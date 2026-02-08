महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्याची विटंबना; मंत्री छगन भुजबळांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे पत्र पाठवलं, केली ‘ही’ मोठी मागणी

मंत्री छगन भुजबळ यांनी या घटनेचे वर्णन सामाजिक समतेच्या मूलभूत भावनेवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. ही घटना ६ फेब्रुवारी रोजी तेलंगणातील संगारेड्डी जिल्ह्यात घडली. शहा यांना लिहिलेल्या पत्रात भुजबळ यांनी म्हटले आहे की महात्मा फुले यांच्यासारख्या प्रतिष्ठित व्यक्तींना लक्ष्य करण्याच्या घटना पुरोगामी सामाजिक विचारसरणीवर हल्ला आहेत. ते म्हणाले की लोकशाही समाजात ही कृत्ये सहन केली जाऊ शकत नाहीत. छगन भुजबळ यांनी या घटनेला सामाजिक सुधारणेच्या विचारसरणीवर जाणीवपूर्वक हल्ला म्हटले आहे.
तेलंगाना राज्य के संगारेड्डी ज़िले के तेल्लापुर गाँव में सामाजिक व शैक्षणिक क्रांति के अग्रदूत, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा पर कानून-व्यवस्था के रखवालों की मौजूदगी में दिनदहाड़े किया गया हमला न केवल कायरतापूर्ण और आपराधिक है, बल्कि यह करोड़ों अनुयायियों तथा मानवतावादी… pic.twitter.com/m7he9GpPUn — Chandra Shekhar Aazad (@BhimArmyChief) February 7, 2026
मोठी बातमी! छगन भुजबळ यांना न्यायालयाकडून दिलासा, मनी लाँड्रिंगच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त
मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की सामाजिक न्याय, समानता आणि पीडितांच्या सक्षमीकरणात फुले यांचे योगदान अमूल्य आहे. सामाजिक न्याय, समानता आणि वंचितांच्या सक्षमीकरणात महात्मा फुले यांचे योगदान अमूल्य आहे यावर त्यांनी भर दिला. त्यांच्या वारशाचा अपमान करण्याचा कोणताही प्रयत्न कठोरपणे केला पाहिजे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्याने आरोपींना अनुकरणीय पद्धतीने शिक्षा करण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की यामुळे भविष्यात अशा घटनांना आळा बसेल आणि संवैधानिक मूल्यांचे रक्षण होईल.
उत्तर प्रदेशातील नगीना येथील खासदार चंद्रशेखर आझाद यांनीही या घटनेचा तीव्र निषेध केला. ट्विटरवर या घटनेचा व्हिडिओ शेअर करताना त्यांनी लिहिले की, “तेलंगणा राज्यातील संगारेड्डी जिल्ह्यातील तेल्लापूर गावात कायदा आणि सुव्यवस्था अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत दिवसाढवळ्या सामाजिक आणि शैक्षणिक क्रांतीचे प्रणेते, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्यावर झालेला हल्ला केवळ भ्याडपणाचा आणि गुन्हेगारीचा नाही. लाखो अनुयायांच्या आणि मानवतावादी विचारसरणीवर विश्वास ठेवणाऱ्या समाजाच्या भावनांवरही हा थेट हल्ला आहे.”
Pune Zp Election : जिल्ह्याचे कारभारी उद्या ठरणार; राष्ट्रवादी सत्ता राखणार की नव्या समीकरणांचा उदय होणार