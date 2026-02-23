IDFC First Bank Fraud: आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचा धक्कादायक खुलासा; ५९० कोटींची संशयित फसवणूक?

IDFC First Bank Fraud: आयडीएफसी फर्स्ट बँकेत एक मोठा फसवणूकीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने शनिवारी बँकेसंबधित महत्त्वाचा खुलासा केला, ज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या चंदीगड शाखेत सुमारे ५९० कोटींचा संशयित फसवणूक आढळून आल्याचे म्हटले आहे, ज्यामध्ये हरियाणा सरकारच्या काही खात्यांचा समावेश आहे. बँकेने २१ फेब्रुवारी रोजी स्टॉक एक्स्चेंजला दिलेल्या नियामक फाइलिंगमध्ये त्यांनी हरियाणा सरकारच्या एका विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनंतर प्रारंभिक अंतर्गत चौकशी केल्याचे म्हटले आहे.
हरियाणा सरकारच्या एका विभागाकडून त्यांचे खाते बंद करून दुसऱ्या बँकेत निधी हस्तांतरित करण्याची विनंती मिळाल्यावर ही अनियमितता प्रथम उघडकीस आली. या प्रक्रियेदरम्यान, बँकेला खात्यात दाखवलेल्या शिल्लक आणि प्रत्यक्ष शिल्लक यांच्यात तफावत आढळली. यामुळे चौकशी सुरू झाली आणि त्यानंतर इतर अनेक विसंगती उघड झाल्या. १८ फेब्रुवारी २०२६ पासून, हरियाणा सरकारच्या इतर अनेक संस्था देखील त्यांच्या खात्यांबाबत बँकेशी संपर्कात आहेत.
सिस्टममध्ये नोंदवलेल्या शिल्लक आणि संबंधित सरकारी संस्थांनी नोंदवलेल्या रकमेत आणखी तफावत आढळून आली. प्राथमिक चौकशीच्या आधारे, बँकेने असे ठरवले की ही समस्या हरियाणा सरकारच्या विशिष्ट खात्यांपुरती मर्यादित आहे, जी चंदीगड शाखेद्वारे चालवली जात होती. बँकेने असेही स्पष्ट केले की ही समस्या चंदीगड शाखेच्या इतर ग्राहकांशी संबंधित नाही.
बँकेने तिच्या दाखल्यात म्हटले आहे की चौकशीदरम्यान अनियमितता असल्याचे आढळून आलेल्या सुमारे ५९० कोटी खात्यांमध्ये सामंजस्य आणले जाईल. बँकेने म्हटले आहे की, याचा परिणाम पुढील माहिती, दाव्यांची पडताळणी आणि कोणत्याही वसुलीच्या आधारे निश्चित केली जाईल. कायदेशीर कारवाई देखील यावर अवलंबून असेल.
ही बाब गांभीर्याने घेत, बँकेने अनेक पावले उचलली आहेत. फसवणुकीच्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी २० फेब्रुवारी रोजी बोर्डाच्या विशेष समितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. २१ फेब्रुवारी रोजी ऑडिट कमिटी आणि संचालक मंडळालाही माहिती देण्यात आली. तपास पूर्ण होईपर्यंत चार संशयित अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यासाठी बँक स्वतंत्र बाह्य एजन्सी नियुक्त करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. पोलिस तक्रार देखील दाखल करण्यात आली आहे.