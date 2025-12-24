Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Grahan Yog 2026: नव्या वर्षाच्या सुरूवातीलाच संकटाचे सावट! सूर्य-राहूचे ग्रहण 5 राशींसाठी धोकादायक, संकटांचा डोंगर

नवीन वर्ष अनेक अत्यंत शुभ आणि दुर्मिळ योग घेऊन येत असताना, दोन ग्रहांच्या युतीमुळे एक धोकादायक आणि अशुभ योगदेखील निर्माण होत आहे. या योगाला ग्रहणयोग म्हणतात, कोणाला होणार नुकसान?

Updated On: Dec 24, 2025 | 10:38 AM
सूर्य आणि राहू यांचा ग्रहणयोग ठरणार त्रासदायक (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

  • नव्या वर्षात ५ राशींवर येणार संकट
  • सूर्य आणि राहूची युती 
  • ग्रहणयोग म्हणजे नक्की काय 
नवीन वर्षाची उलटी मोजणी सुरू झाली आहे. येणाऱ्या वर्षातील ग्रहांच्या स्थितींबद्दल लोक उत्सुक आहेत. ज्योतिषशास्त्रावर विश्वास ठेवणारे लोक ग्रहांच्या स्थिती, संक्रमण आणि त्यांच्या युतींवरून शुभ आणि अशुभ काळाचे भाकीत करतात. नवीन वर्षात अनेक ग्रह संक्रमण करतील, तर युती निर्माण होतील, ज्यामुळे शुभ योग निर्माण होतील.

त्याच वेळी, काही ग्रहांच्या दुर्मिळ आणि धोकादायक युती देखील अशुभ योग निर्माण करतील. यापैकी एक ग्रहणयोग आहे, जो सूर्याच्या कुंभ राशीत प्रवेशामुळे तयार होईल. ज्योतिषशास्त्रात हा योग दुर्मिळ आणि सर्वात अशुभ योगांपैकी एक मानला जातो. त्याची निर्मिती तीन राशींसाठी गंभीर अडचणीच्या काळात येऊ शकते. चला जाणून घेऊया ज्योतिषाचार्य आनंद पाठक यांच्याकडून ग्रहणयोग म्हणजे काय आणि तो कोणत्या राशींसाठी अशुभ असेल?

ग्रहणयोग म्हणजे काय आणि तो कधी होतो?

पंचांगानुसार, १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सूर्य कुंभ राशीत प्रवेश करेल, जिथे राहू आधीच उपस्थित आहे. यामुळे ग्रहणयोग निर्माण होईल. दोन्ही ग्रहांची ही युती १५ मार्च २०२६ पर्यंत राहील. ज्योतिषशास्त्रात, ग्रहण योग हा एक अतिशय अशुभ आणि धोकादायक युती मानला जातो. जेव्हा सूर्य किंवा चंद्र राहू किंवा केतूच्या एकाच राशीत असतात किंवा एकमेकांच्या खूप जवळ येतात तेव्हा हा योग होतो.

Surya Gochar 2025: 16 डिसेंबरला सूर्य गोचर, 7 राशीच्या व्यक्तींसमोर आव्हानांचा डोंगर; नव्या वर्षातही हानीची शक्यता

मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी तणावपूर्ण वर्ष 

मेष राशीसाठी ही युती तणावपूर्ण असू शकते. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. तुमची प्रतिष्ठा खराब होऊ शकते. म्हणून, या काळात कोणतेही वाद टाळा. आर्थिक गुंतवणुकीसाठी हा अनुकूल काळ नाही. तसंच आपल्या आरोग्याचीदेखील या काळात काळजी घ्या. दुर्लक्ष करणे तुम्हाला त्रासदायक ठरू शकते. 

मिथुन राशीच्या व्यक्तींचे संबंध ताणले जातील

मिथुन राशीच्या लोकांनी त्यांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी. राहूच्या प्रभावामुळे अस्वस्थता आणि गोंधळाची भावना निर्माण होऊ शकते. त्यांच्या वडिलांसोबतचे संबंध ताणले जाण्याची शक्यता आहे. सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये अडथळे येऊ शकतात, ज्यामुळे मानसिक त्रास वाढू शकतो. गोष्टी गृहीत धरू नये आणि अधिक मेहनत घ्यावी अन्यथा वाद विकोपाला जाऊ शकतात हे लक्षात घ्या 

कर्क राशीच्या व्यक्तींसाठी अस्थिरता 

२०२६ मध्ये ग्रहण सुरू झाल्यामुळे कर्क राशीच्या लोकांसाठी काहीशी अस्थिर आर्थिक परिस्थिती निर्माण होईल. गुंतवणूक किंवा व्यवसायात जोखीम वाढू शकते. अनपेक्षित मोठे खर्च उद्भवू शकतात. नोकरी करणाऱ्यांना बोनस किंवा पगारात विलंब होऊ शकतो. या काळात त्यांना शहाणपणाने पैसे खर्च करावे लागतील. त्यांना जुन्या कर्जाचा दबाव देखील जाणवू शकतो.

कन्या राशीच्या व्यक्तींना आर्थिक परिस्थितीत त्रास 

२०२६ मध्ये ग्रहण सुरू झाल्यामुळे कन्या राशीच्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती नकारात्मक होईल. आर्थिकदृष्ट्या, हे आव्हानात्मक असेल. व्यवसाय किंवा गुंतवणुकीत अनिश्चितता राहील. मोठे निर्णय नुकसानास कारणीभूत ठरू शकतात. नवीन नोकरीच्या संधी फायदेशीर ठरणार नाहीत. त्यामुळे खर्चाचे बजेट तयार करावे लागेल. आरोग्यही बिघडू शकते.

Rahu Gochar 2026: नवीन वर्षात मिथुन राशीवर पैशांचा वर्षाव, 2026 मध्ये राहूमुळे या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब

मीन राशीच्या व्यक्तींसमोर अनेक अडचणी 

२०२६ मध्ये ग्रहण सुरू झाल्यामुळे मीन राशीच्या लोकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. हा काळ खूप वेदनादायक मानला जातो. आर्थिक काळजी घेणे आवश्यक आहे. नवीन प्रकल्प किंवा व्यवसायात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती किंवा बोनस मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. खर्चावर नियंत्रण ठेवा. अनावश्यक खरेदी टाळणे फायदेशीर ठरेल.

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Published On: Dec 24, 2025 | 10:38 AM

