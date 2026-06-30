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SBI संशयाच्या भोवऱ्यात… Ram Mandir चंदा चोरीचे कनेक्शन थेट बँकेशी? संशय असूनही कारवाई का झाली नाही?

Updated On: Jun 30, 2026 | 02:40 PM IST
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सारांश

अयोध्या येथील राम मंदिर न्यासाच्या बँक खात्यातून झालेल्या चंदा चोरीच्या धक्कादायक प्रकरणावर एक मोठा खुलासा समोर आला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाला या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत आधीच संशय आला होता, तरीही तिथला स्टाफ बदलण्यात आला नाही, ज्यामुळे ही फसवणूक पुढे चालू राहिली असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Ram Mandir Donation: अयोध्या राम मंदिरातील देणग्यांच्या चोरी प्रकरणी आता एक मोठे प्रकरण उघडकीस आलं आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडियाला सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी देणग्यांमध्ये अनियमितता असल्याचा संशय आला होता. बँकेने रोकड मोजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची शिफारस देखील करण्यात आली होती. पण असं असताना देखील त्यांच्या जागी नवे कर्मचारी नेमण्यात आले नाहीत. आता मात्र या प्रकरणाचा तपास अधिक तीव्र करण्यात आला आहे. त्यामुळे बँकेच्या व्यवहारावरच प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. नेमकं प्रकरण काय?

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प्रकरणाची सुरुवात कुठून?

राम मंदिरात भाविकांनी दिलेल्या देणग्या काही कर्मचारी मोजून जमा करत होते. याच दरम्यान, देणग्यांमध्ये तफावत निर्माण झाली आणि पैसे गायब झाल्याचा प्रकार घडला. तपासानंतर अनेक व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आली आहेत. हा गैरव्यवहार किती काळापासून सुरू होता आणि त्यात कोणकोण सामील होतं, हे तपास यंत्रणा शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

SBI ला आधीच होता संशय

NDTVच्या वृत्तानुसार, सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी दानपेट्यांमधून पैसे गायब होत असल्याचा SBI ला संशय आला होता. यानंतर, बँकेने रोकड मोजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकून त्यांच्या जागी नवीन कर्मचारी नेमण्याची शिफारसदेखील केली गेली होती. असे वृत्त आहे की, आउटसोर्सिंग एजन्सीने कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची तयारीही सुरू केली होती, परंतु त्यांच्या जागी नवीन कर्मचारी नेमण्यात आले नाहीत.

नवीन कर्मचारी नेमण्यात का आला नाही?

प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, मंदिर ट्रस्टशी संबंधित काही अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यास विरोध केला होता. त्यामुळेच ते संशयास्पद कर्मचारी काम करत राहिले. आता हा तपासाचा एक मोठा मुद्दा बनला आहे की, इशारा देऊनही कारवाई का करण्यात आली नाही.

तपास कुठंपर्यंत पोहोचला?

या प्रकरणात राम मंदिर ट्रस्टशी संबंधित अनेक व्यक्तींची चौकशी केली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, चंपत राय यांचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे. इतर अनेक व्यक्तींनाही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. SIT च्या तपासात अनेक सुरक्षा त्रुटी आणि उल्लंघने उघडकीस आली आहेत. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, देणग्या मोजण्याच्या आणि जमा करण्याच्या प्रक्रियेत देखरेखीचा अभाव होता, ज्याचा गैरफायदा घेण्यात आला. अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत आणि कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे.

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Web Title: Ram mandir donation theft case sbi bank negligence scam marathi news

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Published On: Jun 30, 2026 | 02:40 PM

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