१ तास ५८ मिनिटांचा हा हॉरर चित्रपट; बजेटच्या तिप्पट कमाई; आता OTTवर धुमाकूळ

या चित्रपटाच्या जादूने लोकांचे मन इतके मोहित केले की त्याला एक नव्हे तर पाच ऑस्कर पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले,जो सध्या OTT प्लॅटफॉर्मवर ट्रेंड करत आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 07:40 PM
भारतीय प्रेक्षक अनेकदा हॉरर कंटेंटसाठी दक्षिण भारतीय आणि हॉलिवूड चित्रपटांकडे वळतात. कारण बॉलिवूडमध्ये दाखवले जाणारे हॉरर सीन्स आता त्यांच्यासाठी पुरेसे नाहीत, त्यामुळे ते प्रत्येक क्षणी नवीन आणि भयानक सीन्सची इच्छा बाळगतात. दरम्यान, २०२६ मध्ये प्रेक्षक हॉरर कॉमेडी ड्रामापेक्षा सस्पेन्स आणि थ्रिलरने भरलेल्या हॉरर कंटेंटला प्राधान्य देतात. या चित्रपटाच्या जादूने लोकांचे मन इतके मोहित केले की त्याला एक नव्हे तर पाच ऑस्कर पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले.

१९९१ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या हॉरर चित्रपटाचे भयानक पार्श्वसंगीत, सस्पेन्सफुल कथा आणि जंप स्केअर्स प्रेक्षकांना हादरवून टाकतात. म्हणूनच तो लोकांच्या मनावर कब्जा करत राहतो आणि पुन्हा पाहिला जातो. हा ऑस्कर विजेता हॉरर चित्रपट वर्षानुवर्षे ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर हिट ठरत आहे. हा हॉरर चित्रपट म्हणजे “द सायलेन्स ऑफ द लॅम्ब्स” आहे, जो ३५ वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झाला होता.

३५ वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेला “द सायलेन्स ऑफ द लॅम्ब्स” हा थॉमस हॅरिसच्या पुस्तकावर आधारित एक मानसशास्त्रीय थ्रिलर आहे. जोनाथन डेम्मे आणि टोमा पोल दिग्दर्शित या चित्रपटाची कथा बहुतेक आधुनिक हॉरर चित्रपटांना टक्कर देते. “द सायलेन्स ऑफ द लॅम्ब्स” मध्ये जोडी फॉस्टर, अँथनी हॉपकिन्स, स्कॉट ग्लेन, टेड लेव्हिन, ब्रॅडली व्हिटफोर्ड आणि अभिनेत्री डायना केरी यांनी भूमिका केल्या होत्या

या हॉरर चित्रपटाची कथा एका एफबीआय एजंटभोवती फिरते जो महिलांना लक्ष्य करून त्यांची हत्या करणाऱ्या एका सिरीयल किलरचा शोध घेत असतो. या प्रकरणात मदतीसाठी, एजंट आधीच तुरुंगात असलेल्या मानसशास्त्राच्या डॉक्टरांचा सल्ला घेतो. एजंटला डॉक्टरकडून खुन्याबद्दल माहिती हवी असते, जो खूपच धूर्त आहे. डॉक्टर एजंटच्या मदतीसाठी एक अट ठेवतो जर तो त्याची भीती आणि जीवनकथा सांगेल तरच तो मदत करेल.

२०२५ची ब्लॉकबस्टर आणि करोडोची कमाई, तरीही ‘धुरंधर’ बद्दलच्या ‘या’ गोष्टीने आमिर खान नाराज, म्हणाला; ”जर चित्रपट…”

डॉक्टरची प्रकृती नंतर एक भयानक कथा बनते जी प्रत्येकाच्या पाठीला थरथर कापते. $19 दशलक्ष बजेटमध्ये बनवलेल्या या चित्रपटाने तब्बल $272 दशलक्ष कमाई केली. 1992 मध्ये, या चित्रपटाने एक नाही तर पाच ऑस्कर जिंकले, ज्यात सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक, सर्वोत्कृष्ट अभिनेता, सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री आणि सर्वोत्कृष्ट पटकथा यांचा समावेश आहे. या मनाला भिडणाऱ्या भयपट चित्रपटाचे IMDb रेटिंग 8.6 आहे.

पुस्तकांचा सुगंध, कवितांची ओळख! बालपणाच्या आठवणींना उजाळा देणारं भावस्पर्शी ‘बालभारती गीत’ प्रेक्षकांच्या भेटीला

