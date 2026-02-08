Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Tata Cars Price Hike: तुमची आवडती टाटा कार महाग होणार! कंपनीने दरवाढीबाबत घेतला मोठा निर्णय; नेमकं कारण काय?

Tata Cars Price Hike News: टाटा मोटर्सच्या ग्राहकांसाठी आणखी एक वाईट बातमी आहे. कंपनीने संकेत दिले आहेत की येत्या आठवड्यात त्यांच्या प्रवासी वाहनांच्या किमती वाढू शकतात.

Updated On: Feb 08, 2026 | 07:43 PM
Tata Cars Price Hike News Marathi: टाटा मोटर्सच्या ग्राहकांना मोठी बातमी आहे. कंपनीच्या प्रवासी वाहनांच्या किमती लवकरच वाढू शकतात. अलिकडच्या तिमाही कमाईच्या कॉल दरम्यान, टाटा मोटर्सचे एमडी आणि सीईओ शैलेश चंद्रा म्हणाले की वाढत्या वस्तूंच्या किमतींमुळे कंपनीला उत्पादन खर्चाचा दबाव येत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की हा दबाव इतका तीव्र झाला आहे की आता वाहनांच्या किमतींमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक झाले आहे.

वाढत्या किमतींमुळे कंपनीचा खर्च वाढला

शैलेश चंद्रा यांनी स्पष्ट केले की सोने, चांदी आणि तांबे यासारख्या मौल्यवान धातूंच्या वाढत्या किमतींमुळे कंपनीचा खर्च वाढला आहे. ते म्हणाले, “आम्हाला जवळजवळ एक वर्षापासून वस्तूंच्या दबावाचा सामना करावा लागत आहे. मौल्यवान धातू, तांबे आणि इतर उद्योग अजूनही दबावाखाली आहेत. एकूणच, वस्तूंच्या किमतीत वाढ आमच्या एकूण महसुलाच्या २ टक्क्यांहून अधिक परिणाम करत आहे.”

येत्या आठवड्यात किमती अपेक्षित

सीईओंनी पुष्टी केली की वाहनांच्या किमती वाढतील, परंतु त्यांनी या वाढीच्या प्रमाणात तपशील शेअर केला नाही. ते म्हणाले, “आम्ही येत्या आठवड्यात ही घोषणा करू.” यावरून असे सूचित होते की टाटा मोटर्सच्या ग्राहकांनी लवकरच अधिक महागड्या कारसाठी तयारी करावी.

इतर ऑटो कंपन्यांची स्थिती

वाढत्या वस्तूंच्या किमतींमुळे टाटा मोटर्स ही एकमेव कंपनी प्रभावित नाही. बाजारपेठेतील आघाडीची कंपनी मारुती सुझुकीनेही हे लक्षात घेतले आहे आणि ते किंमत वाढवण्याचा विचार करत असल्याचे म्हटले आहे. मारुतीचे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, मार्केटिंग आणि विक्री, पार्थो बॅनर्जी म्हणाले की मौल्यवान धातूंच्या किमतीत झालेली वाढ असाधारण आहे. ह्युंदाई मोटर इंडियाने जानेवारीमध्ये त्यांच्या काही कारच्या, विशेषतः व्हेन्यू मॉडेलच्या किमती आधीच वाढवल्या आहेत. ह्युंदाईचे इन्व्हेंटर रिलेशन्सचे प्रमुख हरिहरन केएस म्हणाले की कमोडिटी अस्थिरता ही चिंतेची बाब आहे.

ग्राहकांसाठी याचा काय अर्थ होतो?

या वाढीचा थेट परिणाम टाटा मोटर्सच्या कारच्या किमतींवर होईल. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की नवीन कार खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांनी आताच जलद निर्णय घेण्याचा विचार करावा, कारण येत्या आठवड्यात किमती वाढण्याची शक्यता आहे.

