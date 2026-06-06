Education Loan: शिक्षणासाठी ४० लाखांचे कर्ज घेणे योग्य की अयोग्य? २२ वर्षीय एकता अग्रवालचा हा खास अनुभव तुम्ही वाचला का?

Education Loan for Abroad: विदेशात जाऊन शिकण्याचे स्वप्न ९० टक्के विद्यार्थी पाहतात. विदेशात शिक्षण पूर्ण करुन तिथेच नोकरी करणे ही अनेकांची इच्छा असते. परंतु, प्रत्येकासाठी हे स्वप्न पूर्ण करणे शक्य नाही. अनेकवेळा विद्यार्थी परदेशातील शिक्षणासाठी बँकांकडून शैक्षणिक कर्ज घेतात. परंतु, अनेकांच्या मनात हा प्रश्न पडतो की, शैक्षणिक कर्ज घेणे योग्य आहे का ? शिक्षणासाठी मोठ्या रकमेचे कर्ज घेणे कितपत फायदेशीर ठरते.
याच प्रश्नाचे उत्तर एका २२ वर्षीय तरुणीने दिले आहे. इन्टाग्रामवरील एक व्हिडिओ शेअर करत या तरुणीने आपल्या दोन वर्षांच्या प्रवासाचा अनुभव दिला आहे. या व्हिडिओमध्ये तिने सांगितले आहे की, अवघ्या २० व्या वर्षी परदेशातून पदव्युत्तर पदवी मिळवण्यासाठी ४० लाख रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज घेतले होते, आता तिच्या या निर्णयावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
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इन्टाग्रामवर ‘एकता अग्रवाल’ नावाच्या यूझर आयटीवरून एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये तिने आपले नाव सांगत जगातील अग्रगण्य बिझनेस स्कूल ‘इन्सीड’ (INSEAD) मधून शिक्षण पूर्ण केले असल्याचे सांगितले. या व्हिडिओमध्ये तिने शिक्षणावर खर्च होणाऱ्या पैशांबद्दल स्पष्टीकरण दिले आणि शैक्षणिक कर्ज घेतलेल्या पैशाचा कसा फायदा झाला हे सांगितले.
तिने यामध्ये आपल्या शैक्षणिक कर्जाबद्दल सांगताना म्हटले की, प्रत्येकाच्या नजरेत हे कर्ज किंवा ओझे असू शकते. परंतु, माझ्या नजरेत ही एक गुंतवणुक आहे. ती पुढे म्हणते की पैसा महत्त्वाचा आहे. परंतु, तुम्ही एखाद्या चांगल्या विद्यापीठातून पदवी पूर्ण केली की तुम्हाला नोकरीच्या उत्तम संधी मिळू शकतात, ज्यामुळे तुम्ही ते कर्ज सहज फेडू शकता. विशेष म्हणजे या गुंतवणूकीचा परतावा (ROI) हा फक्त उत्तम नोकरी मिळवणे हा नसून जगभराचा अनुभव मिळवणे, काहीतरी नवीन शिकणे, परदेशात घालवलेले क्षण, वेगवेगळ्या देशातील मित्र आणि जगातील टॉप कंपन्यामध्ये काम करणाऱ्या २० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या नेटवर्कपर्यंत पोहचणे हा आहे.
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एकंदरीत, एकताचे म्हणणे आहे की शैक्षणिक कर्ज घेणे हे कर्ज वाटत असले तरी चांगल्या विद्यापीठातील शिक्षण आणि त्यानंतर मिळणाऱ्या दर्जेदार नोकरीच्या बळावर ते सहज फेडू शकतो.