Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • 3 Toll Booths On Mumbai Goa Highway Now Triple Burden On Commuters Pockets Strong Displeasure Among Drivers

मुंबई-गोवा हायवेवर ३ टोलनाके! प्रवाशांच्या खिशावर आता तिहेरी भार; वाहनचालकांमध्ये तीव्र नाराजी

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाला अजूनही पूर्णविराम मिळालेला नसताना आता प्रवाशांवर तीन टोलचा भार टाकण्याची तयारी सुरू झाल्याने कोकणवासीयांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 05:08 PM
मुंबई-गोवा हायवेवर ३ टोलनाके! प्रवाशांच्या खिशावर आता तिहेरी भार; वाहनचालकांमध्ये तीव्र नाराजी (फोटो-सोशल मीडिया)

मुंबई-गोवा हायवेवर ३ टोलनाके! प्रवाशांच्या खिशावर आता तिहेरी भार; वाहनचालकांमध्ये तीव्र नाराजी

Follow Us:
Follow Us:

Mumbai-Goa Highway Toll: मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाला अजूनही पूर्णविराम मिळालेला नसताना आता प्रवाशांवर तीन टोलचा भार टाकण्याची तयारी सुरू झाल्याने कोकणवासीयांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. अपूर्ण रस्ता, निकृष्ट दर्जाचे गावाकडचे मार्ग आणि अपुऱ्या सुविधा यामुळे आधीच त्रस्त असलेल्या प्रवाशांना आता तीनदा टोल भरावा लागणार असल्याची माहिती समोर आल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्यातील पळस्पे ते इंदापूर या सुमारे ९० किमीच्या अंतरात खारपाडा आणि खांब या दोन ठिकाणी टोल नाके उभारण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यामुळे या मार्गाने प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना एका प्रवासात दोन ठिकाणी टोल भरावा लागणार आहे.

पुढील टप्प्यात पोलादपूर जवळ लोहारे येथेही टोल वसुली सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या ठिकाणी टोल नाका उभारण्यात आले असून सिग्नल यंत्रणा सुरू झाली आहे. या घडामोडींमुळे “रस्ता पूर्ण नसताना टोल कशासाठी?” असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. महामार्गाचे काम पूर्ण झालेले नसताना टोल वसुली सुरू करण्याची घाई का ? रस्त्यावर अजूनही खड्डे, अपूर्ण पूल, वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या सुविधा असताना प्रवाशांकडून टोल आकारणे योग्य आहे. का? असे अनेक प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिक विचारू लागले आहेत. हा महामार्ग बनविण्यासाठी जेवढी वर्षे लागतील तेवढी वर्षे टोल आकारणी करु नये. या महामार्गावर अपघातांमध्ये हजारो निष्पाप आणि निरपराध लोकांचे हकनाक बळी गेले आहेत. टोल आकारण्याची घाई करू नये. याबाबत सामाजिक संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण आणि रुंदीकरणाचे काम २०११ साली सुरू झाले. मात्र निधीअभावी, पर्यावरणीय परवानग्या, भूसंपादनातील अडचणी आणि ठेकेदारांच्या निष्क्रयतेमुळे हे काम वर्षानुवर्षे रखडत गेले. तब्बल १६ वर्षांहून अधिक काळानंतरही महामार्गाचे अनेक भाग अपूर्ण असून काही ठिकाणी अजूनही काम सुरूच आहे. टोलचे दर किती असतील? याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र येत्या काही दिवसांत याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध होणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. टोल सुरू झाल्यानंतर वाहनधारकांच्या खिशाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

मुंबई-गोवा महामार्ग हा कोकणातील लाखो लोकांसाठी जीवनरेखा मानला जातो. पर्यटन, व्यापार आणि दैनंदिन प्रवासासाठी या मार्गाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे रस्ता पूर्ण, सुरक्षित आणि दर्जेदार झाल्यानंतरच टोल आकारावा व सुलभशौचालय, स्ट्रीट लाईट, चार्जिंग, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध कराव्यात अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे. अपूर्ण रस्त्यावर टोल वसुलीचा निर्णय घेतल्यास तो कोकणवासीयांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरेल, अशी भावना सध्या सर्वत्र व्यक्त होत आहे.

