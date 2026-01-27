Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Archana Patil To Contest As Independent From Ter Zila Parishad Dharashiv Bjp News

Dharashiv News: तेर गटात अपक्ष अर्चना पाटील यांची उमेदवारी कायम; भाजपातील अंतर्गत राजकारणामुळे निवडणुकीत रंगत

धाराशिवच्या तेर जिल्हा परिषद गटातून अर्चना पाटील यांची अपक्ष उमेदवारी कायम राहिली आहे. भाजप हायकमांडने याला परवानगी दिल्याने राजकीय खळबळ उडाली असून, सक्षणा सलगर यांच्याशी त्यांची मुख्य लढत होण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 09:45 PM
तेर गटात अपक्ष अर्चना पाटील यांची उमेदवारी कायम

तेर गटात अपक्ष अर्चना पाटील यांची उमेदवारी कायम

Follow Us:
Follow Us:

 

  • तेर गटात अपक्ष अर्चना पाटील यांची उमेदवारी कायम
  • भाजपातील अंतर्गत राजकारणामुळे निवडणुकीत रंगत
धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : मित्रचे उपाध्यक्ष व भाजपाचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पत्नी तथा जिल्हा परिषदेच्या माजी उपाध्यक्ष अर्चना पाटील यांची धाराशिव तालुक्यातील तेर गटातून अपक्ष म्हणून उमेदवारी अखेर कायम राहिली आहे. भाजपाच्या शिर्षस्थ नेतृत्वाने या अपक्ष उमेदवारीस परवानगी दिल्याची माहिती भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी यांनी समाजमाध्यमांवरून दिल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

घराणेशाहीचा मुद्दा पुढे करत भाजपाने अर्चना पाटील यांना पक्षाचा एबी फॉर्म नाकारला होता. मात्र जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची जागा सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव असल्याने अर्चना पाटील यांनी निवडणूक लढवावी, अशी जोरदार मागणी त्यांच्या समर्थकांकडून सातत्याने होत होती. अखेर अपक्ष म्हणून त्यांची उमेदवारी कायम राहिल्याने तेर गटातील निवडणूक अधिकच चुरशीची बनली आहे.

दरम्यान, अर्चना पाटील यांचे पुत्र मल्हार पाटील यांनीही समाजमाध्यमांवरून “लागा तयारीला” असा संदेश देत कार्यकर्त्यांना थेट प्रचारात उतरण्याचे आवाहन केले आहे. पक्षाची अधिकृत उमेदवारी नाकारल्यामुळे नाराज झालेल्या भाजपाच्या समर्थक कार्यकर्त्यांना त्यांनी तेर गटातून अर्चना पाटील यांच्या प्रचारात सक्रिय होण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.

Maharashtra Politics: महाबळेश्वरच्या तरूणांसाठी एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा; वाडा कुंभरोशीत उभारणार उद्योग प्रकल्प

या पार्श्वभूमीवर भाजपाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवत असलेल्या जया नवनाथ नाईकवाडी यांची पुढील भूमिका काय असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अर्चना पाटील यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्या सक्षणा सलगर, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) यांच्या किर्तीमाला महादेव खटावकर, राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या सुप्रिया सचिन देवकते तसेच आम आदमी पक्षाच्या रत्नमाला तानाजी पिंपळे या उमेदवार मैदानात आहेत.

अर्चना पाटील यांची उमेदवारी कायम राहिल्यानंतर त्यांचे पती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांचे समर्थक कार्यकर्तेही सक्रियपणे त्यांच्या प्रचारात उतरल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे भाजपाच्या अधिकृत उमेदवार नाईकवाडी यांची राजकीय अडचण वाढल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

दरम्यान, जिल्ह्यातील भाजपाचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या अर्चना पाटील यांच्या विजयासाठी काम करत असल्याचे बोलले जात आहे. या घडामोडींमुळे तेर गटातील निवडणूक केवळ पक्षीय न राहता अंतर्गत राजकारणाची लढाई बनली असून, यावर विरोधी पक्ष कोणती रणनिती आखतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

कर्जत-खालापूर तालुक्यात राजकीय वातावरण तापले! आमदार महेंद्र थोरवे यांच्यासमोर आव्हान उभे

