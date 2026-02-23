Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Gold And Silver Rate In India At 23 February 2026

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी खरेदीचा विचार करताय? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

Today's Gold Rate: भारतात आज सोन्याचे आणि चांदीचे दर किंचीत घसरले आहेत. मुंबई, पुणे आणि इतर शहरांचा विचार केला तर आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,990 रुपये आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 08:27 AM
  • मुंबई, पुणे, नाशिकमध्ये सोन्याचे दर घसरले
  • चांदीच्या दरातही झाली किंचीत घसरण
  • चेन्नईमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,790 रुपये
Gold Rate Todayभारतात 23 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,927 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,599 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,945 रुपये आहे. भारतात 23 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,270 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,450 रुपये आहे. भारतात 23 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये आहे.

India Import Saudi Arabia: रशियन तेलाला ब्रेक; सौदी अरेबिया बनला भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार

भारतात 22 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,928 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,946 रुपये होता. भारतात 22 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,460 रुपये होता. भारतात 22 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 275 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,75,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,140 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,25,590 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,020 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,300 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,480 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,500 रुपये आहे.

Indian Market Update: ट्रम्पचे टॅरिफ, इराण तणाव; पुढील आठवडा बाजारासाठी कसोटीचा! तेजी की घसरण?

दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,420 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,600 रुपये आहे. बंगळुरु, नागपूर आणि हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,270 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,450 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
पुणे ₹1,45,990 ₹1,59,270 ₹1,19,450
मुंबई ₹1,45,990 ₹1,59,270 ₹1,19,450
केरळ ₹1,45,990 ₹1,59,270 ₹1,19,450
कोलकाता ₹1,45,990 ₹1,59,270 ₹1,19,450
नागपूर ₹1,45,990 ₹1,59,270 ₹1,19,450
हैद्राबाद ₹1,45,990 ₹1,59,270 ₹1,19,450
बंगळुरु ₹1,45,990 ₹1,59,270 ₹1,19,450
चेन्नई ₹1,46,790 ₹1,60,140 ₹1,25,590
नाशिक ₹1,46,020 ₹1,59,300 ₹1,19,480
सुरत ₹1,46,040 ₹1,59,320 ₹1,19,500
दिल्ली ₹1,46,140 ₹1,59,420 ₹1,19,600
चंदीगड ₹1,46,140 ₹1,59,420 ₹1,19,600
लखनौ ₹1,46,140 ₹1,59,420 ₹1,19,600
जयपूर ₹1,46,140 ₹1,59,420 ₹1,19,600

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Feb 23, 2026 | 08:27 AM

