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NEET UG 2026: ‘फसवणूक करणारा एकही जण वाचणार नाही!’ नीट फेरपरीक्षेतील गडबडीवर NTA महासंचालकांचा कडक इशारा; वाचा काय घडले

Updated On: Jun 22, 2026 | 03:00 PM IST
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सारांश

NEET UG 2026 Cheating Case: २१ जून रोजी झालेल्या नीट फेरपरीक्षेदरम्यान बिहारच्या लखीसरायमध्ये कॉपी आणि तोतयागिरीचे प्रकार समोर आले आहेत. एनटीए (NTA) महासंचालकांनी यावर कडक कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

NTA MAHASANCHALAK

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

NEET UG 2026 Lakhisarai Cheating Case : काल झालेल्या नीट यूजी (NEET UG) फेरपरीक्षेदरम्यान बिहारमधील लखीसराय जिल्ह्यातून कॉपी आणि दुसऱ्याच्या जागी परीक्षा देण्यासारखी काही प्रकरणे समोर आली आहेत. यावर राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेचे (NTA) महासंचालक अभिषेक सिंह यांनी सांगितले की, काही उमेदवार परीक्षा केंद्रांवर मोबाईल फोन घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत होते, तर काही जण इतर उमेदवारांच्या जागी परीक्षा देण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र, संस्थेची सतर्कता आणि कडक सुरक्षा व्यवस्थेमुळे हे प्रयत्न वेळेतच हाणून पाडण्यात आले.

अभिषेक सिंह यांनी सांगितले की, परीक्षेची निष्पक्षता टिकवून ठेवण्यासाठी एनटीएने (NTA) बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू केली होती. परीक्षा केंद्रांवर उमेदवारांची कसून झडती, ओळखपत्रांची तपासणी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आणि सीसीटीव्ही देखरेख अशी चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे.

कोणत्याही प्रकारची फसवणूक करणारा वाचणार नाही

एनटीए (NTA) महासंचालकांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जो कोणी उमेदवार किंवा व्यक्ती कॉपी करणे, तोतयागिरी म्हणजेच दुसऱ्याच्या जागी परीक्षा देण्याचा प्रयत्न करणे किंवा परीक्षेसंबंधी इतर कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीत सामील असेल, त्याला पकडलेच जाईल. आमची सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्याचा मुख्य उद्देशच हा आहे की कोणालाही कोणत्याही प्रकारची गडबड करता येऊ नये. जर कोणी असा प्रयत्न केला, तर तो नक्कीच पकडला जाईल.

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परीक्षेचा सविस्तर तपशील

नीट फेरपरीक्षेचे आयोजन २१ जून रोजी देशभरात उभारण्यात आलेल्या परीक्षा केंद्रांवर करण्यात आले होते. या परीक्षेत २२.७९ लाखांहून अधिक उमेदवार बसले होते. या परीक्षेचे आयोजन देशभरातील ५५१ केंद्रांवर आणि परदेशातील १४ केंद्रांवर करण्यात आले होते. ही परीक्षा दुपारी २ वाजल्यापासून ते सायंकाळी ५:१५ वाजेपर्यंत पार पडली.

राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (NTA) १३ भाषांमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्थेसह या परीक्षेचे आयोजन केले होते. परीक्षेची पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी आधार-आधारित बायोमेट्रिक-फेस ऑथेंटिकेशन, सीसीटीव्ही देखरेख, सिग्नल जॅमर्स आणि दोन स्तरांवर शारीरिक तपासणी यांसारख्या उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. याशिवाय, एनटीए, शिक्षण मंत्रालय, राज्य मुख्यालय आणि जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने स्थापन करण्यात आलेल्या कमांड अँड कंट्रोल सेंटर्सच्या माध्यमातून परीक्षेवर थेट लक्ष ठेवले जात होते.

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Web Title: Neet ug 2026 lakhisarai cheating case nta action

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Published On: Jun 22, 2026 | 02:59 PM

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