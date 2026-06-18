RBI नवीन नियम करणार लागू! 730 पेक्षा कमी CIBIL Score असणाऱ्यांना बसणार मोठा फटका

तज्ज्ञांच्या मते, नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, कमी क्रेडिट स्कोअर असलेल्या लोकांना कर्ज मिळवणे अधिक कठीण होऊ शकते. त्यामुळे, ज्यांचा सिबिल स्कोअर ७३० पेक्षा कमी आहे, त्यांनी आतापासूनच आपले क्रेडिट प्रोफाइल सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. वेळेवर परतफेड आणि सुदृढ आर्थिक वर्तनामुळे भविष्यात कर्ज मंजुरी सोपी होऊ शकते.
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RBI चे नवीन ECL फ्रेमवर्क काय आहे?
सध्या, जेव्हा कर्ज बुडीत जाण्याचा किंवा एनपीए (NPA) बनण्याचा धोका वाढतो, तेव्हा बँका तरतूद करतात. तथापि, ईसीएल फ्रेमवर्क अंतर्गत, बँकांना संभाव्य नुकसानीचा अंदाज घ्यावा लागेल आणि राखीव निधी ठेवावा लागेल. याचा अर्थ बँका भविष्यातील धोक्यांच्या आधारावर कर्ज पोर्टफोलिओचे विश्लेषण करतील.
इंडिया टुडेच्या अहवालानुसार, बँकिंग प्रणाली अधिक मजबूत आणि सुरक्षित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. यामुळे बँकांना संभाव्य डिफॉल्ट लवकर ओळखण्यास मदत होईल. तथापि, यामुळे बँकांचा खर्च वाढू शकतो आणि कर्ज मंजूर करताना त्या अधिक सावधगिरी बाळगू शकतात.
कमी सिबिल स्कोअर असलेल्यांवर काय परिणाम होईल?
नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, बँका कमी क्रेडिट स्कोअर असलेल्या ग्राहकांना अधिक जोखमीचे मानू शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये, कर्ज अर्जांची अधिक कसून तपासणी केली जाऊ शकते. काही व्यक्तींना जास्त व्याजदर भरावे लागू शकतात किंवा अतिरिक्त कागदपत्रे आणि हमी द्यावी लागू शकते.
गृह कर्ज, वाहन कर्ज आणि शिक्षण कर्ज घेणाऱ्यांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होऊ शकतो. ज्यांचा सिबिल स्कोअर ७३० किंवा त्याहून अधिक आहे, त्यांना कर्ज मंजुरी अधिक सोपी मिळू शकते. चांगला क्रेडिट इतिहास असलेल्या ग्राहकांना चांगले व्याजदर आणि अधिक पर्याय मिळण्याची शक्यता आहे.
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आता तुमचा क्रेडिट स्कोअर कसा सुधारावा?
जर तुमचा सिबिल स्कोअर कमी असेल, तर तो सुधारण्यासाठी आताच पावले उचलणे महत्त्वाचे आहे. सर्व ईएमआय आणि क्रेडिट कार्ड बिले वेळेवर भरा आणि कोणतेही विलंबाने पेमेंट करणे टाळा. तुमच्या क्रेडिट कार्ड मर्यादेचा मोठा भाग सातत्याने वापरल्यानेही तुमच्या स्कोअरवर परिणाम होऊ शकतो, म्हणून तुमचा क्रेडिट वापर संतुलित ठेवा.
तसेच, एकाच वेळी अनेक कर्जे किंवा क्रेडिट कार्डांसाठी अर्ज करणे टाळा. तुमच्या क्रेडिट रिपोर्टमधील कोणत्याही चुका वेळेवर दुरुस्त केल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी तो नियमितपणे तपासा. स्थिर उत्पन्न, कमी कर्ज आणि नियमित पेमेंट करण्याच्या सवयी दीर्घकाळात तुमचा क्रेडिट स्कोअर मजबूत करतात.