US War Cost In Iran: अरे देवा! रोज ₹94475500000 स्वाहा, इराण युद्धात अमेरिकेला 108 दिवसात किती नुकसान?

अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, इराण युद्धाच्या पहिल्या सहा दिवसांतच ११.३ अब्ज डॉलर्स खर्च झाले होते. हा खर्च दररोज अंदाजे १.८८ अब्ज डॉलर्स इतका होता. यानंतर, दररोजचा खर्च अंदाजे १ अब्ज डॉलर्स किंवा अंदाजे ९४,४७,५५,००,००० रुपये होता. हा खर्च २८ फेब्रुवारी ते १६ जून या कालावधीतील अंदाजांवर आधारित आहे. मात्र, समीक्षकांच्या मते हा खर्च कमी दाखवला गेला आहे आणि वास्तविक खर्च यापेक्षा खूप जास्त आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर अमेरिकेवरील एकूण आर्थिक भार समाविष्ट केला, तर हा आकडा १ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतो.
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लष्करी आणि संरक्षण खर्च
पेंटागॉन, म्हणजेच अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या मते, इराण युद्धाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात क्षेपणास्त्रे आणि दारुगोळ्यावर २५ अब्ज डॉलर्स खर्च करण्यात आले. iran-cost-ticker.com नुसार, इराण युद्धादरम्यान अमेरिका दररोज १ अब्ज डॉलर्स खर्च करत होती. इराण युद्धाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, अमेरिकेने शाहेद ड्रोन पाडण्यासाठी पॅट्रियट क्षेपणास्त्रे डागली. प्रत्येक क्षेपणास्त्राची किंमत ४ दशलक्ष डॉलर्स आहे. अमेरिकेने आखातात मोठ्या संख्येने सैन्य तैनात केले होते, ज्यामुळे दररोज मोठा खर्च होत होता. ट्रम्प प्रशासनाने सुरुवातीला इराण युद्धासाठी २०० अब्ज डॉलर्सची मागणी केली होती.
अमेरिकेवरील आर्थिक भार
इराणमधील युद्धग्रस्त पायाभूत सुविधा, तेल शुद्धीकरण कारखाने आणि वीज वितरण प्रणाली यांच्या पुनर्बांधणीसाठी ३०० अब्ज डॉलर्स खर्च येईल असा अंदाज आहे. करारानुसार, अमेरिकेने इराणला ही रक्कम देण्याचे मान्य केले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मते, हा पैसा आखाती देशांकडून येईल. इराणची गोठवलेली मालमत्ताही मुक्त केली जाईल.
जनतेवरील परिणाम
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आणि युद्धाच्या परिणामामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला ४० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. तथापि, डेमोक्रॅटिक नेते आणि अनेक अर्थतज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की हा आकडा खूपच कमी आहे. त्यांच्या मते, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचे आणि तेथील लोकांचे वास्तविक नुकसान ६३० अब्ज डॉलर्स ते १ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत असू शकते.
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