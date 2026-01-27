Arijit Singh Playback: आपल्या गाण्यांनी वेड लावणाऱ्या अरिजितचा प्लेबॅक प्रवास संपला! ‘या’ गाण्याने सुरु केले होते Play Back करिअर

अरिजित सिंहचे प्लेबॅक करिअर:
अरिजित सिंह हा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि प्रभावी पार्श्वगायकांपैकी एक मानला जातो. २००५ साली Fame Gurukul या रिऍलिटी शोमधून तो प्रथम प्रकाशझोतात आला. जरी तो शो जिंकू शकला नाही, तरी त्याला संगीतसृष्टीत प्रवेशाची दिशा मिळाली.
रिऍलिटी शो नंतर अरिजित सिंहने थेट प्लेबॅक गायन सुरू केले नाही. काही वर्षे त्याने संगीत संयोजक आणि प्रोग्रामर म्हणून काम केले. शंकर–एहसान–लॉय, प्रीतम, विशाल–शेखर यांसारख्या नामवंत संगीत दिग्दर्शकांसोबत काम करत त्याने प्लेबॅक गायनाचे तंत्र, स्टुडिओ डिसिप्लिन आणि संगीताची बारकावे शिकून घेतली. २०१० मध्ये ‘क्रुक’ चित्रपटातील ‘फिर मोहब्बत’ या गाण्यामुळे अरिजित सिंहच्या आवाजाची दखल घेतली गेली. मात्र, २०१३ साली प्रदर्शित झालेल्या आशिकी २ मधील ‘तुम ही हो’ या गाण्याने त्याच्या प्लेबॅक करिअरला निर्णायक वळण दिले. या गाण्याने त्याला देशव्यापी लोकप्रियता मिळवून दिली आणि तो आघाडीचा पार्श्वगायक म्हणून स्थापित झाला.
यानंतर अरिजित सिंहने हिंदी चित्रपटसृष्टीत सलग हिट गाणी दिली. ‘चना मेरेया’, ‘अगर तुम साथ हो’, ‘राब्ता’, ‘ए दिल है मुश्किल’, ‘गेरुआ’, ‘केसरीया’ यांसारखी गाणी त्याच्या प्लेबॅक कारकिर्दीतील महत्त्वाची उदाहरणे ठरली. प्रेम, विरह, वेदना आणि भावनिक गुंतागुंत प्रभावीपणे मांडण्याची त्याची शैली प्रेक्षकांच्या मनाला भिडली. हिंदीसोबतच अरिजित सिंहने बंगाली चित्रपटसृष्टीतही मोठे योगदान दिले. याशिवाय त्याने मराठी, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, गुजराती आणि पंजाबी चित्रपटांसाठीही पार्श्वगायन केले आहे. त्यामुळे तो बहुभाषिक आणि सर्वाधिक मागणी असलेला प्लेबॅक सिंगर ठरला.
आपल्या प्लेबॅक सिंगिंग करिअरमध्ये अरिजित सिंहला अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यात फिल्मफेअर, आयफा आणि विविध संगीत पुरस्कारांचा समावेश आहे. कमी प्रसिद्धी, कमी वाद आणि केवळ संगीतावर लक्ष केंद्रित करणारा कलाकार म्हणून अरिजित सिंहचा प्लेबॅक प्रवास आजही भारतीय संगीतसृष्टीतील एक महत्त्वाचा अध्याय मानला जातो.