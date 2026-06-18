‘It’s Signed’ : अखेर युद्ध थांबणार! अमेरिका-इराण शांतता करारावर डिजिटल स्वाक्षरी; ६० दिवसांच्या युद्धबंदीची घोषणा

Modi-Trump Meeting : शांत, सयंमी आणि जबाबदार व्यक्तिमत्त्व… ; G7 परिषदेत ट्रम्प यांच्याकडून PM मोदींचे भरभरुन कौतुक
मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (१७ जून) डोनाल्ड ट्रम्प आणि मसूद पेझेश्कियान यांनी ऐतिहासिक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. यामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून सुरु असलेला धोकादायक संघर्ष आता थांबणार आहे. अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसने दिलेल्या माहितीनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी फ्रान्समध्ये राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या उपस्थित करारवर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे जगाला दिलासा मिळाला असून दोन्ही देशांतील तणाव कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF — The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026
इराणच्या प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा करार प्रत्यक्षात लागू करण्यात आला असून याची अमंलबजावमी लवकरच केली जाईल. येत्या शुक्रवारी जिनिव्हा येथे दोन्ही देशांचे वाटाघाटी पथक उपस्थित राहिले. परंतु स्वतंत्र स्वाक्षरी सोहळा होणार नाही.
फेब्रुवारी २८ रोजी दोन्ही देशांमध्ये तीव्र संघर्ष झाला होता. अमेरिका-इस्रायलने इराणविरोधात युद्ध छेडले होते. यामुळे प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. अमेरिका(America)-इस्रायलच्या हल्ल्यात इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांचा मृत्यू झाल्याने हे युद्ध अधिकच पेटले होते. एप्रिल मध्ये दोन्ही देशांमध्ये काही काळासाठी शस्त्रसंधी लागू करण्यात आली होती. यामुळे होर्मुझ(Hormuz) मार्ग बंद होऊन जागतिक स्तरावर कच्चा तेल आणि वायूचा पुरवठा खोळबंनू इंधन-उर्जा संकट निर्माण झाले होते.
आता मात्र, हा संघर्ष संपुष्टात आला असून दोन्ही देशांमध्ये ६० दिवसांची युद्धबंदी जाहीर करण्यात येणार आहे. या काळात अंतिम करारावर चर्चा होईल. तसेच इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी अमेरिकेकडून निधी देण्याचे आणि निर्बंध हटवण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. ट्रम्प यांच्या मते, इराणही अण्वस्त्रे न बाळगण्याच्या मुद्द्यावर सहमत आहे.
President Pezeshkian and his US counterpart Trump signed the MoU between Tehran and Washington digitally and remotely. pic.twitter.com/ratIJxoeLG — Iran in India (@Iran_in_India) June 18, 2026
G7 Summit: फ्रान्समध्ये पंतप्रधान मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात द्विपक्षीय बैठक; ‘या’ महत्त्वाच्या विषयांवर झाली चर्चा