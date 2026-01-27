मुंबईतील शाळेत प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह! देशभक्तीच्या रंगात रंगला कांदिवलीची सेंट लॉरेन्स हायस्कूल

कांदिवली येथील सेंट लॉरेन्स हायस्कूलमध्ये प्रजासत्ताक दिन अत्यंत उत्साहपूर्ण, शिस्तबद्ध आणि प्रेरणादायी वातावरणात साजरा करण्यात आला. देशभक्ती, सामाजिक जबाबदारी आणि पर्यावरण संरक्षणाचा प्रभावी संदेश देणाऱ्या या कार्यक्रमाने उपस्थितांची मने जिंकली. यंदाचा हा सोहळा विशेष महत्त्वाचा ठरला, कारण शाळेने शिक्षणातील उत्कृष्टतेची ५० वर्षे पूर्ण केली. कार्यक्रमाची सुरुवात पवित्र प्रार्थनेने झाली. त्यानंतर सन्माननीय पाहुण्यांच्या हस्ते राष्ट्रध्वज फडकावण्यात आला आणि संविधानात नमूद केलेल्या मूल्यांप्रती निष्ठा व्यक्त करण्यात आली. देशाच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेचे प्रतीक असलेल्या या क्षणाने संपूर्ण परिसर देशभक्तीच्या भावनेने भारावून गेला.
या वेळी पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश देत शाळेच्या परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले. पाहुण्यांचे स्वागत पारंपरिक पुष्पगुच्छांऐवजी कुंड्यांमधील रोपांनी करण्यात आले, जे शाळेच्या हरित भविष्यासाठी असलेल्या वचनबद्धतेचे प्रतीक होते. पाहुण्यांना स्वागत व आभारपत्रे देऊन सन्मानित करण्यात आले. या कार्यक्रमाला कमांडर प्रताप मेहता, राकेश त्रिवेदी, प्रेरणादायी वक्ते हरिराम अय्यर आणि सुश्री झेड. व्ही. आनंद हे मान्यवर पाहुणे उपस्थित होते. याशिवाय पीटीए सदस्य, शिक्षक, पालक आणि मोठ्या संख्येने विद्यार्थीही कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
सेंट लॉरेन्स हायस्कूल हे सेंट झेवियर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्सचा एक भाग असून, या समूहाची स्थापना व नेतृत्व डॉ. ऑगस्टीन एफ. पिंटो यांनी केले आहे. मॅडम डॉ. ग्रेस पिंटो या या समूहाच्या व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. हा समूह रायन इंटरनॅशनल ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्सचा भाग असून, दर्जेदार आणि मूल्याधारित शिक्षणासाठी देशभरात ओळखला जातो. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या मधुर प्रार्थना गीताने वातावरण भावनिक आणि सकारात्मक बनवले. तीन भाषांतील स्वागत भाषणातून भारताची सांस्कृतिक विविधता आणि एकतेचे प्रभावी दर्शन घडले. विविध इयत्तांतील विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीपर नृत्य सादरीकरणातून राष्ट्राप्रती आपले प्रेम आणि समर्पण व्यक्त केले.
कार्यक्रमातील पिरॅमिड, लेझीम आणि डंबेल डिस्प्ले हे विशेष आकर्षण ठरले. या सादरीकरणातून विद्यार्थ्यांची शिस्त, टीमवर्क आणि शारीरिक तंदुरुस्ती अधोरेखित झाली. उपस्थितांनी या सादरीकरणांचे जोरदार कौतुक केले. आपल्या प्रेरणादायी भाषणात कमांडर प्रताप मेहता यांनी विद्यार्थ्यांना शिस्तबद्ध, जबाबदार आणि जागरूक नागरिक बनण्याचे आवाहन केले. युवकांमधील ऊर्जा, मूल्ये आणि देशभक्ती हीच देशाच्या प्रगतीचा खरा पाया असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शाळा व्यवस्थापनाने सांगितले की, राष्ट्रीय सणांना पर्यावरणीय आणि सामाजिक मूल्यांशी जोडणे हा विद्यार्थ्यांमध्ये जबाबदार नागरिकत्व आणि सामाजिक जाणीव विकसित करण्याचा एक अर्थपूर्ण प्रयत्न आहे. या उपक्रमातून शिक्षणासोबतच मूल्यसंस्कारही विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा शाळेचा निर्धार पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला.