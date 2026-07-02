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RBI Rules: बँक खात्याचे KYC अपडेट नसल्यास Freez होऊ शकतं अकाऊंट? काय आहे RBI चा नियम

Updated On: Jul 02, 2026 | 03:18 PM IST
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सारांश

जर तुमचे बँकेत खाते असेल, तर वेळोवेळी तुमच्या बँक खात्याचे KYC अपडेट करणे महत्त्वाचे आहे. KYC अपडेट न केल्यामुळे बँक खाते गोठवू शकते का? यासाठी RBI चे नियम काय आहेत?

KYC Update नसेल तर बँक खाते बंद करू शकते का (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

KYC Update नसेल तर बँक खाते बंद करू शकते का (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • केवायसी अपडेट नसल्यास बँक तुमचे खाते फ्रीज करू शकते का?
  • RBI चा नियम काय सांगतो 
  • बँकेच्या खात्यासाठी केवायसी करणे किती महत्त्वाचे?
जर तुमचे बँकेत खाते असेल, तर वेळोवेळी तुमच्या बँक खात्याचे केवायसी (KYC) अद्ययावत अर्थात अपडेट करणे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. बँका वेळोवेळी आपल्या ग्राहकांना KYC Update करण्यासाठी संदेश, ईमेल किंवा सूचना पाठवतात, परंतु अनेकदा ग्राहक त्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि केवायसी पूर्ण करत नाहीत. आता, अनेकांना प्रश्न पडतो की KYC Update न केल्यास बँक खाते गोठवू शकते का? याबाबत आरबीआयचे (RBI) नियम काय सांगतात? आज या लेखातून आपण सविस्तरपणे याबाबत जाणून घेऊया. 

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केवायसी म्हणजे काय?

सर्वप्रथम, केवायसी (KYC) ही एक प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे बँका आपल्या ग्राहकांची ओळख, पत्ता, व्यवसाय आणि आर्थिक माहितीची पडताळणी करतात. बँकिंग सेवांचा वापर मनी लाँडरिंग, दहशतवादाला वित्तपुरवठा किंवा इतर बेकायदेशीर कामांसाठी केला जात नाही, याची खात्री करणे हा याचा उद्देश आहे.

बँक खात्याच्या KYC बाबत आरबीआयचे नियम

आरबीआयच्या नियमांनुसार, बँक खाते उघडताना केवायसी करणे अनिवार्य आहे. याव्यतिरिक्त, इतर काही परिस्थितींमध्ये देखील केवायसी (KYC) आवश्यक आहे, जसे की-

  • बँकेत नवीन खाते उघडल्यावर
  • खाते नसलेल्या व्यक्तीने ५०,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचा व्यवहार केल्यास
  • आंतरराष्ट्रीय पैसे हस्तांतरणादरम्यान (International money transfer)
  • जर बँकेला ग्राहकाच्या माहितीबद्दल शंका असल्यास
  • ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट आर्थिक व्यवहारांच्या किंवा क्रेडिट कार्ड पेमेंटच्या बाबतीत
केवायसी (KYC) न केल्यामुळे बँक खाते गोठवले जाऊ शकते का?

आरबीआयच्या (RBI) नियमांनुसार, केवळ KYC update न केल्यामुळे बँक सूचना न देता अचानक खाते बंद किंवा गोठवू शकत नाही. तथापि, बँकेने वारंवार सूचना पाठवूनही ग्राहकाने केवायसी (KYC) पूर्ण न केल्यास, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक नियम, २००५ (Prevention of Money Laundering Rules, 2005) अंतर्गत, बँक योग्य सूचना देऊन खाते बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकते.

जर तुम्हाला तुमच्या बँकेकडून केवायसी (KYC) अद्ययावत करण्यासाठी संदेश किंवा सूचना मिळाली असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. वेळेवर केवायसी (KYC) अद्ययावत केल्याने बँकिंग सेवा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहतात आणि खात्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध येण्याची शक्यता नसते.

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Web Title: Rbi rules can bank freeze account if kyc is not updated know the details

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Published On: Jul 02, 2026 | 03:18 PM

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