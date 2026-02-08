UIDAI चा मोठा टप्पा! देशातील ८३ हजार शाळांमध्ये बायोमेट्रिक मोहीम फत्ते

पाच वर्षांखालील मुलांच्या आधार नोंदणीवेळी केवळ फोटो आणि कागदपत्रांची माहिती घेतली जाते. या वयात मुलांचे बोटांचे ठसे (Fingerprints) आणि बुबुळ (Iris) पूर्णपणे विकसित नसतात. त्यामुळे मुलांच्या वयाची ५ वर्षे आणि १५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर आधारमध्ये बायोमेट्रिक माहिती अपडेट करणे कायद्याने अनिवार्य आहे. या प्रक्रियेलाच MBU असे म्हटले जाते.
जर पालकांनी आपल्या पाल्याचे बायोमेट्रिक अपडेट वेळेवर केले नाही, तर खालील महत्त्वाच्या कामांत अडथळे येऊ शकतात. शालेय पोषण आहार, शिष्यवृत्ती आणि इतर शासकीय सवलतींपासून मुले वंचित राहू शकतात. तसेच, NEET, JEE आणि CUET सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी आधार पडताळणी अनिवार्य आहे. भविष्यात कोणत्याही अधिकृत कामासाठी ओळख पटवताना अडचणी येऊ शकतात.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये ही विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली होती. UIDAI ने शिक्षण मंत्रालयाच्या UDISE+ प्रणालीशी तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण केले, ज्यामुळे कोणत्या विद्यार्थ्यांचे अपडेट प्रलंबित आहेत, याची अचूक माहिती शाळांना मिळाली. यानंतर शाळांमध्येच विशेष शिबिरे आयोजित करून विद्यार्थ्यांचे आधार अपडेट करण्यात आले. या काळात नोंदणी केंद्रांवर १.३ कोटी अतिरिक्त अपडेट्सही पार पडले.
विद्यार्थी आणि पालकांना दिलासा देण्यासाठी UIDAI ने १ ऑक्टोबरपासून ७ ते १५ वयोगटातील मुलांसाठी MBU पूर्णपणे मोफत केले आहे. ही सवलत एका वर्षासाठी लागू असेल. UIDAI चे सीईओ भुवनेश कुमार यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून या मोहिमेला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. जर तुमच्या मुलाची शाळा अद्याप या मोहिमेत समाविष्ट झाली नसेल, तर तुम्ही जवळच्या कोणत्याही आधार सेवा केंद्रावर जाऊन हे अपडेट पूर्ण करून घेऊ शकता.
