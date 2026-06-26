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CBSE 10वी दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल लवकरच; कुठे आणि कसा चेक कराल? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Updated On: Jun 26, 2026 | 07:45 PM IST
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सारांश

How To Check CBSE 10 th Second Board Results: CBSE दहावी द्वितीय बोर्डाचा निकाल लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थी आपला निकाल cbseresults.nic.in या अधिकृत वेबसाइटवर तपासू शकतात.

CBSE 10वी दुसऱ्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल लवकरच; कुठे आणि कसा चेक कराल? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
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विस्तार

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) इइयत्ता १०वी द्वितीय (10 th Board Second Exam) बोर्ड परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे. ही परीक्षा १५ ते २१ मे दरम्यान विविध परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात आली होती. या परीक्षेत बसण्यासाठी ६ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. मंडळाने अद्याप अधिकृतपणे निकाल जाहीर केलेला नाही, परंतु वृत्तानुसार, सीबीएसई १०वीचा निकाल २०२६ जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात जाहीर होईल. निकाल जाहीर झाल्यावर, विद्यार्थी आपला निकाल ऑनलाइन तपासू शकतील आणि तात्पुरती गुणपत्रिका डाउनलोड करू शकतील.

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सीबीएसई  निकाल कुठे पाहाल?

सीबीएसई अधिकृत वेबसाइट – cbse.gov.in
सीबीएसई निकाल पोर्टल – cbseresults.nic.in
डिजीलॉकर digilocker.gov.in
उमंग अॅप UMANG App

वेबसाइटमध्ये अडथळा  आल्यास काय करावे?

निकाल जाहीर होण्याच्या वेळेस वेबसाईटवर जास्त ट्रॅफिक असल्यामुळे, साईट हळू चालू शकते. विद्यार्थ्यांना अशा कोणत्याही समस्या जाणवल्यास, त्यांनी थोडा वेळ थांबावे किंवा डिजीलॉकर (DigiLocker) किंवा उमंग ॲप (Umang app) यांसारख्या इतर माध्यमांद्वारे आपला निकाल तपासावा.निकालामध्ये कोणती माहिती तपासावी?

CBSE दहावी द्वितीय बोर्ड निकाल २०२६ जाहीर झाल्यानंतर, विद्यार्थ्यांनी सर्व माहिती काळजीपूर्वक तपासावी.  काही चूक आढळल्यास,विद्यार्थी  त्यांच्या शाळेशी संपर्क साधू शकतात.

सीबीएसई दहावी द्वितीय बोर्ड निकाल २०२६ कसा तपासावा?

  • स्टेप १: CBSE च्या अधिकृत वेबसाइट cbse.gov.in ला भेट द्या .
  • स्टेप २: “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” या लिंकवर क्लिक करा.
  • स्टेप ३: तुमचा रोल नंबर टाका.
  • स्टेप ४: तुमचा स्कूल नंबर आणि ॲडमिट कार्ड आयडी टाका.
  • स्टेप ५: तुमची जन्मतारीख टाका आणि सबमिट बटणावर क्लिक करा.
  • स्टेप ६: निकाल स्क्रीनवर दिसेल.
  • स्टेप ७: निकाल डाउनलोड करा आणि भविष्यातील संदर्भासाठी त्याची प्रिंटआउट जपून ठेवा
यावर्षी इयत्ता दहावीच्या मुख्य परीक्षेला २५ लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसले होते, आणि एकूण उत्तीर्णतेचे प्रमाण ९३.७० टक्के होते. सीबीएसई दहावी द्वितीय बोर्ड निकाल २०२६ परीक्षा हा विद्यार्थ्यांना त्यांची कामगिरी सुधारण्याची आणखी एक संधी देण्याच्या उद्देशाने जाहीर करण्यात आला होता.

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Web Title: Cbse 10th second board exam result 2026 how to check result online marathi

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Published On: Jun 26, 2026 | 07:45 PM

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