० वर्षांची अज्ञात महिला होती. या महिलेची ओळख गुप्त ठेवण्यात आली असून, अशा प्रकारच्या अनेक सहलींमध्ये अशा महिलांचा समावेश होता ज्यांना नंतर कायदेशीर प्रक्रियेत साक्षीदार म्हणून बोलावण्यात आले होते.

credit : social media and Twitter

एफबीआय फाइलमधील बलात्काराचा खळबळजनक दावा

या सर्व खुलाशांमध्ये सर्वात मोठा धक्का म्हणजे ऑक्टोबर २०२० मधील एक एफबीआय फाइल. यात एका महिलेने दावा केला आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प आणि जेफ्री एपस्टाईन या दोघांनीही तिच्यावर बलात्कार केला होता. तसेच एका लिमोझिन ड्रायव्हरच्या निवेदनाचाही त्यात उल्लेख आहे, ज्याने १९९५ मध्ये ट्रम्प यांनी एका मुलीवर अत्याचार केल्याची चर्चा ऐकली होती. मात्र, न्याय विभागाने (DOJ) यावर महत्त्वाची टीप दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, हे आरोप पुराव्याविना आहेत आणि २०२० च्या निवडणुकीपूर्वी राजकीय हेतूने देखील सादर केले गेले असावेत. तसेच, हे आरोप करणाऱ्या महिलेचा नंतर संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाल्याने या प्रकरणाचा तपास करणे कठीण झाले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : श्रीमंतीच्या आड लपलेला सैतान! पाहा कसा होता ‘Jeffrey Epstein’ च्या ‘Lolita Express’ आणि ‘पीडोफाईल आयलंड’चा थरार?

हस्तलिखित पत्राचे गूढ आणि न्याय विभागाची भूमिका

या ३०,००० पानांच्या तावडीत एपस्टाईनचे एक कथित हस्तलिखित पत्रही सापडले आहे, ज्यामध्ये त्याने ट्रम्प यांच्याबद्दल अत्यंत अपमानास्पद आणि आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. मात्र, न्याय विभागाने या पत्राच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सध्याच्या स्थितीत ट्रम्प यांच्यावर या प्रकरणात कोणताही अधिकृत गुन्हेगारी खटला चालवला जात नाहीये. तरीही, या कागदपत्रांमुळे ट्रम्प यांच्या प्रतिमेला तडा जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एपस्टाईनच्या विमानाने किती वेळा प्रवास केला?

    Ans: नवीन फ्लाईट रेकॉर्ड्सनुसार, ट्रम्प यांनी १९९३ ते १९९६ दरम्यान किमान ८ वेळा जेफ्री एपस्टाईनच्या खाजगी विमानाने प्रवास केला होता.

  • Que: ट्रम्प यांच्यावर बलात्काराचे आरोप सिद्ध झाले आहेत का?

    Ans: नाही, अमेरिकन न्याय विभागाने (DOJ) स्पष्ट केले आहे की हे आरोप विनापुराव्याचे (Unverified) आहेत आणि ते सिद्ध झालेले नाहीत.

  • Que: नवीन एपस्टाईन फाईल्समध्ये एकूण किती पाने आहेत?

    Ans: न्याय विभागाने या प्रकरणात सुमारे ३०,००० पानांची नवीन कागदपत्रे सार्वजनिक केली आहेत.

Web Title: Epstein files accuse trump of assaulting woman and secret travel on private jet

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 10:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?
1

US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा
2

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO
3

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO

ट्रम्पचा Gaza Peace Plan अपयशी? फ्रान्सने बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सामील होण्यास दिला नकार, म्हणाले…
4

ट्रम्पचा Gaza Peace Plan अपयशी? फ्रान्सने बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सामील होण्यास दिला नकार, म्हणाले…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM
भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

Jan 20, 2026 | 08:21 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

Jan 20, 2026 | 08:15 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM