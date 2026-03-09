राज्यात दहावी-बारावी परीक्षेत कॉपीप्रकरणी 81 कर्मचारी निलंबित; बारावीच्या परीक्षेत 233 गैरप्रकार, तर दहावीच्या...

पुणे/सोनाजी गाढवे : राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेदरम्यान राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रांवर कॉपी आणि सामूहिक गैरप्रकारांच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत. या प्रकरणांमध्ये परवेक्षक आणि केंद्रप्रमुखांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहकार्य केल्याचे आढळल्याने संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून एकूण ८१ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये दहावी परीक्षेतील तीन तर बारावी परीक्षेतील ७८ कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती मंडळाने दिली.
राज्यात दहावी-बारावी परीक्षा कॉपीमुक्त व्हावी यासाठी मंडळाकडून विशेष अभियान राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत सर्व परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही यंत्रणा अनिवार्य करण्यात आली आहे. यंदा बारावीची परीक्षा राज्यातील ३ हजार ३८७ मुख्य परीक्षा केंद्रांवर सुरू असून, त्यापैकी सुमारे ९५ टक्के केंद्रांवर सीसीटीव्ही कार्यान्वित आहेत.
बीड जिल्ह्यातील चौसाळा येथील कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय (केंद्र क्र. २२४) येथे १० फेब्रुवारी रोजी इंग्रजी विषयाच्या पेपरदरम्यान वर्गामध्ये सामूहिक कॉपी होत असल्याचे आढळले. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील जैतापूर येथील राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (केंद्र क्रमांक ००६९) येथेही १० फेब्रुवारी रोजी इंग्रजी विषयाच्या परीक्षेदरम्यान सामूहिक कॉपी होत असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमधून स्पष्ट झाले. या प्रकरणात २४ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, २१ जणांना निलंबित करण्यात आले आहे.
जालना जिल्ह्यातील मंठा तालुक्यातील पाच शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले. केंद्र क्र. ९०६ श्री मैनागिरी महाराज कनिष्ठ महाविद्यालय, जुमडा फाटा येथे १६ फेब्रुवारी रोजी भौतिकशास्त्र विषयाच्या परीक्षेदरम्यान ५८१ विद्यार्थ्यांनी सामूहिक कॉपी केल्याचे आढळले. शाळांतील २८ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. गडचिरोली जिल्ह्यातील जा. कु. बोमनवार विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय (केंद्र क्रमांक ६१५) येथे राज्यशास्त्र विषयाच्या परीक्षेदरम्यान मायक्रो नोट्स तसेच ‘चॅटजीपीटी’चे प्रिंटआउट वापरून सामूहिक कॉपी केल्याचे उघड झाले. या प्रकरणी तीन शिक्षक आणि एका शिपायाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित करण्यात आले. नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील बेट मोगरा येथील जिल्हा परिषद हायस्कूल (केंद्र क्र. ५२३१) येथे तोतया विद्यार्थी परीक्षा देताना आढळून आला. तीन शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले.
कॉफी गैरप्रकारात सहभागी कर्मचाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन करण्यात येईल, समिती नेमून निलंबनाची कारवाई केलेल्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी होईल, दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर ३ महिने ते १ वर्षापर्यंत निलंबन कारवाई याबरोबरच संबंधित कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक; त्याशिवाय वेतनवाढ रोखणे (मर्यादित कालावधीसाठी) अशा स्वरूपाची कारवाई करण्यात येते. असे मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी सांगीतले.
वर्ग बारावी मधील गैरप्रकार
पुणे – ४६
नागपूर – २६
छत्रपती संभाजीनगर – ४६
मुंबई – ४२
कोल्हापूर – १
अमरावती – ५९
नाशिक – ५
लातूर – ३५
कोकण – ०
एकूण २३३
वर्ग दहावी मधील गैरप्रकार
पुणे – १४
नागपूर – ८
छत्रपती संभाजीनगर – ४
मुंबई ३
कोल्हापूर – ०
अमरावती – ३
नाशिक – ०
लातूर – ४
कोकण – ०
एकूण – ३६