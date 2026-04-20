Tata Trust मध्ये आता बिगर-पारसी व्यक्तींनाही मिळणार Entry; वाद निर्माण झाल्यानंतर नियमावली बदलणार?

टाटा ट्रस्ट्सने म्हटले आहे की, बाई हिराबाई ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी पात्रतेच्या निकषांमधील प्रतिबंधात्मक तरतुदी जसे की गैर-ज्यू व्यक्तींना विश्वस्त बनण्यास असलेली बंदी अशा गोष्टी बदलण्यासाठी योग्य प्राधिकरणाकडे कार्यवाही सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही घडामोड, टाटा ट्रस्ट्सच्या माजी विश्वस्त मेहली मिस्त्री यांनी, ज्येष्ठ उद्योगपती वेणू श्रीनिवासन आणि माजी संरक्षण सचिव विजय सिंह यांच्या बाई हिराबाई जमशेदजी टाटा नवसारी चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशनच्या संचालक मंडळावरील नियुक्तीला आव्हान देत महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर काही दिवसांनी घडली आहे.
मिस्त्री यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, श्रीनिवासन आणि सिंग हे ‘ट्रस्ट डीड’मध्ये नमूद केलेले पात्रता निकष पूर्ण करत नाहीत; या निकषांमध्ये पारशी झोरोस्ट्रियन धर्माचे पालन करणे आणि मुंबईमध्ये वास्तव्य असणे यांसारख्या विशिष्ट अटींचा समावेश आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच, टाटा ट्रस्ट्सचे विश्वस्त असलेल्या वेणू श्रीनिवासन यांनी आपल्या व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांचे कारण देत ‘बाई हिराबाई ट्रस्ट’मधून राजीनामा दिला होता; पण त्यानंतर त्यांनी हे मान्य केले की, टाटा ट्रस्ट्सच्या व्यवस्थापनाच्या सूचनेवरूनच त्यांनी या पदावरून माघार घेतली होती.
टाटा ट्रस्ट्सने एका निवेदनात म्हटले आहे की, बाई हिराबाई ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळाची बैठक १७ एप्रिल २०२६ रोजी टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल एन. टाटा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली . या बैठकीत ट्रस्टच्या कार्याचा आढावा घेण्यात आला आणि ट्रस्टशी संबंधित अलीकडील माध्यमांतील विधानांवर चर्चा करण्यात आली. “ट्रस्ट डीडमधील विसंगती दूर करण्यासाठी आणि टाटा ट्रस्ट्सने नेहमीच जपलेल्या मूल्यांशी सुसंगत करण्यासाठी, विश्वस्तांच्या पात्रतेसंबंधीच्या प्रतिबंधात्मक अटी बदलण्यासाठी योग्य प्राधिकरणाकडे कार्यवाही सुरू करण्याचा निर्णय विश्वस्तांनी घेतला आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
विश्वस्तांनी यावर जोर देत म्हणाले की, टाटांची विचारधारा नेहमीच सर्वसमावेशक, धर्मनिरपेक्ष आणि व्यापक राहिली आहे. परोपकार आणि राष्ट्रीय सेवेवर तिचा भर नेहमीच भर आहे. “भारताच्या एका माजी सरन्यायाधीशांच्या कायदेशीर मतानुसार, २००० सालापासून ट्रस्टमध्ये सातत्याने गैर-ज्यू व्यक्तींची नियुक्ती केली जात आहे,” असे टाटा ट्रस्ट्सने स्पष्ट केलं आहे. विश्वस्तांनी सांगितले की, बाई हिराबाई हा एक भागधारक नसलेला ट्रस्ट असून, त्याची मालमत्ता आणि कार्यक्षेत्र मर्यादित आहे.