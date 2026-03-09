सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या ७,५०० शिक्षकांवर टीईटी उत्तीर्ण करण्याचे संकट; अन्यथा निवृत्तीची टांगती तलवार

मात्र, १ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता परिस्थिती बदलली आहे. या आदेशानुसार ५३ वर्षांखालील सर्व शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील अंदाजे ७,५०० शिक्षकांना आता निर्धारित वेळेत ही परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागणार असून, तसे न झाल्यास त्यांना सक्तीने निवृत्ती घ्यावी लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक वर्गात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
सध्या, मोठ्या संख्येने पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पाठवत आहेत, ज्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. परिणामी, दरवर्षी अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्येत घट होत आहे आणि काही शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या जास्त आहे. या वर्षी, १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या मंजूर पदांच्या संख्येवर आधारित ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. शिक्षकांच्या मोठ्या संख्येमुळे, सोलापूर जिल्हा परिषदेला आगामी शिक्षक भरती प्रक्रियेत एकही नवीन शिक्षक मिळणार नाही.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता १ ते ८ पर्यंत शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. न्यायालयाने निश्चित केलेली अंतिम मुदत १ सप्टेंबर २०२७ रोजी संपणार आहे. या कालावधीत, शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्याच्या सहा संधी असतील. त्यानुसार, या वर्षी जुलै आणि नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारकडून दोन परीक्षा घेतल्या जातील. यानंतर जून ते जुलै २०२७ दरम्यान एक परीक्षा घेतली जाईल.
या सहा संधींमध्ये शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता आठवीपर्यंत नियुक्त केलेल्या शिक्षकांनाही हा नियम लागू आहे.
सोलापूर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कादर शेख म्हणाले की, सोलापूर जिल्हा परिषद शाळांमध्ये टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांची माहिती शालेय शिक्षण विभागाला पाठवण्यात आली आहे. एकूण ८,७०० शिक्षकांपैकी १,२३१ शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण केले आहे. निवृत्तीसाठी पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना वगळता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इतर सर्व शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.