Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Education Loan Study Abroad Ekta Agrawal 40 Lakh Loan Experience Marathi

Education Loan: शिक्षणासाठी ४० लाखांचे कर्ज घेणे योग्य की अयोग्य? २२ वर्षीय एकता अग्रवालचा हा खास अनुभव तुम्ही वाचला का?

Updated On: Jun 06, 2026 | 12:54 PM IST
जाहिरात
सारांश

Education Loan for Abroad: परदेशात मास्टर डिग्री मिळवण्यासाठी अवघ्या २० व्या वर्षी ४० लाख रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज घेणाऱ्या एकता अग्रवालने आपला अनुभव शेअर केला आहे. वाचा तिने काय उत्तर दिले.

education loan

फोटो सोजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Education Loan for Abroad: विदेशात जाऊन शिकण्याचे स्वप्न ९० टक्के विद्यार्थी पाहतात. विदेशात शिक्षण पूर्ण करुन तिथेच नोकरी करणे ही अनेकांची इच्छा असते. परंतु, प्रत्येकासाठी हे स्वप्न पूर्ण करणे शक्य नाही. अनेकवेळा विद्यार्थी परदेशातील शिक्षणासाठी बँकांकडून शैक्षणिक कर्ज घेतात. परंतु, अनेकांच्या मनात हा प्रश्न पडतो की, शैक्षणिक कर्ज घेणे योग्य आहे का ? शिक्षणासाठी मोठ्या रकमेचे कर्ज घेणे कितपत फायदेशीर ठरते.

याच प्रश्नाचे उत्तर एका २२ वर्षीय तरुणीने दिले आहे. इन्टाग्रामवरील एक व्हिडिओ शेअर करत या तरुणीने आपल्या दोन वर्षांच्या प्रवासाचा अनुभव दिला आहे. या व्हिडिओमध्ये तिने सांगितले आहे की, अवघ्या २० व्या वर्षी परदेशातून पदव्युत्तर पदवी मिळवण्यासाठी ४० लाख रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज घेतले होते, आता तिच्या या निर्णयावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

NEET Re-Exam 2026: पेपर लीक प्रकरणातील आरोपीला परीक्षेला बसण्याची परवानगी का मिळाली? काय आहे कोर्टाचा निर्णय?

शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाला ओझे समजू नका

इन्टाग्रामवर ‘एकता अग्रवाल’ नावाच्या यूझर आयटीवरून एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये तिने आपले नाव सांगत जगातील अग्रगण्य बिझनेस स्कूल ‘इन्सीड’ (INSEAD) मधून शिक्षण पूर्ण केले असल्याचे सांगितले. या व्हिडिओमध्ये तिने शिक्षणावर खर्च होणाऱ्या पैशांबद्दल स्पष्टीकरण दिले आणि शैक्षणिक कर्ज घेतलेल्या पैशाचा कसा फायदा झाला हे सांगितले.

‘इन्सीड’ (INSEAD) मधून शिकलेल्या तरुणीने ‘ROI’ बद्दल केला खुलासा

तिने यामध्ये आपल्या शैक्षणिक कर्जाबद्दल सांगताना म्हटले की, प्रत्येकाच्या नजरेत हे कर्ज किंवा ओझे असू शकते. परंतु, माझ्या नजरेत ही एक गुंतवणुक आहे. ती पुढे म्हणते की पैसा महत्त्वाचा आहे. परंतु, तुम्ही एखाद्या चांगल्या विद्यापीठातून पदवी पूर्ण केली की तुम्हाला नोकरीच्या उत्तम संधी मिळू शकतात, ज्यामुळे तुम्ही ते कर्ज सहज फेडू शकता. विशेष म्हणजे या गुंतवणूकीचा परतावा (ROI) हा फक्त उत्तम नोकरी मिळवणे हा नसून जगभराचा अनुभव मिळवणे, काहीतरी नवीन शिकणे, परदेशात घालवलेले क्षण, वेगवेगळ्या देशातील मित्र आणि जगातील टॉप कंपन्यामध्ये काम करणाऱ्या २० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या नेटवर्कपर्यंत पोहचणे हा आहे.

CBSE Cyber Security: १९ वर्षीय एथिकल हॅकर निसर्ग अधिकारी आयआयटीच्या सायबर टीममध्ये होणार सामील?

एकंदरीत, एकताचे म्हणणे आहे की  शैक्षणिक कर्ज घेणे हे कर्ज वाटत असले तरी चांगल्या विद्यापीठातील शिक्षण आणि त्यानंतर मिळणाऱ्या दर्जेदार नोकरीच्या बळावर ते सहज फेडू शकतो.

