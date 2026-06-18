Modi-Trump Meeting : शांत, संयमी आणि जबाबदार व्यक्तिमत्त्व… ; G7 परिषदेत ट्रम्प यांच्याकडून PM मोदींचे भरभरुन कौतुक

G7 Summit: फ्रान्समध्ये पंतप्रधान मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात द्विपक्षीय बैठक; ‘या’ महत्त्वाच्या विषयांवर झाली चर्चा
ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उघडपणे प्रशांसा केली. त्यांनी म्हटले की, मोदी दिसायला अत्यंत शांत, सौम्य आणि जबाबदार व्यक्तिमत्त्व आहेत. तसेच पंतप्रधान मोदींच्या वाटाघाटी कौशल्यावरही भाष्य केले. त्यांनी मोदींना वाटाघाटी करणाऱ्यांपैकी सर्वोत्तम नेता संबोधले. वाटाघाटी करताना मोदी अत्यंत कठोर असतात असे त्यांनी म्हटले.
तसेच लोकांना त्यांच्याकडे पाहून ते खूप शांत स्वभावाचे वाटतात, पण ते खूप ते टोटल किलर आहेत. यामुळे लोक फसतात. त्यांना खूप चांगले आणि शांता माणूस समजतात. पण ते खरेच खूप प्रभावी नेते आहेत, यामुळे मी माझी तुलना त्यांच्याशी करत नाही असे ट्रम्प म्हणाले.
ट्रम्प यांनी मोदींचे भारतीय जनतेवर खूप प्रेम असल्याचे म्हटले, तसेच अमेरिकेबद्दलही त्यांना तितकीच आपुलकी आहे असेही सांगितले. त्यांनी ह्यूस्टनमझील हाऊडी मोदी कार्याक्रमाचाही उल्लेख केला. त्यावेळी स्टेडियम पूर्णपणे भरलेले होते. तसेच ट्रम्प यांनी भारतात येण्याची इच्छाही व्यक्त केली.
दरम्यान पंतप्रधान मोदींनी देखील ट्रम्प यांना भेटून आनंद झाल्याचे म्हटले. यापूर्वी झालेल्या वॉशिंग्टन भेटीचा उल्लेख करत त्यांनी दोन्ही देशांच्या संबंधांना गती आणि उर्जा मिळाल्याचे नमूद केले.
इराण युद्ध सुरु झाल्यानंतर दोन्ही नेत्यांची ही पहिलीच भेट होती. या द्विपक्षीय बैठकीत दोन्ही नेत्यांमध्ये आर्थिक विकास, पुरवठा साखळी, एआय, गुंतवणूक भागीदारी आणि जागतिक सुरक्षा यांसारख्या अनेक विष्यांवर चर्चा झाली.
#WATCH | Evian, France: Speaking about PM Modi, US President Donald Trump says, “…He’s a very tough negotiator… You look at this man. I’ll give you a lesson. He’s the most beautiful-looking man. He looks so nice, like an angel. But actually, he’s as tough as he is a killer…… pic.twitter.com/zpo9AfaXGR — ANI (@ANI) June 17, 2026
भारताचे महत्त्व कमी झाले? Trump-Modi भेटीपूर्वी अमेरिकेचा मोठा निर्णय; Indo-Pacific मधून हटवला Indo