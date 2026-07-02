RBI Rules: बँक खात्याचे KYC अपडेट नसल्यास Freez होऊ शकतं अकाऊंट? काय आहे RBI चा नियम

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केवायसी म्हणजे काय?
सर्वप्रथम, केवायसी (KYC) ही एक प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे बँका आपल्या ग्राहकांची ओळख, पत्ता, व्यवसाय आणि आर्थिक माहितीची पडताळणी करतात. बँकिंग सेवांचा वापर मनी लाँडरिंग, दहशतवादाला वित्तपुरवठा किंवा इतर बेकायदेशीर कामांसाठी केला जात नाही, याची खात्री करणे हा याचा उद्देश आहे.
बँक खात्याच्या KYC बाबत आरबीआयचे नियम
आरबीआयच्या नियमांनुसार, बँक खाते उघडताना केवायसी करणे अनिवार्य आहे. याव्यतिरिक्त, इतर काही परिस्थितींमध्ये देखील केवायसी (KYC) आवश्यक आहे, जसे की-
आरबीआयच्या (RBI) नियमांनुसार, केवळ KYC update न केल्यामुळे बँक सूचना न देता अचानक खाते बंद किंवा गोठवू शकत नाही. तथापि, बँकेने वारंवार सूचना पाठवूनही ग्राहकाने केवायसी (KYC) पूर्ण न केल्यास, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक नियम, २००५ (Prevention of Money Laundering Rules, 2005) अंतर्गत, बँक योग्य सूचना देऊन खाते बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकते.
जर तुम्हाला तुमच्या बँकेकडून केवायसी (KYC) अद्ययावत करण्यासाठी संदेश किंवा सूचना मिळाली असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. वेळेवर केवायसी (KYC) अद्ययावत केल्याने बँकिंग सेवा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहतात आणि खात्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध येण्याची शक्यता नसते.
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