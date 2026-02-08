Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Uidai Achieves A Major Milestone Biometric Campaign Successfully Completed In 83000 Schools Across The Country

UIDAI चा मोठा टप्पा! देशातील ८३ हजार शाळांमध्ये बायोमेट्रिक मोहीम फत्ते

देशभरातील ८३,००० शाळांमध्ये शिकणाऱ्या १ कोटींहून अधिक मुलांचे अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (Mandatory Biometric Update - MBU) यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आले आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 08:51 PM
UIDAI चा मोठा टप्पा! देशातील ८३ हजार शाळांमध्ये बायोमेट्रिक मोहीम फत्ते (Photo Credit- X)

UIDAI चा मोठा टप्पा! देशातील ८३ हजार शाळांमध्ये बायोमेट्रिक मोहीम फत्ते (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

  • UIDAI चा मोठा टप्पा!
  • देशातील ८३ हजार शाळांमध्ये बायोमेट्रिक मोहीम फत्ते
  • UIDAI ची शाळा-केंद्रित विशेष मोहीम
UIDAI Biometric Updates: भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) देशातील विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. देशभरातील ८३,००० शाळांमध्ये शिकणाऱ्या १ कोटींहून अधिक मुलांचे अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (Mandatory Biometric Update – MBU) यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आले आहे. या मोहिमेमुळे आता सरकारी योजनांचा लाभ आणि स्पर्धात्मक परीक्षांची नोंदणी अधिक सोपी होणार आहे.

अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) म्हणजे काय?

पाच वर्षांखालील मुलांच्या आधार नोंदणीवेळी केवळ फोटो आणि कागदपत्रांची माहिती घेतली जाते. या वयात मुलांचे बोटांचे ठसे (Fingerprints) आणि बुबुळ (Iris) पूर्णपणे विकसित नसतात. त्यामुळे मुलांच्या वयाची ५ वर्षे आणि १५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर आधारमध्ये बायोमेट्रिक माहिती अपडेट करणे कायद्याने अनिवार्य आहे. या प्रक्रियेलाच MBU असे म्हटले जाते.

अपडेट न केल्यास ‘या’ कामांत येऊ शकतात अडचणी

जर पालकांनी आपल्या पाल्याचे बायोमेट्रिक अपडेट वेळेवर केले नाही, तर खालील महत्त्वाच्या कामांत अडथळे येऊ शकतात. शालेय पोषण आहार, शिष्यवृत्ती आणि इतर शासकीय सवलतींपासून मुले वंचित राहू शकतात. तसेच, NEET, JEE आणि CUET सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी आधार पडताळणी अनिवार्य आहे. भविष्यात कोणत्याही अधिकृत कामासाठी ओळख पटवताना अडचणी येऊ शकतात.

Aadhaar Card Cancelled: 2.5 कोटी आधार कार्ड केले कायमचे बंद , UIDAI चा मोठा निर्णय; काय आहे नेमकं कारण?

UIDAI ची शाळा-केंद्रित विशेष मोहीम

सप्टेंबर २०२५ मध्ये ही विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली होती. UIDAI ने शिक्षण मंत्रालयाच्या UDISE+ प्रणालीशी तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण केले, ज्यामुळे कोणत्या विद्यार्थ्यांचे अपडेट प्रलंबित आहेत, याची अचूक माहिती शाळांना मिळाली. यानंतर शाळांमध्येच विशेष शिबिरे आयोजित करून विद्यार्थ्यांचे आधार अपडेट करण्यात आले. या काळात नोंदणी केंद्रांवर १.३ कोटी अतिरिक्त अपडेट्सही पार पडले.

१ ऑक्टोबरपासून सेवा मोफत

विद्यार्थी आणि पालकांना दिलासा देण्यासाठी UIDAI ने १ ऑक्टोबरपासून ७ ते १५ वयोगटातील मुलांसाठी MBU पूर्णपणे मोफत केले आहे. ही सवलत एका वर्षासाठी लागू असेल. UIDAI चे सीईओ भुवनेश कुमार यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून या मोहिमेला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. जर तुमच्या मुलाची शाळा अद्याप या मोहिमेत समाविष्ट झाली नसेल, तर तुम्ही जवळच्या कोणत्याही आधार सेवा केंद्रावर जाऊन हे अपडेट पूर्ण करून घेऊ शकता.

