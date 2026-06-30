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बड्या उद्योगपतीच्या ‘त्या’ एका विधानाने खळबळ, IT हबला ‘कचऱ्याचं शहर’ म्हणून दिली उपमा, बंगळुरु शहराची अशी अवस्था का?

Updated On: Jun 30, 2026 | 03:45 PM IST
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सारांश

बेंगलुरू या भारताच्या 'सिलिकॉन व्हॅली'ला एका बड्या उद्योगपतीने 'कचऱ्याचे शहर म्हटल्यामुळे सध्या सोशल मीडिया आणि कॉर्पोरेट जगतात मोठी खळबळ उडाली आहे. आयटी हब असलेल्या या शहराच्या दुरवस्थेवर आणि पायाभूत सुविधांच्या समस्येवर बोट ठेवणारी ही बातमी सध्या प्रचंड ट्रेंडिंगमध्ये आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Garbage City: बंगळूरूला कोणत्याही परिचयाची गरज नाही. IT हब, स्मार्ट सीटी आणखी काय काय नावाने या शहराला गौरवण्यात आलं आहे. पण हेच शहत आता ‘कचऱ्याचे शहर’ बनत चाललं आहे. हे विधान कोणा सामान्याच नाही तर बड्या उद्योगपतींनी हे विधान केलं आहे. बायोकॉनच्या संस्थापक किरण मजूमदार हे बंगळूरूच्या शहरी नियोजनावर चर्चा करत होत्या. त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त करणारी एक पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. या पोस्टमुळे बंगळुरुची होत असलेली गंभीर परिस्थिती समोर येत आहे.

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किरण मजूमदार काय म्हणाल्या?

बायोकॉनच्या संस्थापक किरण मजूमदार सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहेत. त्या वारंवार पोस्ट शेअर करत असतात. अलीकडेच, त्यांनी बंगळूरूच्या शहरी नियोजनाबद्दल एक पोस्ट शेअर केली आहे, जी वेगाने व्हायरल होत आहे. या पोस्टमध्ये एक फोटो आहे, ज्यामध्ये शहराचे रस्ते अधिक चांगल्या प्रकारे नियोजित केले असते तर कसे दिसू शकले असते, हे दर्शवले आहे.


आपल्या अधिकृत ट्विटर खात्यावर ही पोस्ट शेअर करताना किरण यांनी लिहिले, “आपण आपल्या रस्त्यांचे नियोजन अशा प्रकारे केले पाहिजे की बंगळूरची ‘उद्यानांचे शहर’ म्हणून असलेली ओळख टिकून राहील. दुर्दैवाने, हे शहर आपली हिरवळ गमावत आहे आणि ‘कचऱ्याचे शहर’ बनत आहे.”

चित्रांमध्ये काय?

किरणने शेअर केलेल्या पहिल्या फोटोमध्ये ‘आपण काय बांधत आहोत?’ या मथळ्यासह एक रस्ता दिसत आहे. त्यात एक काँक्रीटचा रस्ता, तोडलेली झाडे, नसलेले पदपथ, सेवा रस्ते आणि सार्वजनिक सुविधांचा अभाव दिसत आहे.

दुसऱ्या फोटोवर ‘आपण काय बांधू शकलो असतो?’ असे लिहिले आहे. त्यात झाडे शाबूत ठेवून बांधलेला रस्ता, सायकल ट्रॅक, रुंद पदपथ, पथदिवे, बाक आणि कचराकुंड्या दिसत आहेत. किरणची पोस्ट सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या पोस्टद्वारे ती थेटपणे सांगते की, विकासाच्या नादात आपण निसर्ग आणि पर्यावरणाशी छेडछाड करत आहोत, जे अखेरीस आपल्यासाठी हानिकारक ठरेल. तिच्या पोस्टवर अनेक युझर्स संमिश्र प्रतिक्रिया देत आहेत.

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Web Title: Why industrialist called bengaluru garbage city silicon valley infrastructure see details

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Published On: Jun 30, 2026 | 03:45 PM

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