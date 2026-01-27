Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Arijit Singh Retirement: आता हृदयाचे घाव भरणार कोण? अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला रामराम; धक्कादायक कारण आलं समोर

Arijit Singh News: प्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंगने पार्श्वगायन सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून आपल्या निवृत्तीचे संकेत दिले आहेत.

Updated On: Jan 27, 2026 | 09:18 PM
Arijit Singh Retirement (Photo Credit- X)

Arijit Singh Retirement (Photo Credit- X)

  • आता हृदयाचे घाव भरणार कोण?
  • अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला रामराम
  • धक्कादायक कारण आलं समोर
Arijit Singh Retirement News: भारतीय संगीत विश्वातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि लाखो चाहत्यांची मने तोडणारी बातमी समोर आली आहे. आपल्या मखमली आवाजाने जगभरातील श्रोत्यांना वेड लावणारा ‘किंग ऑफ मेलडी’ अरिजीत सिंग (Arijit Singh) याने पार्श्वगायन (Playback Singing) सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वर पोस्ट शेअर करत त्याने या निर्णयाची घोषणा केली असून, यामुळे संगीत क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

“मी येथेच थांबत आहे…” : अरिजीतची भावूक पोस्ट

अरिजीतने आपल्या पोस्टमध्ये चाहत्यांचे आभार मानताना लिहिले, “सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. गेल्या अनेक वर्षांपासून तुम्ही मला जो प्रतिसाद आणि प्रेम दिले, त्याबद्दल मी ऋणी आहे. पण मला हे जाहीर करताना दुःख होत आहे की, आतापासून मी पार्श्वगायक म्हणून कोणतेही नवीन काम स्वीकारणार नाही. मी या प्रवासात येथेच थांबत आहे.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Arijit Singh (@arijitsingh)

यामी गौतमच्या ‘या’ चित्रपटाचा पाकिस्तानात धुमाकूळ; OTTवर ट्रेंडिंगमध्ये, नायजेरियामधूनही मिळतय प्रेम

…सोडणार नाही!

अरिजीतने जरी चित्रपटांसाठी गाणे सोडले असले, तरी तो संगीत निर्मिती थांबवणार नाही. त्याने स्पष्ट केले की, तो स्वतःला एक ‘लहान कलाकार’ मानतो आणि भविष्यात संगीताच्या विविध पैलूंचा अधिक जवळून अभ्यास करू इच्छितो. तो आता स्वतंत्र संगीत आणि स्वतःच्या प्रोजेक्ट्सवर लक्ष केंद्रित करणार आहे.

अरिजीतची कोणती गाणी अद्याप बाकी आहेत?

ज्या गाण्यांचे रेकॉर्डिंग आधीच पूर्ण झाले आहे किंवा जे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइनमध्ये आहेत, ती गाणी चाहत्यांना ऐकायला मिळतील. त्यामुळे या वर्षात त्याचे काही शेवटचे चित्रपट मधील गाणी रिलीज होणार आहेत.

‘बॅटल ऑफ गलवान’मध्ये शेवटचा आवाज!

अरिजीत सिंगचे ‘मातृभूमी’ हे नवीन गाणे नुकतेच प्रदर्शित झाले आहे. सलमान खानच्या बहुप्रतीक्षित ‘बॅटल ऑफ गलवान’ या चित्रपटातील हे गाणे आहे. हे गाणे त्याने श्रेया घोषालसोबत गायले असून, संगीत हिमेश रेशमियाने दिले आहे. हा चित्रपट १७ एप्रिल रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, हे अरिजीतच्या शेवटच्या चित्रपट गाण्यांपैकी एक असू शकते.

अ‍ॅटली यांच्या AA22XA6 ची सर्वत्र चर्चा! दीपिका पादुकोण ‘या’ सिनेमात मुख्य भूमिकेत

Published On: Jan 27, 2026 | 09:18 PM

