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NEET UG Re Exam पूर्वी अलर्ट, जुन्या Admit Card वरून मिळणार नाही प्रवेश, NTA रिमाइंडरमध्ये नक्की काय?

Updated On: Jun 19, 2026 | 10:37 AM IST
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सारांश

NTA ने NEET UG 2026 पुनर्परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक महत्त्वाची सूचना जारी केली आहे. ३ मे २०२६ रोजी जारी केलेली जुनी प्रवेशपत्रे यापुढे वैध राहणार नाहीत. काय आहे NTA रिमाईंडर जाणून घ्या

NEET UG पुनर्परीक्षेसंदर्भात माहिती (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

NEET UG पुनर्परीक्षेसंदर्भात माहिती (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

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विस्तार
  • NEET UG 2026 पुनर्परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना 
  • २१ जून रोजी होणाऱ्या परीक्षेपूर्वी आपले प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना SMS, ईमेल आणि WhatsApp द्वारे स्मरणपत्रे पाठवली जात आहेत
  • कसे आहेत एनटीए रिमाईंडर 
राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने (NTA) NEET UG 2026 पुनर्परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक महत्त्वाची सूचना जारी केली आहे. NTA ने २१ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या NEET UG पुनर्परीक्षेसाठी उमेदवारांना त्यांचे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्याकरिता SMS, ईमेल आणि WhatsApp द्वारे स्मरणपत्रे पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. ही सुविधा विशेषतः त्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे ज्यांनी अद्याप त्यांचे नवीन प्रवेशपत्र डाउनलोड केलेले नाही.

पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर, ही संस्था उमेदवारांना त्यांचे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी SMS, ईमेल आणि WhatsApp द्वारे स्मरणपत्रे पाठवत आहे. NTA ने विद्यार्थ्यांना फसव्या संदेशांपासून आणि सायबर फसवणुकीपासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. संस्थेने स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी केवळ अधिकृत माध्यमांद्वारे मिळालेल्या माहितीवरच विश्वास ठेवावा आणि केवळ अधिकृत वेबसाइटवरूनच आपले प्रवेशपत्र डाउनलोड करावे. शिवाय, ३ मे २०२६ रोजीचे जुने प्रवेशपत्र यापुढे वैध राहणार नाही.

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आपले प्रवेशपत्र केवळ अधिकृत माध्यमाद्वारेच डाउनलोड करा

NTA नुसार, अधिकृत SMS संदेश केवळ NICPEP सेंडर आयडीवरूनच पाठवले जातील. ईमेल फक्त no-reply.neet.nta@nic.in  या पत्त्यावरूनच प्राप्त होतील. उमेदवारांना सल्ला देण्यात येतो की त्यांनी प्रवेशपत्र फक्त अधिकृत वेबसाइट neet.nta.nic.in  वर जाऊनच डाउनलोड करावे.

बनावट संदेश आणि सायबर फसवणुकीपासून सावध रहा

एजन्सीने स्पष्ट केले आहे की ती कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून कधीही पैशांची मागणी करत नाही. शिवाय, NTA परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका किंवा इतर कोणतीही कथितरित्या फुटलेली सामग्री शेअर करत नाही. जर कोणत्याही विद्यार्थ्याला असे संदेश मिळाले, तर त्यावर क्लिक करणे टाळा आणि तात्काळ तक्रार दाखल करा.

परीक्षेसंबंधित माहिती फक्त +91 78279 80287 या सत्यापित क्रमांकावरून व्हॉट्सॲपवरदेखील पाठवली जात आहे. विद्यार्थ्यांनी निळ्या रंगाचे सत्यापित चिन्ह (ब्लू व्हेरिफाइड बॅज) आणि ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ हे नाव पाहून संदेशाची खात्री करावी.

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३ मे रोजीचे प्रवेशपत्र वैध राहणार नाही

NTA ने सांगितले आहे की अनेक उमेदवारांना त्यांच्या पसंतीच्या शहरांमध्ये नवीन परीक्षा केंद्रे देण्यात आली आहेत. त्यामुळे, ३ मे २०२६ रोजी जारी केलेले प्रवेशपत्र यापुढे वैध राहणार नाही. विद्यार्थ्यांनी २१ जूनच्या परीक्षेसाठी जारी केलेले नवीन प्रवेशपत्र वापरणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, ज्या उमेदवारांनी नवीन प्रवेशपत्र आधीच डाउनलोड केले आहे, त्यांना ते पुन्हा डाउनलोड करण्याची आवश्यकता नाही. एकदा डाउनलोड करून प्रिंट केल्यावर, ते प्रवेशपत्र परीक्षेसाठी पुरेसे असेल. विद्यार्थ्यांना सावधगिरी बाळगण्याचा आणि केवळ अधिसूचनेतील माहितीवरच अवलंबून राहण्याचा सल्ला दिला जातो.

Web Title: Neet ug re exam alert old admit cards can not be used for entry nta reminder

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Published On: Jun 19, 2026 | 10:37 AM

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