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RNT Associates: मोठी बातमी! रतन टाटांचे विश्वासू मेहली मिस्त्रीने दिला बोर्डाचा राजीनामा, कंपनीत होणार मोठा फेरबदल

Updated On: Jul 02, 2026 | 10:12 AM IST
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सारांश

रतन टाटा यांच्या सर्वात विश्वासू सहकाऱ्यांपैकी एक असलेल्या मेहली मिस्त्री यांनी आरएनटी असोसिएट्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला आहे. वृत्तानुसार, हा एक मोठा बदल मानला जात आहे.

मेहली मिस्त्री यांचा राजीनामा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

मेहली मिस्त्री यांचा राजीनामा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • मेहली मिस्त्री बऱ्याच काळापासून रतन टाटा यांचे जवळचे सल्लागार होते
  • असे मानले जाते की, त्यांच्या राजीनाम्यानंतर, रतन टाटा यांच्याशी संबंधित ट्रस्ट कंपनीच्या सुमारे १,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओची मोठी जबाबदारी घेऊ शकता
  • तथापि, आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की त्यांनी या पदाचा राजीनामा का दिला आणि कंपनीमध्ये काही मोठे बदल अपेक्षित आहेत का?
दिवंगत रतन टाटा यांचे सर्वात विश्वासू सहकारी आणि ज्येष्ठ कार्यकारी अधिकारी, मेहली मिस्त्री यांनी टाटा ग्रुपची कंपनी असलेल्या RNT Associates प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला आहे. मेहली मिस्त्री हे शापूरजी मिस्त्री आणि टाटा सन्सचे माजी अध्यक्ष दिवंगत सायरस मिस्त्री यांचे चुलत भाऊ आहेत. तथापि, टाटा ट्रस्ट्सनंतर टाटा सन्समध्ये दुसरा सर्वात मोठा भागधारक असलेल्या शापूरजी पालोनजी ग्रुपशी त्यांचा आता कोणताही संबंध राहिलेला नाही.

मनीकंट्रोलच्या वृत्तानुसार, मेहली मिस्त्री यांचा राजीनामा हा रतन टाटा यांच्या वैयक्तिक गुंतवणूक व्यवस्थेतील संचालक मंडळ स्तरावरील एक मोठा बदल मानला जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी, त्यांनी टाटा ग्रुपमधील अनेक प्रमुख धर्मादाय ट्रस्ट्समधील पदांचाही राजीनामा दिला होता.

मेहली मिस्त्री यांनी राजीनामा का दिला?

३० जून रोजीच्या आपल्या राजीनामा पत्रात, मेहली मिस्त्री यांनी संचालक मंडळाला कळवले की, इतर जबाबदाऱ्यांप्रति असलेल्या आपल्या वचनबद्धतेमुळे ते १ जुलैपासून RNT Associates च्या संचालकपदाचा राजीनामा देत आहेत. त्यांनी आपल्या पत्रात असेही लिहिले आहे की, ते कंपनी आणि तिच्या संचालक मंडळाला शुभेच्छा देतात आणि आशा व्यक्त करतात की कंपनी दिवंगत रतन टाटा यांच्या ध्येयपूर्तीसाठी कार्यरत राहील.

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RNT Associates कंपनी नक्की काय करते?

अहवालानुसार, RNT Associates Pvt Ltd. ही सिंगापूरस्थित आरएनटी असोसिएट्स सिंगापूरची होल्डिंग कंपनी आहे, जी परदेशात केलेल्या गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन करते. भारतात, ही कंपनी अंदाजे ₹१,००० कोटींच्या गुंतवणुकीवर देखरेख करते, तर सिंगापूर युनिटकडे अंदाजे $३० दशलक्षचा गुंतवणूक पोर्टफोलिओ आहे.

रतन टाटा यांच्या गुंतवणुकीशी संबंधित अनेक संस्था वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या देखरेखीखाली आहेत. जमशेद पोचा सध्या रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट (RTET) साठी जबाबदार आहेत, तर आर. आर. शास्त्री रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन (RTEF) चे नेतृत्व करतात. टाटा सन्सचे जनरल काउन्सिल सिद्धार्थ शर्मा, रतन टाटा यांच्या गुंतवणुकीशी संबंधित विविध संस्थांच्या कायदेशीर बाबींवर देखरेख करतात.

मेहली मिस्त्री कोण आहेत? 

मेहली मिस्त्री हे दीर्घकाळ टाटा समूहाच्या सर्वात महत्त्वाच्या पण कमी प्रसिद्ध असलेल्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांपैकी एक होते. व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट असलेल्या मिस्त्री यांनी अनेक दशके रतन टाटा यांच्यासोबत काम केले आणि टाटा समूहाच्या अनेक कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर काम केले. त्यांना रतन टाटा यांचे विश्वासू सल्लागार मानले जात असे आणि त्यांनी गुंतवणूक, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स व निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. रतन टाटा यांच्या निधनानंतर, त्यांच्या मृत्युपत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या निवडक लोकांमध्ये त्यांचाही समावेश करण्यात आला होता.

गेल्या काही महिन्यांत, टाटा समूहाच्या संस्थांमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये, मेहल मिस्त्री यांची सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि बाई हिराबाई जे.एन. टाटा नवसारी चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन ट्रस्टच्या विश्वस्तपदी पुनर्नियुक्ती करण्यात आली नाही. तथापि, ते टाटा एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट ट्रस्ट (TEDT) चे विश्वस्त म्हणून कायम आहेत.

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मेहली मिस्त्री पुढे काय करणार?

वृत्तानुसार, मेहली मिस्त्री यांनी RNT Associates सोडल्यानंतर, रतन टाटा यांच्याशी संबंधित ट्रस्ट कंपनीच्या सुमारे ₹१,००० कोटींच्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओची मोठी जबाबदारी स्वीकारू शकतात. ही रतन टाटा यांच्या मृत्युपत्राअंतर्गत सुरू असलेल्या प्रक्रियेचा एक भाग असल्याचे मानले जाते. आरएनटी असोसिएट्सने अनेक यशस्वी भारतीय स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक केली आहे, त्यामुळे कॉर्पोरेट आणि स्टार्टअप जग या बदलाकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. मनीकंट्रोलच्या वृत्तानुसार, मेहली मिस्त्री यांनी आरएनटी असोसिएट्सच्या संचालक मंडळातून राजीनामा दिल्यानंतर कोणते मोठे बदल अपेक्षित आहेत, याबाबत सध्या कोणतीही नवीन माहिती उपलब्ध नाही.

 

Web Title: Ratan tata investment firm rnt associates mehli mistry resignation from board

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Published On: Jul 02, 2026 | 10:12 AM

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