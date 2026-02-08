Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Haircare Tips : हाथ लावताच मुठ्ठीत केसं येतात? मग हे रुटीन फॉलो करा, काही दिवसांतच केसगळती होईल दूर

आजकाल चुकीचा आहार, बदललेली जीवनशैली आणि केमिकलयुक्त उत्पादनांमुळे केसगळतीची समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मात्र काही सोप्या सवयी आणि योग्य हेअर केअर रुटीन पाळल्यास केसगळतीवर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते.

Updated On: Feb 08, 2026 | 08:15 PM
(फोटो सौजन्य: istock)

  • केसांच्या आरोग्य तुमच्या रोजच्या जीवनशैलीवर अवलंबून असते.
  • नियमितपणे नारळ, बदाम किंवा ऑलिव्ह तेलाने मालिश केल्यास टाळूमधील रक्ताभिसरण सुधारते आणि केसांच्या मुळांना बळकटी मिळते.
  • आहार, तेल मालिश असे अनेक घटक आपल्या केसांवर परिणाम करत असतात.
केस आपले साैंदर्य वाढवत असतात. पुरुष असो वा महिला केसांचे सौंदर्य अनेकांना भुरळ पाडत असते. अलिकडे चुकीच्या खाण्याच्या सवयीमुळे अनेकांना केसगळतीच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. आहारातील बदल आणि चुकीचा आहार आपल्या केसांना डॅमेज करत असतो अशात केमिकल-फ्री प्रोडक्टसा जास्त वापर केसांना आणखीन खराब करु शकतो. बऱ्याचदा ही केसगळती इतकी जास्त वाढते की केसांमधून साधा हात जरी फिरवला तर हातात केस येतात. तुम्हालाही केसगळतीच्या समस्येवर मात करायची असेल तर आजपासूनच आपल्या हेअर केअर रुटीनमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करायला सुरुवात करा.

तेल मालिश

केस गळती नियंत्रित करण्याचा एक सोपा मार्ग म्हणजे तेल मालिश. जुन्या काळापासून केसांची काळजी घेण्यासाठी तेल मालिशचा वापर करण्यात येत आहे. यासाठी तुम्ही नारळ, बदाम किंवा ऑलिव्ह तेलाचा वापर करू शकता. तेलाने केसांना पोषण मिळते आणि टाळूमध्ये रक्ताभिसरण सुधारते. रक्ताभिसरण सुधारल्याने केसांच्या कुपांना निरोगी राहण्यास मदत होते आणि केसांची वाढ होण्यास मदत होते.

बेस्ट प्रोडक्ट्स

तुमच्या केसांची काळजी घेण्यासाठी, बेस्ट प्रोडक्ट्सची निवड करा. नेहमी पॅराबेन आणि सल्फेट-मुक्त शॅम्पूचा वापर करा. ​​तुमच्या केसांची ताकद तुम्ही वापरत असलेल्या शॅम्पूवर अवलंबून असते. कंडिशनर तुमच्या केसांना केवळ चमकदार बनवत नाहीत तर त्यांना पोषण देखील देतात. त्यामुळे कधीही केसांवर शॅम्पूनंतर कंडिशनर वापरायला विसरू नका.

लाकडी कंगवा वापरा

जर तुमचे केस मधूनच खूप जास्त तुटत असतील, तर तुमचा कंगवा त्यामागील कारण असू शकतो. अशा परिस्थितीत, प्रथम तुमचा कंगवा फेकून द्या आणि लाकडी कंगव्याचा वापर करायला सुरुवात करा. हे कंगवे तुम्हाला बाजारात कुठेही उपलब्ध मिळतील.

चांगला आहार

केसगळती आपल्या आहारावर अवलंवून असते. चांगला आहार केसांना पोषण मिळवून देतो. जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी समृद्ध संतुलित आहार तुमच्या केसांसाठी चमत्कार करू शकतो. जीवनसत्त्वे अ, ब जीवनसत्त्वे, व्हिटॅमिन सी, लोह आणि जस्त हे निरोगी केसांच्या वाढीस प्रोत्साहन देतात आणि केस गळती रोखतात.

उष्णतेची साधने टाळा

अनेक महिला आजकाल सुंदर दिसण्यासाठी आपल्या केसांची स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग अशा अनेक गोष्टी करू लागले आहेत. ही उष्णतेची साधनेतुमच्या केसांची मुळे कमकुवत करतात. जर तुम्हाला फ्लॅट आयर्न, कर्लिंग आयर्न किंवा ब्लो ड्रायर सारखी उष्णतेची साधने वापरायची असतील तर हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे किंवा सीरमचा वापर करा.

टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

 

 

Published On: Feb 08, 2026 | 08:15 PM