खुशखबर! रांगा सोडा, आता Aadhaar मध्ये मोबाइल नंबर बदला घरबसल्या; सेंटरवरील गर्दीतून मिळाली मुक्ती

Web Title: Uidai achieves a major milestone biometric campaign successfully completed in 83000 schools across the country

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 08:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Aadhaar Card Cancelled: 2.5 कोटी आधार कार्ड केले कायमचे बंद , UIDAI चा मोठा निर्णय; काय आहे नेमकं कारण?
1

Aadhaar Card Cancelled: 2.5 कोटी आधार कार्ड केले कायमचे बंद , UIDAI चा मोठा निर्णय; काय आहे नेमकं कारण?

सुनो गाँववालों! Aadhar Card हॅक होण्याची भीती वाटतेय? मग ‘या’ फीचरबद्दल एकदा वाचाच…
2

सुनो गाँववालों! Aadhar Card हॅक होण्याची भीती वाटतेय? मग ‘या’ फीचरबद्दल एकदा वाचाच…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UIDAI चा मोठा टप्पा! देशातील ८३ हजार शाळांमध्ये बायोमेट्रिक मोहीम फत्ते

UIDAI चा मोठा टप्पा! देशातील ८३ हजार शाळांमध्ये बायोमेट्रिक मोहीम फत्ते

Feb 08, 2026 | 08:51 PM
चाकूचा वार अन् रक्तानं रेखाटलं स्वस्तिक…; रशियातील भारतीय विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याचं धक्कादायक कारण उघडकीस

चाकूचा वार अन् रक्तानं रेखाटलं स्वस्तिक…; रशियातील भारतीय विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याचं धक्कादायक कारण उघडकीस

Feb 08, 2026 | 08:45 PM
Galwan Clash: ‘चीनने जगाला फसवले!’ गलवान हिंसेच्या 7 दिवसातच ‘यील्ड प्रोड्युसिंग’ चाचणीचा अमेरिकेने दाखवला धक्कादायक रिपोर्ट

Galwan Clash: ‘चीनने जगाला फसवले!’ गलवान हिंसेच्या 7 दिवसातच ‘यील्ड प्रोड्युसिंग’ चाचणीचा अमेरिकेने दाखवला धक्कादायक रिपोर्ट

Feb 08, 2026 | 08:18 PM
Haircare Tips : हाथ लावताच मुठ्ठीत केसं येतात? मग हे रुटीन फॉलो करा, काही दिवसांतच केसगळती होईल दूर

Haircare Tips : हाथ लावताच मुठ्ठीत केसं येतात? मग हे रुटीन फॉलो करा, काही दिवसांतच केसगळती होईल दूर

Feb 08, 2026 | 08:15 PM
महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्याची विटंबना; मंत्री छगन भुजबळांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे पत्र पाठवलं, केली ‘ही’ मोठी मागणी

महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्याची विटंबना; मंत्री छगन भुजबळांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे पत्र पाठवलं, केली ‘ही’ मोठी मागणी

Feb 08, 2026 | 08:12 PM
Tata Cars Price Hike: तुमची आवडती टाटा कार महाग होणार! कंपनीने दरवाढीबाबत घेतला मोठा निर्णय; नेमकं कारण काय?

Tata Cars Price Hike: तुमची आवडती टाटा कार महाग होणार! कंपनीने दरवाढीबाबत घेतला मोठा निर्णय; नेमकं कारण काय?

Feb 08, 2026 | 07:43 PM
१ तास ५८ मिनिटांचा हा हॉरर चित्रपट; बजेटच्या तिप्पट कमाई; आता OTTवर धुमाकूळ

१ तास ५८ मिनिटांचा हा हॉरर चित्रपट; बजेटच्या तिप्पट कमाई; आता OTTवर धुमाकूळ

Feb 08, 2026 | 07:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM