Reliance Share : 4 दिवसांत तब्बल 139655.8 कोटींची कमाई ! Mukesh Ambani च्या रिलायन्सचा शेअर सुसाट, गुंतवणूकदार मालामाल

बाजारातील सर्वाधिक मूल्य असलेल्या पहिल्या १० कंपन्यांपैकी चार कंपन्यांचे Market Capitalization ₹२.२० लाख कोटींनी वाढले. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, भारती एअरटेल, TCS आणि बजाज फायनान्स या कंपन्यांना या तेजीचा फायदा झाला.

Updated On: May 03, 2026 | 02:45 PM
  • ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’कडे सर्वाधिक नफा
  • सर्वात मोठे नुकसान
  • कोणाची झाली वाढ, कोणाची झाली घसरण
RIL Share Price: गेल्या आठवड्यात देशांतर्गत शेअर बाजारात एकूणच तेजीचा कल दिसून आला. BSE सेन्सेक्स २४९.२९ अंकांनी, म्हणजेच ०.३२ टक्क्यांनी वधारला. या कालावधीत, महाराष्ट्र दिनानिमित्त १ मे शुक्रवार रोजी बाजार बंद होता. त्यामुळे संपूर्ण आठवड्यात केवळ चार दिवसच प्रत्यक्ष व्यवहार झाले. या दरम्यान, बाजारातील सर्वाधिक मूल्य असलेल्या पहिल्या १० कंपन्यांपैकी चार कंपन्यांचे Market Capitalization ₹२.२० लाख कोटींनी वाढले. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, भारती एअरटेल, TCS आणि बजाज फायनान्स या कंपन्यांना या तेजीचा फायदा झाला. याउलट, HDFC बँक, SBI, ICICI बँक, लार्सन अँड टुब्रो, हिंदुस्तान युनिलिव्हर आणि LIC या कंपन्यांचे बाजार मूल्य एकत्रितपणे ₹१.२४ लाख कोटींनी घटले.

‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’कडे सर्वाधिक नफा

मुकेश अंबानी यांची कंपनी असलेल्या ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज‘ने सर्वाधिक नफा कमावणारी कंपनी म्हणून आघाडी घेतली. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे बाजारमूल्य १,३९,६५५.८ कोटी रुपयांनी वाढून १९,३६,३०३.३० कोटी रुपयांवर पोहोचले. भारती एअरटेलचे बाजारमूल्य ४३,५०३.५१ कोटी रुपयांनी वाढून ११,४९,२२२.१३ कोटी रुपयांवर पोहोचले. टीसीएसचे (TCS) बाजार भांडवल २७,५६९.८३ कोटी रुपयांनी वाढून ८,९४,९३३.९५ कोटी रुपयांवर पोहोचले, तर बजाज फायनान्सचे बाजारमूल्य ९,४३२.३२ कोटी रुपयांनी वधारून ५,८३,१२३.१३ कोटी रुपयांवर स्थिरावले.

सर्वात मोठे नुकसान

दुसरीकडे, ICICI बँकेचे Market Capitalization ₹45,364.62 कोटींनी कमी होऊन ₹9,04,980.78 कोटींवर पोहोचले. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे मूल्यांकन ₹30,922.57 कोटींनी घसरून ₹9,85,829.96 कोटींवर आले. HDFC बँकेचे बाजार भांडवल ₹20,951.31 कोटींनी कमी होऊन ₹11,87,274.17 कोटींवर पोहोचले. हिंदुस्तान युनिलिव्हरचे बाजार भांडवल ₹18,420.79 कोटींनी कमी होऊन ₹5,28,799.01 कोटींवर स्थिरावले. LIC चे मूल्यांकन ₹8,222.49 कोटींनी कमी होऊन ₹5,04,798.07 कोटींवर आले, तर Larsen & Toubro चे मूल्यांकन ₹178.83 कोटींनी घसरून ₹5,51,993.05 कोटींवर पोहोचले.

कोणाची झाली वाढ, कोणाची झाली घसरण

गेल्या आठवड्यात, BSE सेन्सेक्समधील अव्वल १० कंपन्यांपैकी चार कंपन्यांच्या Market Capitalization वाढ दिसून आली. या कालावधीत, मुकेश अंबानी यांची कंपनी असलेल्या ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’ने सर्वाधिक नफा कमावणारी कंपनी म्हणून आघाडी घेतली. रिलायन्सच्या बाजार मूल्यात ₹१,३९,६५५.८ कोटींची प्रचंड वाढ झाली आणि ते ₹१९,३६,३०३.३० कोटींच्या पातळीवर पोहोचले. याउलट, गेल्या आठवड्यात ICICI बँकेसह एकूण सहा कंपन्यांच्या बाजार भांडवलात घसरण नोंदवली गेली. ICICI बँकेच्या बाजार मूल्यात ₹४५,३६४.६२ कोटींची घट झाली आणि ते ₹९,०४,९८०.७८ कोटींवर स्थिरावले.

सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी

‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’ने देशातील सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी म्हणून आपले अव्वल स्थान कायम राखले. त्यानंतर अनुक्रमे HDFC बँक, भारती एअरटेल, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, ICICI बँक, TCS, बजाज फायनान्स, लार्सन अँड टुब्रो, हिंदुस्तान युनिलिव्हर आणि LIC यांचा क्रमांक लागला. Religare Broking Ltd. च्या संशोधन विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित मिश्रा यांनी सांगितले की, “जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारातून मिळणाऱ्या संमिश्र संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर, शेअर बाजाराने या आठवड्याची सांगता किरकोळ वाढीसह केली; हे बाजारातील अस्थिर आणि range-bound चालणाऱ्या व्यवहारांचे वातावरण दर्शवते.

Published On: May 03, 2026 | 02:45 PM

