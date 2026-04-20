  • Tata Trusts To Amend Deed Of Bai Hirabai Trust Amid Internal Tensions And Questions Over Trustee Eligibility Marathi News Update

Tata Trust मध्ये आता बिगर-पारसी व्यक्तींनाही मिळणार Entry; वाद निर्माण झाल्यानंतर नियमावली बदलणार?

टाटा समूहाच्या परोपकारी कार्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या टाटा ट्रस्टच्या घटनेत मोठे बदल होणार असल्याची शक्यता असल्याचं समोर येत आहे. आतापर्यंत या ट्रस्टच्या बोर्डावर केवळ पारसी समुदायातील व्यक्तींचीच नियुक्ती करणार?

Updated On: Apr 20, 2026 | 11:10 AM
  • बिगर-पारसी व्यक्तींनाही ट्रस्टी म्हणून सामावून घेणार?
  • मिस्त्री यांचा नेमका युक्तिवाद काय?
  • टाटांची विचारधारा नेहमीच सर्वसमावेशक
Tata Trust Controversy: भारतातील विश्वस्त ब्राँडपैकी एक म्हणजे टाटा समूह. सध्या काही दिवसांपासून या समूहात वाद निर्माण झाल्याचं समोर आलं होतं. आता याच अनुषंगानं महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. टाटा समूहाच्या परोपकारी कार्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या टाटा ट्रस्टच्या घटनेत मोठे बदल होणार असल्याची शक्यता असल्याचं समोर येत आहे. आतापर्यंत या ट्रस्टच्या बोर्डावर केवळ पारसी समुदायातील व्यक्तींचीच नियुक्ती केली जात होती. मात्र, काही काळापासून सुरू असलेल्या अंतर्गत चर्चेनंतर आणि वादाच्या पार्श्वभूमीवर, आता बिगर-पारसी व्यक्तींनाही ट्रस्टी म्हणून सामावून घेण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा होणार आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतं आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण ?

टाटा ट्रस्ट्सने म्हटले आहे की, बाई हिराबाई ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी पात्रतेच्या निकषांमधील प्रतिबंधात्मक तरतुदी जसे की गैर-ज्यू व्यक्तींना विश्वस्त बनण्यास असलेली बंदी अशा गोष्टी बदलण्यासाठी योग्य प्राधिकरणाकडे कार्यवाही सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही घडामोड, टाटा ट्रस्ट्सच्या माजी विश्वस्त मेहली मिस्त्री यांनी, ज्येष्ठ उद्योगपती वेणू श्रीनिवासन आणि माजी संरक्षण सचिव विजय सिंह यांच्या बाई हिराबाई जमशेदजी टाटा नवसारी चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशनच्या संचालक मंडळावरील नियुक्तीला आव्हान देत महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर काही दिवसांनी घडली आहे.

मिस्त्री यांचा नेमका युक्तिवाद काय?

मिस्त्री यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, श्रीनिवासन आणि सिंग हे ‘ट्रस्ट डीड’मध्ये नमूद केलेले पात्रता निकष पूर्ण करत नाहीत; या निकषांमध्ये पारशी झोरोस्ट्रियन धर्माचे पालन करणे आणि मुंबईमध्ये वास्तव्य असणे यांसारख्या विशिष्ट अटींचा समावेश आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच, टाटा ट्रस्ट्सचे विश्वस्त असलेल्या वेणू श्रीनिवासन यांनी आपल्या व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांचे कारण देत ‘बाई हिराबाई ट्रस्ट’मधून राजीनामा दिला होता; पण त्यानंतर त्यांनी हे मान्य केले की, टाटा ट्रस्ट्सच्या व्यवस्थापनाच्या सूचनेवरूनच त्यांनी या पदावरून माघार घेतली होती.

ट्रस्टने काय म्हटलं?

टाटा ट्रस्ट्सने एका निवेदनात म्हटले आहे की, बाई हिराबाई ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळाची बैठक १७ एप्रिल २०२६ रोजी टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल एन. टाटा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली . या बैठकीत ट्रस्टच्या कार्याचा आढावा घेण्यात आला आणि ट्रस्टशी संबंधित अलीकडील माध्यमांतील विधानांवर चर्चा करण्यात आली. “ट्रस्ट डीडमधील विसंगती दूर करण्यासाठी आणि टाटा ट्रस्ट्सने नेहमीच जपलेल्या मूल्यांशी सुसंगत करण्यासाठी, विश्वस्तांच्या पात्रतेसंबंधीच्या प्रतिबंधात्मक अटी बदलण्यासाठी योग्य प्राधिकरणाकडे कार्यवाही सुरू करण्याचा निर्णय विश्वस्तांनी घेतला आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.

टाटांची विचारधारा नेहमीच सर्वसमावेशक

विश्वस्तांनी यावर जोर देत म्हणाले की, टाटांची विचारधारा नेहमीच सर्वसमावेशक, धर्मनिरपेक्ष आणि व्यापक राहिली आहे. परोपकार आणि राष्ट्रीय सेवेवर तिचा भर नेहमीच भर आहे. “भारताच्या एका माजी सरन्यायाधीशांच्या कायदेशीर मतानुसार, २००० सालापासून ट्रस्टमध्ये सातत्याने गैर-ज्यू व्यक्तींची नियुक्ती केली जात आहे,” असे टाटा ट्रस्ट्सने स्पष्ट केलं आहे. विश्वस्तांनी सांगितले की, बाई हिराबाई हा एक भागधारक नसलेला ट्रस्ट असून, त्याची मालमत्ता आणि कार्यक्षेत्र मर्यादित आहे.

Published On: Apr 20, 2026 | 11:10 AM

