Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी खरेदीचा विचार करताय? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

India Import Saudi Arabia: रशियन तेलाला ब्रेक; सौदी अरेबिया बनला भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार
भारतात 22 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,928 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,946 रुपये होता. भारतात 22 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,460 रुपये होता. भारतात 22 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 275 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,75,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,140 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,25,590 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,020 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,300 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,480 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,500 रुपये आहे.
Indian Market Update: ट्रम्पचे टॅरिफ, इराण तणाव; पुढील आठवडा बाजारासाठी कसोटीचा! तेजी की घसरण?
दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,420 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,600 रुपये आहे. बंगळुरु, नागपूर आणि हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,270 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,450 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|पुणे
|₹1,45,990
|₹1,59,270
|₹1,19,450
|मुंबई
|₹1,45,990
|₹1,59,270
|₹1,19,450
|केरळ
|₹1,45,990
|₹1,59,270
|₹1,19,450
|कोलकाता
|₹1,45,990
|₹1,59,270
|₹1,19,450
|नागपूर
|₹1,45,990
|₹1,59,270
|₹1,19,450
|हैद्राबाद
|₹1,45,990
|₹1,59,270
|₹1,19,450
|बंगळुरु
|₹1,45,990
|₹1,59,270
|₹1,19,450
|चेन्नई
|₹1,46,790
|₹1,60,140
|₹1,25,590
|नाशिक
|₹1,46,020
|₹1,59,300
|₹1,19,480
|सुरत
|₹1,46,040
|₹1,59,320
|₹1,19,500
|दिल्ली
|₹1,46,140
|₹1,59,420
|₹1,19,600
|चंदीगड
|₹1,46,140
|₹1,59,420
|₹1,19,600
|लखनौ
|₹1,46,140
|₹1,59,420
|₹1,19,600
|जयपूर
|₹1,46,140
|₹1,59,420
|₹1,19,600