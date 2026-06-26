BTech vs MBBS : करिअरची मोठी दुविधा! AIच्या काळात BTech आणि MBBS पैकी कोणता पर्याय ठरेल फायदेशीर?

विद्यार्थी कोडिंग शिकण्यासाठी B.Tech चा चार वर्षांचा अभ्यास करतात. AI साधने तीच कामे काही सेकंदात करत आहेत. त्याच वेळी, AI निदान आणि रोबोटिक शस्त्रक्रिया वैद्यकीय क्षेत्रात वेगाने प्रवेश करत आहेत. या परिस्थितीमुळे विद्यार्थी संभ्रमात पडले आहेत. ते विचार करत आहेत की, असा कोणता अभ्यासक्रम निवडावा, जिथे रोबोट उद्या त्यांच्या नोकऱ्या हिसकावून घेणार नाहीत, आणि लाखो रुपये खर्च करावेत. AI च्या युगात भविष्यासाठी MBBS की B.Tech, यापैकी कोणता पर्याय अधिक सुरक्षित हे, हे समजून घ्या.
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एआयचा (AI) प्रभाव कोणत्याही क्षेत्रावर पडलेला नाही. असे असूनही, प्रत्येक क्षेत्रातील काही नोकऱ्या एआयच्या वादळापासून सुरक्षित आहेत. जर तुम्ही बारावी पूर्ण केली असेल आणि आता एमबीबीएस (MBBS) की बी.टेक (B.Tech) यापैकी काय निवडावे याबद्दल संभ्रमात असाल, तर एआयच्या युगात कोणती पदवी अधिक फायदेशीर आहे हे जाणून घ्या.
एआयचा पहिला आणि सर्वात थेट परिणाम आयटी (IT) आणि सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगवर झाला आहे. आज, एआय बेसिक कोडिंग, बग फिक्सिंग आणि वेबसाइट डेव्हलपमेंट यांसारखी कामे क्षणार्धात करू शकते. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही केवळ पुस्तकी ज्ञान किंवा कालबाह्य कोडिंग कौशल्यांसह बी.टेकमधून पदवीधर झालात, तर एआय तुमची नोकरी सहजपणे हिसकावून घेईल.
याची दुसरी बाजू अशी आहे की, डेटा तयार करण्यासाठी, त्याची देखभाल करण्यासाठी आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नव्या युगातील अभियंत्यांची गरज आहे. जर तुम्ही तुमच्या बी.टेकसाठी एआय, मशीन लर्निंग, डेटा सायन्स किंवा सायबर सिक्युरिटी यांसारखी आधुनिक क्षेत्रे निवडली आणि तुमच्या समस्या सोडवण्याच्या कौशल्यावर काम केले, तर तुमचे करिअर नक्कीच बहरेल. केवळ बी.टेक पदवी पुरेशी नाही; तुम्हाला कौशल्ये देखील आत्मसात करावी लागतील.
करिअरच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत, एआयच्या (AI) युगात बी.टेकपेक्षा एमबीबीएस पदवी खूपच सुरक्षित आहे. एआय एखाद्या आजाराचे स्कॅन करून औषधांची यादी देऊ शकते, पण ते कधीही रुग्णाचा हात धरून त्याला दिलासा देऊ शकत नाही.
वैद्यकीय व्यवसायासाठी सहानुभूती, चिकित्सक विचार आणि मानवी समजुतीवर आधारित महत्त्वपूर्ण निर्णयक्षमता आवश्यक असते. रुग्ण रोबोटिक स्क्रीनपेक्षा डॉक्टरांच्या उपचारात्मक स्पर्शावर जास्त विश्वास ठेवतात. भारतासारख्या देशात डॉक्टरांची तीव्र कमतरता आहे. त्यामुळे, मंदी किंवा एआयमुळे या क्षेत्रात नोकरी जाण्याचा धोका नगण्य आहे.
बी.टेक पूर्ण केल्यावर, तुम्हाला वयाच्या २२-२३ व्या वर्षी कॉर्पोरेट जगात लाखो रुपयांचे पॅकेज मिळू शकते, जे एमबीबीएसने शक्य नाही. एमबीबीएसचा अभ्यास दीर्घ आणि कंटाळवाणा असतो. डॉक्टर म्हणून चांगले उत्पन्न मिळवण्यासाठी २८-३० वर्षे लागतात. तथापि, बी.टेकच्या नोकऱ्यांमध्ये ४०-४५ वर्षांनंतर करिअर संपृक्त होण्याची किंवा नोकरी जाण्याची भीती असते, तर दुसरीकडे डॉक्टरांचे मूल्य वय आणि अनुभवानुसार सातत्याने वाढत जाते.
जर तुम्हाला कोडिंग आवडत असेल, सतत बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानानुसार स्वतःला अद्ययावत ठेवू शकत असाल आणि लवकर कमाई सुरू करू इच्छित असाल, तर बी.टेक हा अजूनही सर्वोत्तम कोर्स आहे. पण जर तुम्हाला असे करिअर हवे असेल जे मंदी आणि एआय (AI) पासून पूर्णपणे सुरक्षित असेल, जिथे तुम्हाला आयुष्यभराची नोकरीची हमी मिळेल आणि दीर्घकाळ अभ्यास करण्याची सहनशीलता असेल, तर एमबीबीएस (MBBS) हा एक सुरक्षित पर्याय आहे. तुमचा निर्णय केवळ एआयच्या भीतीवर आधारित न घेता, तुमच्या आवडीनिवडींवर आधारित घ्या!
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