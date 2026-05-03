Reliance Share : 4 दिवसांत तब्बल 139655.8 कोटींची कमाई ! Mukesh Ambani च्या रिलायन्सचा शेअर सुसाट, गुंतवणूकदार मालामाल

मुकेश अंबानी यांची कंपनी असलेल्या ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज‘ने सर्वाधिक नफा कमावणारी कंपनी म्हणून आघाडी घेतली. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे बाजारमूल्य १,३९,६५५.८ कोटी रुपयांनी वाढून १९,३६,३०३.३० कोटी रुपयांवर पोहोचले. भारती एअरटेलचे बाजारमूल्य ४३,५०३.५१ कोटी रुपयांनी वाढून ११,४९,२२२.१३ कोटी रुपयांवर पोहोचले. टीसीएसचे (TCS) बाजार भांडवल २७,५६९.८३ कोटी रुपयांनी वाढून ८,९४,९३३.९५ कोटी रुपयांवर पोहोचले, तर बजाज फायनान्सचे बाजारमूल्य ९,४३२.३२ कोटी रुपयांनी वधारून ५,८३,१२३.१३ कोटी रुपयांवर स्थिरावले.
दुसरीकडे, ICICI बँकेचे Market Capitalization ₹45,364.62 कोटींनी कमी होऊन ₹9,04,980.78 कोटींवर पोहोचले. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे मूल्यांकन ₹30,922.57 कोटींनी घसरून ₹9,85,829.96 कोटींवर आले. HDFC बँकेचे बाजार भांडवल ₹20,951.31 कोटींनी कमी होऊन ₹11,87,274.17 कोटींवर पोहोचले. हिंदुस्तान युनिलिव्हरचे बाजार भांडवल ₹18,420.79 कोटींनी कमी होऊन ₹5,28,799.01 कोटींवर स्थिरावले. LIC चे मूल्यांकन ₹8,222.49 कोटींनी कमी होऊन ₹5,04,798.07 कोटींवर आले, तर Larsen & Toubro चे मूल्यांकन ₹178.83 कोटींनी घसरून ₹5,51,993.05 कोटींवर पोहोचले.
गेल्या आठवड्यात, BSE सेन्सेक्समधील अव्वल १० कंपन्यांपैकी चार कंपन्यांच्या Market Capitalization वाढ दिसून आली. या कालावधीत, मुकेश अंबानी यांची कंपनी असलेल्या 'रिलायन्स इंडस्ट्रीज'ने सर्वाधिक नफा कमावणारी कंपनी म्हणून आघाडी घेतली. याउलट, गेल्या आठवड्यात ICICI बँकेसह एकूण सहा कंपन्यांच्या बाजार भांडवलात घसरण नोंदवली गेली.
‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’ने देशातील सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी म्हणून आपले अव्वल स्थान कायम राखले. त्यानंतर अनुक्रमे HDFC बँक, भारती एअरटेल, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, ICICI बँक, TCS, बजाज फायनान्स, लार्सन अँड टुब्रो, हिंदुस्तान युनिलिव्हर आणि LIC यांचा क्रमांक लागला. Religare Broking Ltd. च्या संशोधन विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित मिश्रा यांनी सांगितले की, “जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारातून मिळणाऱ्या संमिश्र संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर, शेअर बाजाराने या आठवड्याची सांगता किरकोळ वाढीसह केली; हे बाजारातील अस्थिर आणि range-bound चालणाऱ्या व्यवहारांचे वातावरण दर्शवते.