Web Title: 3 toll booths on mumbai goa highway now triple burden on commuters pockets strong displeasure among drivers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 05:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Raigad News: माथेरानमध्ये ई-टॉयलेटवरून वाद! वन विभागाच्या जमिनीवर ठेवले नगरपालिकेचे स्वच्छतागृह, संभ्रम वाढला
1

Raigad News: माथेरानमध्ये ई-टॉयलेटवरून वाद! वन विभागाच्या जमिनीवर ठेवले नगरपालिकेचे स्वच्छतागृह, संभ्रम वाढला

आदिवासी वाडीची तहान भागली! स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतर कोरळवाडीत पाणी; आमरण उपोषण अखेर यशस्वी
2

आदिवासी वाडीची तहान भागली! स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतर कोरळवाडीत पाणी; आमरण उपोषण अखेर यशस्वी

खासदार धैर्यशील पाटील यांना भाजपचा ‘दे धक्का’! राज्यसभा निवडणुकीच्या यादीतून वगळल्याने चर्चेला उधाण 
3

खासदार धैर्यशील पाटील यांना भाजपचा ‘दे धक्का’! राज्यसभा निवडणुकीच्या यादीतून वगळल्याने चर्चेला उधाण 

Raigad News: कोथेरी मध्यम सिंचन प्रकल्पावर बेमुदत ठिय्या आंदोलन; मंत्री गोगावलेंच्या मध्यस्थीची अपेक्षा
4

Raigad News: कोथेरी मध्यम सिंचन प्रकल्पावर बेमुदत ठिय्या आंदोलन; मंत्री गोगावलेंच्या मध्यस्थीची अपेक्षा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2028: कधी आणि कुठे रंगणार पुढचा टी-२० विश्वचषक? १२ संघांनी आपले स्थान केले पक्के

T20 World Cup 2028: कधी आणि कुठे रंगणार पुढचा टी-२० विश्वचषक? १२ संघांनी आपले स्थान केले पक्के

Mar 09, 2026 | 05:22 PM
विभागीय आयुक्तालयाच्या प्रक्रियेला वेग; नांदेड जिल्ह्याच्या विकासाला मिळणार गती

विभागीय आयुक्तालयाच्या प्रक्रियेला वेग; नांदेड जिल्ह्याच्या विकासाला मिळणार गती

Mar 09, 2026 | 05:19 PM
दहावी-बारावी परीक्षेत कॉपीप्रकरणी ८१ जणं निलंबित! बारावी परीक्षेमध्ये २३३ गैरप्रकार तर दहावीत ३६ प्रकरणे

दहावी-बारावी परीक्षेत कॉपीप्रकरणी ८१ जणं निलंबित! बारावी परीक्षेमध्ये २३३ गैरप्रकार तर दहावीत ३६ प्रकरणे

Mar 09, 2026 | 05:14 PM
बारामती तालुका पंचायत समितीच्या सभापतीपदी किरण तावरे, तर उपसभापतीपदी…

बारामती तालुका पंचायत समितीच्या सभापतीपदी किरण तावरे, तर उपसभापतीपदी…

Mar 09, 2026 | 05:13 PM
Gondia News: गोंदियाकरांच्या आरोग्याशी खेळ! अनियंत्रित पाणी व्यवसायातून कोट्यवधींची उलाढाल

Gondia News: गोंदियाकरांच्या आरोग्याशी खेळ! अनियंत्रित पाणी व्यवसायातून कोट्यवधींची उलाढाल

Mar 09, 2026 | 05:11 PM
मुंबई-गोवा हायवेवर ३ टोलनाके! प्रवाशांच्या खिशावर आता तिहेरी भार; वाहनचालकांमध्ये तीव्र नाराजी

मुंबई-गोवा हायवेवर ३ टोलनाके! प्रवाशांच्या खिशावर आता तिहेरी भार; वाहनचालकांमध्ये तीव्र नाराजी

Mar 09, 2026 | 05:08 PM
बारामती अपघात प्रकरणातील मृत पिंकी माळीच्या कुटुंबियांना धमकी? राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा मोठा दावा

बारामती अपघात प्रकरणातील मृत पिंकी माळीच्या कुटुंबियांना धमकी? राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा मोठा दावा

Mar 09, 2026 | 05:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM