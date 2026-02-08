चाकूचा वार अन् रक्तानं रेखाटलं स्वस्तिक…; रशियातील भारतीय विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याचं धक्कादायक कारण उघडकीस

Nuclear War Alert : अमेरिका-रशियामधील ‘तो’ १५ वर्षांचा करार संपला; आता जगाचा विनाश निश्चित?
शनिवारी (०७ फेब्रुवारी) रशियाच्या बश्कोर्तोस्तान प्रांताची राजधानी उफा येथील वैद्यकीय विद्यापीठाच्या हॉस्टेलमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांवर हल्ल्याची घटना घडली होती. एक अल्पवयीन मुलगा कोणत्याही परवानगीशिवाय हॉस्टेलच्या परिसरात घुसला आणि अचानक विद्यार्थ्यांवर चाकूने हल्ला करु लागला होता. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा गोंधळ उडाला होता. विद्यार्थी जीव वाचवण्यासाठी इकडे-तिकडे पळून लागले, तर ज्यांच्यावर हल्ला झाला त्यांना काहींनी वाचवण्याचा प्रयत्न केला.
या हल्ल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनीही घटनास्थळी धाव घेतली होती. आरोपीला पकडताना पोलिसांवरही हल्ला झाला होता. तसेच आरोपीही जखमी झाला होता. सध्या आरोपी रशियन पोलिसांच्या ताब्यात असून या घटनेची तपास सुरु आहे. दरम्यान या प्ररणामुळे माध्यमांमध्ये खळबळ उडाली असून आरोपी हा नॅशनल सोशलिझम/व्हाइट पॉवर क्रू(नव-नाझी) संघटनेशी संबंधित असल्याचा दावा केला जात आहे. या संघटनेला स्पॅरोज क्रू असेही म्हटले जाते.
रशियाने या संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. यापूर्वी देखील पत्रकारांवर हल्ला झाला त्यावेळी या संघटनेचे नाव समोर आले होते. शिवाय हल्ल्यावेळी आरोपीने राष्ट्रवादी समाजवाद आणि यहूदीविरोधी घोषणा देखील दिल्या होत्या. रशियन पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने हल्ला केल्यानंतर हॉस्टेलच्या भिंतीवर रक्तीने स्वस्तिक चिन्हही रेखाटले होते. यामुळे सध्या संपूर्ण परिसराता घबराटीचे वातावरण आहे.
दरम्यान रशियाच्या कझान येथील भारतीय दूतावासाने घटनेवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच स्थानिक पोलिसांच्या आणि सरकारच्या संपर्कात असल्याचे आणि जखमींना आवश्यक मदत पुरण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे म्हटले आहे. या घटनेने रशियातील भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे.