Web Title: Education loan study abroad ekta agrawal 40 lakh loan experience marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 12:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

JEE Advanced 2026 निकालानंतर मोठा धक्का! 1.79 लाख विद्यार्थ्यांचा वैयक्तिक डेटा झाला लीक
1

JEE Advanced 2026 निकालानंतर मोठा धक्का! 1.79 लाख विद्यार्थ्यांचा वैयक्तिक डेटा झाला लीक

‘विद्ये’च्या मंदिरात ‘आर्थिक’ अंधार? ‘या’ मोठ्या विद्यापीठांच्या तिजोरीची फॉरेन्सिक चौकशी, शासनाचा निर्णय
2

‘विद्ये’च्या मंदिरात ‘आर्थिक’ अंधार? ‘या’ मोठ्या विद्यापीठांच्या तिजोरीची फॉरेन्सिक चौकशी, शासनाचा निर्णय

Women Education: जिद्द जिंकली! सातारा जिल्हा परिषदेच्या ‘सेकंड चान्स’ उपक्रमामुळे ६९७ महिलांनी पार केली दहावीची पायरी
3

Women Education: जिद्द जिंकली! सातारा जिल्हा परिषदेच्या ‘सेकंड चान्स’ उपक्रमामुळे ६९७ महिलांनी पार केली दहावीची पायरी

Teaching Jobs: मर्यादित जागांमुळे नोकरीसाठी संघर्ष करताय? ‘या’ देशांमध्ये वाढतीये भारतीय शिक्षकांची मागणी; असा करा अर्ज!
4

Teaching Jobs: मर्यादित जागांमुळे नोकरीसाठी संघर्ष करताय? ‘या’ देशांमध्ये वाढतीये भारतीय शिक्षकांची मागणी; असा करा अर्ज!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Education Loan: शिक्षणासाठी ४० लाखांचे कर्ज घेणे योग्य की अयोग्य? २२ वर्षीय एकता अग्रवालचा हा खास अनुभव तुम्ही वाचला का?

Education Loan: शिक्षणासाठी ४० लाखांचे कर्ज घेणे योग्य की अयोग्य? २२ वर्षीय एकता अग्रवालचा हा खास अनुभव तुम्ही वाचला का?

Jun 06, 2026 | 12:54 PM
IND vs AFG: IPL चा फ्लॉप शो टेस्ट क्रिकेटमध्येही चालू, Yashasvi Jaiswal पुन्हा अपयशी

IND vs AFG: IPL चा फ्लॉप शो टेस्ट क्रिकेटमध्येही चालू, Yashasvi Jaiswal पुन्हा अपयशी

Jun 06, 2026 | 12:54 PM
IND vs AFG: ड्रामा, जीवनदान अन्… ! अफगाणिस्तानला ‘ती’ चूक नडली; KL Rahul ने ठोकले अर्धशतक

IND vs AFG: ड्रामा, जीवनदान अन्… ! अफगाणिस्तानला ‘ती’ चूक नडली; KL Rahul ने ठोकले अर्धशतक

Jun 06, 2026 | 12:51 PM
SUV Sale: आकर्षक डिस्काउंटमुळे प्रीमियम SUV खरेदी करण्याची उत्तम संधी, जाणून घ्या ऑफर

SUV Sale: आकर्षक डिस्काउंटमुळे प्रीमियम SUV खरेदी करण्याची उत्तम संधी, जाणून घ्या ऑफर

Jun 06, 2026 | 12:51 PM
Pakistan: पाकिस्तानात पुन्हा अन्नाची आणीबाणी? गव्हाच्या सरकारी खरेदीत मोठा घोळ; 140 रुपये किलोने पीठ खरेदी करण्यास जनता मजबूर

Pakistan: पाकिस्तानात पुन्हा अन्नाची आणीबाणी? गव्हाच्या सरकारी खरेदीत मोठा घोळ; 140 रुपये किलोने पीठ खरेदी करण्यास जनता मजबूर

Jun 06, 2026 | 12:45 PM
DA Hike : महागाई भत्त्यात 2% वाढ जाहीर; जुलै महिन्यापासून ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात येणार मोठी रक्कम

DA Hike : महागाई भत्त्यात 2% वाढ जाहीर; जुलै महिन्यापासून ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात येणार मोठी रक्कम

Jun 06, 2026 | 12:40 PM
नवी मुंबई विमानतळावर शिवछत्रपतींच्या पुतळ्याचे अनावरण; दि. बा. पाटील यांचेच नाव कायम राहणार; फडणवीसांची मोठी घोषणा

नवी मुंबई विमानतळावर शिवछत्रपतींच्या पुतळ्याचे अनावरण; दि. बा. पाटील यांचेच नाव कायम राहणार; फडणवीसांची मोठी घोषणा

Jun 06, 2026 | 12:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें