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Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार का? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचे देशातील इंधन दरांबाबत सर्वात मोठे विधान

Updated On: Jul 02, 2026 | 08:14 PM IST
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सारांश

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल ७० डॉलरवर आल्याने 'नयारा एनर्जी'ने पेट्रोल ५ रुपयांनी स्वस्त केले आहे. सरकारी तेल कंपन्याही लवकरच दरकपातीचा आढावा घेणार असल्याचे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले.

पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार का? (Photo Credit- X)

पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार का? (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार का?
  • केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचे देशातील इंधन दरांबाबत सर्वात मोठे विधान!
  • वाचा सविस्तर बातमी!
Petrol Diesel Price News: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घट झाल्यामुळे देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती आता पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू होण्यापूर्वीच्या पातळीवर परतल्या आहेत. दरम्यान, देशांतर्गत तेलाच्या किमती कमी करण्याच्या शक्यतेबाबत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर राहिल्यास सरकार परिस्थितीचा आढावा घेईल, असे त्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती किती कमी झाल्या आहेत आणि ग्राहकांना याचा लाभ कधी मिळू शकेल, हे आपण समजून घेऊया.

कच्च्या तेलाचे भाव १२० डॉलरवरून ७० डॉलरवर आले तरीही किमती का कमी झाल्या नाहीत?

पश्चिम आशियातील तणावाच्या काळात, जेव्हा ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (Strait of Hormuz) बंद झाले होते, तेव्हा ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल जवळपास १२० डॉलरपर्यंत पोहोचल्या होत्या. मात्र, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी करण्याबाबतच्या अलीकडील करारानंतर, कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा प्रति बॅरल ७० डॉलरच्या आसपास आल्या आहेत. असे असूनही, देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती त्वरित कमी न होण्यामागे पेट्रोलियम मंत्र्यांनी दोन मुख्य कारणे सांगितली आहेत:

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जुना, महागडा साठा प्रक्रियाधीन असणे: पश्चिम आशियातील संकटकाळात उच्च दराने खरेदी केलेले कच्चे तेल तेल विपणन कंपन्यांकडून अजूनही प्रक्रिया केले जात आहे.

पूर्वी झालेले मोठे नुकसान: संघर्षाच्या काळात जनतेला महागाईपासून वाचवण्यासाठी कंपन्यांनी उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने इंधन विकले, ज्यामुळे ३० जूनपर्यंत ७४,७८१ कोटी रुपयांचे प्रचंड नुकसान झाले.

खाजगी कंपनीकडून किमतीत कपात: ग्राहकांना दिलासा मिळणार का?

सरकारी तेल कंपन्यांनी आढावा घेण्यापूर्वीच, खाजगी क्षेत्रातील प्रमुख तेल कंपनी ‘नयारा एनर्जी’ने (Nayara Energy) जनतेला दिलासा देण्यास सुरुवात केली आहे. नयारा एनर्जीने आपल्या ७,००० हून अधिक इंधन केंद्रांवर पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ५ रुपये आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपये कपात करण्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, कच्च्या तेलाच्या किमती ७० डॉलरच्या आसपास स्थिर राहिल्यास, सरकारी तेल कंपन्यांकडूनही लवकरच मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

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Web Title: Will petrol and diesel become cheaper union minister hardeep singh puris major statement regarding fuel prices in the country

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Published On: Jul 02, 2026 | 08:14 PM

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