Web Title: Archana patil to contest as independent from ter zila parishad dharashiv bjp news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 09:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: महाबळेश्वरच्या तरूणांसाठी एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा; वाडा कुंभरोशीत उभारणार उद्योग प्रकल्प
1

Maharashtra Politics: महाबळेश्वरच्या तरूणांसाठी एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा; वाडा कुंभरोशीत उभारणार उद्योग प्रकल्प

Karjat News : कर्जतमध्ये शिवसेना शिंदे गटाची भाजप आणि शेकाप बरोबर महायुती; महेंद्र थोरवे यांची पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा
2

Karjat News : कर्जतमध्ये शिवसेना शिंदे गटाची भाजप आणि शेकाप बरोबर महायुती; महेंद्र थोरवे यांची पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा उल्लेख टाळल्याचा आरोप, भीमसैनिकांचा तीव्र निषेध
3

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा उल्लेख टाळल्याचा आरोप, भीमसैनिकांचा तीव्र निषेध

Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका
4

Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dharashiv News: तेर गटात अपक्ष अर्चना पाटील यांची उमेदवारी कायम; भाजपातील अंतर्गत राजकारणामुळे निवडणुकीत रंगत

Dharashiv News: तेर गटात अपक्ष अर्चना पाटील यांची उमेदवारी कायम; भाजपातील अंतर्गत राजकारणामुळे निवडणुकीत रंगत

Jan 27, 2026 | 09:45 PM
कर्जत-खालापूर तालुक्यात राजकीय वातावरण तापले! आमदार महेंद्र थोरवे यांच्यासमोर आव्हान उभे

कर्जत-खालापूर तालुक्यात राजकीय वातावरण तापले! आमदार महेंद्र थोरवे यांच्यासमोर आव्हान उभे

Jan 27, 2026 | 09:29 PM
प्रशासकीय सुधारणा गुणांकनात मुंबई विद्यापीठ राज्यात अव्वल! १५० दिवसांच्या सेवाकर्मी प्लस कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी

प्रशासकीय सुधारणा गुणांकनात मुंबई विद्यापीठ राज्यात अव्वल! १५० दिवसांच्या सेवाकर्मी प्लस कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी

Jan 27, 2026 | 09:20 PM
Arijit Singh Retirement: आता हृदयाचे घाव भरणार कोण? अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला रामराम; धक्कादायक कारण आलं समोर

Arijit Singh Retirement: आता हृदयाचे घाव भरणार कोण? अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला रामराम; धक्कादायक कारण आलं समोर

Jan 27, 2026 | 09:18 PM
DC vs GG, WPL 2026 : गुजरात जायट्सचे DC समोर 175 धावांचे लक्ष्य; मूनीचे अर्धशतक, श्री चरणीने लगावला विकेट्सचा चौकार

DC vs GG, WPL 2026 : गुजरात जायट्सचे DC समोर 175 धावांचे लक्ष्य; मूनीचे अर्धशतक, श्री चरणीने लगावला विकेट्सचा चौकार

Jan 27, 2026 | 09:16 PM
Iranian Rial Collapse : डोनाल्ड ट्रम्पने केला ईराणचा गेम ओव्हर? एका डॉलरसाठी मोजावे लागतायत तब्बल 15 लाख रियाल

Iranian Rial Collapse : डोनाल्ड ट्रम्पने केला ईराणचा गेम ओव्हर? एका डॉलरसाठी मोजावे लागतायत तब्बल 15 लाख रियाल

Jan 27, 2026 | 09:15 PM
Mangesh Kalokhe Murder Case: मंगेश काळोखे प्रकरणात अनेक ‘लूप होल’! आमदार महेंद्र थोरवे यांचा संशय; सर्व शंकांच्या चौकशीची मागणी

Mangesh Kalokhe Murder Case: मंगेश काळोखे प्रकरणात अनेक ‘लूप होल’! आमदार महेंद्र थोरवे यांचा संशय; सर्व शंकांच्या चौकशीची मागणी

Jan 27, 2026 | 08:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM
Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Jan 27, 2026 | 06:37 PM
Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Jan 27, 2026 | 06:23 PM
Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Jan 27, 2026 | 06:17 PM
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Jan 27, 2026 | 03:30 PM