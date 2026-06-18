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Modi-Trump Meeting : शांत, संयमी आणि जबाबदार व्यक्तिमत्त्व… ; G7 परिषदेत ट्रम्प यांच्याकडून PM मोदींचे भरभरुन कौतुक

Updated On: Jun 18, 2026 | 10:09 AM IST
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सारांश

Modi-Trump Meeting : फ्रान्सच्या एव्हियन येथ पार पडलेल्या जी-७ शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांची भेट झाली. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यावंर चर्चा केली. ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भरभरुन प्रशंसा केली.

Donald Trump Praises PM Modi

शांत, सयंमी आणि जबाबदार व्यक्तिमत्तव... ; G7 परिषदेत ट्रम्प यांच्याकडून PM मोदींचे भरभरुन कौतुक (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ‘मोदी देवदूतासारखे दिसतात, पण…’
  • ट्रम्प यांच्याकडून PM मोदींची भरभरुन प्रशंसा
  • जाणून घ्या आणखी म्हणाले, पहा VIDEO
Donald Trump Praises PM Modi : फ्रान्सच्या एव्हियन-ले-बेन्स येथे १६ आणि १७ जून रोजी ५२ वी G7 शिखर परिषद पार पडली. यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात द्विपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत दोन्ही नेत्यांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींचे भरभरुन कौतुकही केले. याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावरही पाहायला मिळत आहे. ट्रम्प नक्की काय म्हणाले जाणून घेऊयात.

G7 Summit: फ्रान्समध्ये पंतप्रधान मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात द्विपक्षीय बैठक; ‘या’ महत्त्वाच्या विषयांवर झाली चर्चा

मोदी देवदूतासारखे दिसतात…

ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उघडपणे प्रशांसा केली. त्यांनी म्हटले की, मोदी दिसायला अत्यंत शांत, सौम्य आणि जबाबदार व्यक्तिमत्त्व आहेत. तसेच पंतप्रधान मोदींच्या वाटाघाटी  कौशल्यावरही भाष्य केले. त्यांनी मोदींना वाटाघाटी करणाऱ्यांपैकी सर्वोत्तम नेता संबोधले. वाटाघाटी करताना मोदी अत्यंत कठोर असतात असे त्यांनी म्हटले.

तसेच लोकांना त्यांच्याकडे पाहून ते खूप शांत स्वभावाचे वाटतात, पण ते खूप ते टोटल किलर आहेत. यामुळे लोक फसतात. त्यांना खूप चांगले आणि शांता माणूस  समजतात. पण ते खरेच खूप प्रभावी नेते आहेत, यामुळे मी माझी तुलना त्यांच्याशी करत नाही असे ट्रम्प म्हणाले.

ट्रम्प यांनी मोदींचे भारतीय जनतेवर खूप प्रेम असल्याचे म्हटले, तसेच अमेरिकेबद्दलही त्यांना तितकीच आपुलकी आहे असेही सांगितले. त्यांनी ह्यूस्टनमझील हाऊडी मोदी कार्याक्रमाचाही उल्लेख केला. त्यावेळी स्टेडियम पूर्णपणे भरलेले होते. तसेच ट्रम्प यांनी भारतात येण्याची इच्छाही व्यक्त केली.

पंतप्रधान मोदींची प्रतिक्रिया

दरम्यान पंतप्रधान मोदींनी देखील ट्रम्प यांना भेटून आनंद झाल्याचे म्हटले. यापूर्वी झालेल्या वॉशिंग्टन भेटीचा उल्लेख करत त्यांनी दोन्ही देशांच्या संबंधांना गती आणि उर्जा मिळाल्याचे नमूद केले.

अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा

इराण युद्ध सुरु झाल्यानंतर दोन्ही नेत्यांची ही पहिलीच भेट होती. या द्विपक्षीय बैठकीत दोन्ही नेत्यांमध्ये आर्थिक विकास, पुरवठा साखळी, एआय, गुंतवणूक भागीदारी आणि जागतिक सुरक्षा यांसारख्या अनेक विष्यांवर चर्चा झाली.


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Web Title: Donald trump praises pm modi g7 summit news marathi

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Published On: Jun 18, 2026 | 09:47 AM

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