बड्या उद्योगपतीच्या ‘त्या’ एका विधानाने खळबळ, IT हबला ‘कचऱ्याचं शहर’ म्हणून दिली उपमा, बंगळुरु शहराची अशी अवस्था का?

Garbage City: बंगळूरूला कोणत्याही परिचयाची गरज नाही. IT हब, स्मार्ट सीटी आणखी काय काय नावाने या शहराला गौरवण्यात आलं आहे. पण हेच शहत आता ‘कचऱ्याचे शहर’ बनत चाललं आहे. हे विधान कोणा सामान्याच नाही तर बड्या उद्योगपतींनी हे विधान केलं आहे. बायोकॉनच्या संस्थापक किरण मजूमदार हे बंगळूरूच्या शहरी नियोजनावर चर्चा करत होत्या. त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त करणारी एक पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. या पोस्टमुळे बंगळुरुची होत असलेली गंभीर परिस्थिती समोर येत आहे.
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बायोकॉनच्या संस्थापक किरण मजूमदार सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहेत. त्या वारंवार पोस्ट शेअर करत असतात. अलीकडेच, त्यांनी बंगळूरूच्या शहरी नियोजनाबद्दल एक पोस्ट शेअर केली आहे, जी वेगाने व्हायरल होत आहे. या पोस्टमध्ये एक फोटो आहे, ज्यामध्ये शहराचे रस्ते अधिक चांगल्या प्रकारे नियोजित केले असते तर कसे दिसू शकले असते, हे दर्शवले आहे.
This is how we need to design & plan our roads that reflects our garden city image. Unfortunately it’s now a garbage city with shrinking greenery pic.twitter.com/EG29LPZd2j — Kiran Mazumdar-Shaw (@kiranshaw) June 27, 2026
आपल्या अधिकृत ट्विटर खात्यावर ही पोस्ट शेअर करताना किरण यांनी लिहिले, “आपण आपल्या रस्त्यांचे नियोजन अशा प्रकारे केले पाहिजे की बंगळूरची ‘उद्यानांचे शहर’ म्हणून असलेली ओळख टिकून राहील. दुर्दैवाने, हे शहर आपली हिरवळ गमावत आहे आणि ‘कचऱ्याचे शहर’ बनत आहे.”
किरणने शेअर केलेल्या पहिल्या फोटोमध्ये ‘आपण काय बांधत आहोत?’ या मथळ्यासह एक रस्ता दिसत आहे. त्यात एक काँक्रीटचा रस्ता, तोडलेली झाडे, नसलेले पदपथ, सेवा रस्ते आणि सार्वजनिक सुविधांचा अभाव दिसत आहे.
दुसऱ्या फोटोवर ‘आपण काय बांधू शकलो असतो?’ असे लिहिले आहे. त्यात झाडे शाबूत ठेवून बांधलेला रस्ता, सायकल ट्रॅक, रुंद पदपथ, पथदिवे, बाक आणि कचराकुंड्या दिसत आहेत. किरणची पोस्ट सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या पोस्टद्वारे ती थेटपणे सांगते की, विकासाच्या नादात आपण निसर्ग आणि पर्यावरणाशी छेडछाड करत आहोत, जे अखेरीस आपल्यासाठी हानिकारक ठरेल. तिच्या पोस्टवर अनेक युझर्स संमिश्र प्रतिक्रिया देत आहेत.
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