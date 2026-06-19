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TET Exam 2026: ‘नीट’च्या गोंधळानंतर ‘टीईटी’साठी प्रशासन अलर्ट! संभाजीनगरमध्ये २९ हजारांहून अधिक भावी शिक्षकांची परीक्षा

Updated On: Jun 19, 2026 | 01:42 PM IST
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सारांश

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात २८ जून रोजी होणाऱ्या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी (MahaTET) २९,४१४ उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी परीक्षा केंद्रांवर झेरॉक्स दुकाने बंद ठेवण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.

TET Exam 2026: ‘नीट’च्या गोंधळानंतर ‘टीईटी’साठी प्रशासन अलर्ट! संभाजीनगरमध्ये २९ हजारांहून अधिक भावी शिक्षकांची परीक्षा
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विस्तार
  • ‘नीट’च्या गोंधळानंतर ‘टीईटी’साठी प्रशासन अलर्ट!
  • संभाजीनगरमध्ये २९ हजारांहून अधिक भावी शिक्षकांची परीक्षा
  • असे आहे वेळापत्रक
छत्रपती संभाजीनगर, शहर प्रतिनिधी: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्या वतीने २८ जून रोजी आयोजित करण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या आयोजनासाठी जिल्हा समन्वय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी विनय गौडा हे होते. यावेळी झेडपी सीईओ मिन्नू पी. एम., डायटचे प्राचार्य राजेंद्र कांबळे, शिक्षणाधिकारी आश्विनी लाठकर, जयश्री चव्हाण, मनपा शिक्षण विभागाचे ननावरे उपस्थित होते.

बैठकीत टीईटी परीक्षेच्या नियोजनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्रांची तयारी, गोपनीय परीक्षा साहित्याची सुरक्षित वाहतूक, पोलीस बंदोबस्त, परीक्षा केंद्र परिसरातील झेरॉक्स केंद्रे बंद ठेवणे, भरारी पथकांची स्थापना, अखंडित वीजपुरवठा, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे तसेच कोषागार कार्यालयातील स्ट्राँग रूममध्ये गोपनीय साहित्य सुरक्षित ठेवण्याबाबत आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.

गैरप्रकारमुक्त परीक्षा घेण्यासाठी प्रयत्न

परीक्षा पारदर्शक, गैरप्रकारमुक्त आणि शांततापूर्ण वातावरणात पार पडण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून आवश्यक तयारी वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या. जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा व शिक्षण विभागाच्या संयुक्त प्रयत्नातून टीईटी परीक्षा यशस्वीरीत्या पार पाडण्याचा निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.

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असे आहे वेळापत्रक

परीक्षेचे वेळापत्रकही निश्चित करण्यात आले असून पेपर क्रमांक 1 सकाळी 10.30 ते 1 या वेळेत तर पेपर क्रमांक 2 दुपारी 2.30 ते 5 या वेळेत घेण्यात येणार आहे.

हे भावी शिक्षक देतील आता टीईटी परीक्षा

यंदाच्या टीईटी परीक्षेसाठी जिल्ह्यात पेपर क्रमांक १ (प्राथमिक) साठी १३,२३३ तर पेपर क्रमांक २ (उच्च प्राथमिक) साठी १६,१८१ उमेदवारांनी नोंदणी केली असून एकूण २९,४१४ उमेदवार परीक्षा देणार आहेत. माध्यमनिहाय उमेदवारांमध्ये हिंदी माध्यमाचे ९,२३५ मराठी माध्यमाचे ८,७९१, उर्दू माध्यमाचे १,७५५ आणि इंग्रजी माध्यमाचे ८६८ उमेदवारांचा समावेश आहे.

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Web Title: Administration on alert for tet following the neet fiasco over 29000 aspiring teachers to take the exam in sambhajinagar

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Published On: Jun 19, 2026 | 01:40 PM

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