Aadhaar Card Cancelled: 2.5 कोटी आधार कार्ड केले कायमचे बंद , UIDAI चा मोठा निर्णय; काय आहे नेमकं कारण?

आधार कार्ड संदर्भात मोठी बातमी समोर येत आहे. भारतातील आधार जारी करणारी संस्था, युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने देशातील २५ दशलक्षाहून अधिक आधार क्रमांक हटवले आहेत आणि यामागे एक महत्त्वाचे कारण आहे. सरकारने लोकसभेला माहिती दिली की, युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने गैरवापर रोखण्यासाठी २.५ कोटींहून अधिक मृत व्यक्तींचे आधार क्रमांक निष्क्रिय (डिलीट) केले आहेत. गैरवापर रोखण्यासाठी, UIDAI ने २.५ कोटींहून अधिक आधार क्रमांक हटवले आहेत आणि हे अशा लोकांचे होते जे आता हयात नाहीत.
लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितिन प्रसाद म्हणाले की, आधार ही जगातील सर्वात मोठी बायोमेट्रिक ओळख प्रणाली आहे. ज्यामध्ये अंदाजे १.३४ अब्ज सक्रिय आधार धारक आहेत. जितिन प्रसाद यांनी सांगितले की, आधार डेटाबेसची अचूकता आणि शुद्धता कायम ठेवण्यासाठी देशभरात सुरू असलेल्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने २.५ कोटींहून अधिक मृत व्यक्तींचे आधार क्रमांक निष्क्रिय केले आहेत.
हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की, एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर, संभाव्य ओळख फसवणूक किंवा कल्याणकारी फायद्यांसाठी अशा आधार क्रमांकाचा अनधिकृत वापर रोखण्यासाठी त्यांचा आधार क्रमांक निष्क्रिय करणे आवश्यक आहे. जरी सरकारने वारंवार स्पष्ट केले आहे की आधार हा केवळ ओळखीचा पुरावा आहे, नागरिकत्वाचा नाही, परंतु आता हे एकच दस्तऐवज सर्व सरकारी आणि गैर-सरकारी उद्देशांसाठी आवश्यक आहे, म्हणून तुम्ही ते सुरक्षित राहील याची खात्री करावी. यासाठी, सरकारने एक नवीन आधार अॅप देखील लाँच केले आहे.
UIDAI ने एक नवीन आधार अॅप लाँच केले आहे. जे mAadhaar पेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. त्यात अनेक प्रोफाइल आणि बायोमेट्रिक लॉक असतील. नवीन आधार अॅप तुम्हाला केंद्राला भेट न देता तुमच्या घराच्या आरामात अनेक कामे करण्याची परवानगी देतो. यामुळे तुमचे आधार कार्ड तुमच्यासोबत बाळगण्याची गरज नाहीशी होते आणि तुम्ही हे अॅप गुगल प्ले स्टोअर आणि अॅपल अॅप स्टोअरवरून डाउनलोड करू शकता.
नवीन आधार अॅप तुम्हाला तुमच्या आधार प्रोफाइलमध्ये पाच अतिरिक्त सदस्यांचे प्रोफाइल जोडण्याची परवानगी देतो, म्हणजेच तुम्ही कुटुंबातील पाच सदस्यांचे आधार नंबर एकाच मोबाइल नंबरशी लिंक करू शकता. या अॅपचा वापर करून, तुम्ही आधार केंद्राला भेट न देता तुमच्या घरच्या आरामात तुमच्या आधार कार्डशी लिंक केलेला मोबाइल नंबर बदलू शकता.
UIDAI ने प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट केली आहेत, ज्यामुळे QR-आधारित पडताळणी शक्य होते. यामुळे तुमचे आधार कार्ड दाखवण्याची गरज नाही आणि कोणीही दुसऱ्याचा आधार अॅक्सेस करू शकणार नाही. हे उच्च-स्तरीय सुरक्षा प्रदान करते. नवीन अॅप लवकरच तुम्हाला तुमचा ईमेल पत्ता आणि नाव बदलण्याची परवानगी देईल. हे अॅप सिम-बाइंडिंग वैशिष्ट्यासह कार्य करते, म्हणजे तुम्ही फक्त तुमच्या आधार कार्डशी लिंक केलेल्या मोबाइल नंबरसह नोंदणी करू शकता. तुमच्या फोनमध्ये वेगळे सिम कार्ड असल्यास, हे अॅप काम करणार नाही.
