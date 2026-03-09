Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • 7500 Teachers Of Solapur Zilla Parishad Face The Challenge Of Passing Tet Otherwise They Will Face Retirement

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या ७,५०० शिक्षकांवर टीईटी उत्तीर्ण करण्याचे संकट; अन्यथा निवृत्तीची टांगती तलवार

सध्या, मोठ्या संख्येने पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पाठवत आहेत, ज्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 05:00 PM
Supreme Court TET Order, Solapur ZP Teachers, TET Deadline 2027,

  • १ सप्टेंबर २०२७ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास शिक्षकांना सक्तीने निवृत्त केले जाईल
  • ५३ वर्षांखालील सर्व शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य
  • र्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते
Supreme Court Order Teachers TET: सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या २,७७५ शाळांमध्ये सध्या ८,७०० शिक्षक कार्यरत आहेत. मात्र, यापैकी केवळ १,२३१ शिक्षकांनीच शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण केली आहे. १३ फेब्रुवारी २०१३ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटीची अट बंधनकारक नसल्याने, त्यांची नियुक्ती केवळ शैक्षणिक पात्रतेवर करण्यात आली होती.

मात्र, १ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता परिस्थिती बदलली आहे. या आदेशानुसार ५३ वर्षांखालील सर्व शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील अंदाजे ७,५०० शिक्षकांना आता निर्धारित वेळेत ही परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागणार असून, तसे न झाल्यास त्यांना सक्तीने निवृत्ती घ्यावी लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक वर्गात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

BMC मध्ये पारदर्शकतेचे नवे पर्व! मुंबईसाठी भाजपचा १०० दिवसांचा ‘२० सूत्रीय’ कार्यक्रम; मुख्यमंत्र्यांचे भ्रष्टाचारमुक्तीचे

सोलापूर जिल्हा परिषदेला एकही नवीन शिक्षक मिळणार नाही

सध्या, मोठ्या संख्येने पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पाठवत आहेत, ज्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. परिणामी, दरवर्षी अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्येत घट होत आहे आणि काही शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या जास्त आहे. या वर्षी, १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या मंजूर पदांच्या संख्येवर आधारित ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. शिक्षकांच्या मोठ्या संख्येमुळे, सोलापूर जिल्हा परिषदेला आगामी शिक्षक भरती प्रक्रियेत एकही नवीन शिक्षक मिळणार नाही.

शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता १ ते ८ पर्यंत शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. न्यायालयाने निश्चित केलेली अंतिम मुदत १ सप्टेंबर २०२७ रोजी संपणार आहे. या कालावधीत, शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्याच्या सहा संधी असतील. त्यानुसार, या वर्षी जुलै आणि नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारकडून दोन परीक्षा घेतल्या जातील. यानंतर जून ते जुलै २०२७ दरम्यान एक परीक्षा घेतली जाईल.

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार अपघात प्रकरणाची चर्चा 3 दिवस पुढे ढकलली; राष्ट्रवादीचे नेते नाराज

या सहा संधींमध्ये शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता आठवीपर्यंत नियुक्त केलेल्या शिक्षकांनाही हा नियम लागू आहे.

त्यांना पात्रता चाचणी देखील द्यावी लागणार

सोलापूर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कादर शेख म्हणाले की, सोलापूर जिल्हा परिषद शाळांमध्ये टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांची माहिती शालेय शिक्षण विभागाला पाठवण्यात आली आहे. एकूण ८,७०० शिक्षकांपैकी १,२३१ शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण केले आहे. निवृत्तीसाठी पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना वगळता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इतर सर्व शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.

सोलापूर जिल्हा परिषद शाळांची स्थिती
एकूण शाळा: २,७७५
कार्यरत शिक्षक: ८,७००
टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक: १,२३१
टीईटी नसलेले शिक्षक: ७,४६९

 

Get Latest Marathi News, Maharashtra News

Published On: Mar 09, 2026 | 05:00 PM

ताज्या बातम्या

Mar 09, 2026 | 05:00 PM
