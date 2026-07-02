Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार का? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचे देशातील इंधन दरांबाबत सर्वात मोठे विधान

पश्चिम आशियातील तणावाच्या काळात, जेव्हा ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (Strait of Hormuz) बंद झाले होते, तेव्हा ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल जवळपास १२० डॉलरपर्यंत पोहोचल्या होत्या. मात्र, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी करण्याबाबतच्या अलीकडील करारानंतर, कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा प्रति बॅरल ७० डॉलरच्या आसपास आल्या आहेत. असे असूनही, देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती त्वरित कमी न होण्यामागे पेट्रोलियम मंत्र्यांनी दोन मुख्य कारणे सांगितली आहेत:
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जुना, महागडा साठा प्रक्रियाधीन असणे: पश्चिम आशियातील संकटकाळात उच्च दराने खरेदी केलेले कच्चे तेल तेल विपणन कंपन्यांकडून अजूनही प्रक्रिया केले जात आहे.
पूर्वी झालेले मोठे नुकसान: संघर्षाच्या काळात जनतेला महागाईपासून वाचवण्यासाठी कंपन्यांनी उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने इंधन विकले, ज्यामुळे ३० जूनपर्यंत ७४,७८१ कोटी रुपयांचे प्रचंड नुकसान झाले.
सरकारी तेल कंपन्यांनी आढावा घेण्यापूर्वीच, खाजगी क्षेत्रातील प्रमुख तेल कंपनी ‘नयारा एनर्जी’ने (Nayara Energy) जनतेला दिलासा देण्यास सुरुवात केली आहे. नयारा एनर्जीने आपल्या ७,००० हून अधिक इंधन केंद्रांवर पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ५ रुपये आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपये कपात करण्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, कच्च्या तेलाच्या किमती ७० डॉलरच्या आसपास स्थिर राहिल्यास, सरकारी तेल कंपन्यांकडूनही लवकरच मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
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