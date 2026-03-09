दहावी-बारावी परीक्षेत कॉपीप्रकरणी ८१ जणं निलंबित! बारावी परीक्षेमध्ये २३३ गैरप्रकार तर दहावीत ३६ प्रकरणे

राज्यात सुरू असलेल्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांदरम्यान कॉपीप्रकरणांवर कडक कारवाई करण्यात आली असून एकूण ८१ जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education तर्फे घेण्यात येणाऱ्या या परीक्षांमध्ये विविध केंद्रांवर सामूहिक कॉपीप्रकरणे उघडकीस आल्याने मंडळाने ही कारवाई केली आहे. परीक्षेदरम्यान गैरप्रकारांना मदत केल्याचा आरोप असल्याने काही पर्यवेक्षक, केंद्रप्रमुख आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
मंडळाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यंदाच्या बारावीच्या परीक्षेत एकूण २३३ कॉपीप्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत, तर दहावीच्या परीक्षेत ३६ प्रकरणे समोर आली आहेत. या घटनांमुळे परीक्षेची शुचिता आणि पारदर्शकता टिकवण्यासाठी मंडळाने परीक्षा केंद्रांवरील देखरेख अधिक कडक केली आहे. काही ठिकाणी पर्यवेक्षक आणि केंद्रप्रमुखांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहकार्य केल्याचे तपासात आढळून आल्याने त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली आहे.
या प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले असून त्यांच्याविरुद्ध पुढील चौकशी सुरू असल्याची माहिती मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. परीक्षांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी मंडळाने विविध उपाययोजना राबवल्या आहेत. त्यामध्ये परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची देखरेख, भरारी पथकांच्या माध्यमातून अचानक तपासणी तसेच केंद्रप्रमुख आणि पर्यवेक्षकांवर विशेष लक्ष ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
दरम्यान, काही जिल्ह्यांमध्ये तोतया विद्यार्थ्यांच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये दुसऱ्या व्यक्तीला परीक्षेला बसवण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित विद्यार्थ्यांसह त्यांना मदत करणाऱ्या व्यक्तींवरही कडक कारवाई केली जाणार असल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले आहे. आवश्यक असल्यास अशा प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्याचीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. या परीक्षांच्या निकालावर त्यांच्या पुढील शिक्षणाची दिशा ठरते. त्यामुळे या परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा राखणे आवश्यक असल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले आहे. कॉपीसारख्या गैरप्रकारांमुळे प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या घटनांविरोधात कठोर पावले उचलली जात आहेत.
मंडळाने सर्व परीक्षा केंद्रांना नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला येताना मोबाईल फोन किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक साधने सोबत आणू नयेत, तसेच कोणत्याही प्रकारची संशयास्पद सामग्री ठेवू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पर्यवेक्षक आणि केंद्रप्रमुखांनी आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडावी, अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
परीक्षेची शुचिता कायम राखण्यासाठी मंडळ पुढील काळातही अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांविरोधात कठोर भूमिका घेणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे परीक्षा केंद्रांवर अधिक शिस्त आणि पारदर्शकता राखली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.