Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Neet Re Exam 2026 Paper Leak Yash Yadav Court Permission Jail Study Marathi

NEET Re-Exam 2026: पेपर लीक प्रकरणातील आरोपीला परीक्षेला बसण्याची परवानगी का मिळाली? काय आहे कोर्टाचा निर्णय?

Updated On: Jun 06, 2026 | 11:11 AM IST
जाहिरात
सारांश

NEET Re-Exam 2026: नीट पेपर लीक प्रकरणातील आरोपी यश यादवला दिल्ली कोर्टाने जेलमध्येच परीक्षेची तयारी करण्याची परवानगी दिली आहे. ३ मे रोजी परीक्षा देणाऱ्यांना एनटीएने (NTA) पुन्हा संधी दिली आहे.

neet

फोटो सौजन्य -सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

NEET Re-Exam 2026: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकली असून नीट पेपर लीक प्रकरणाने एजन्सीसमोरील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. आता या प्रकरणाचा तपास सुरू असून विद्यार्थ्यांसाठी २१ जून २०२६ रोजी पुन्हा री-एग्जामचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सगळ्या प्रकरणादरम्यान, नीट पेपर लीक केल्याच्या आरोपाखाली जेलमध्ये बंद असलेल्या यश यादव नावाच्या एका विद्यार्थ्याची देखील चर्चा रंगली आहे. एटीएने सांगितले आहे की, या परीक्षेला ते सर्व बसू शकतात, ज्यांनी ३ मे रोजी नीट परीक्षा दिली होती. त्यामुळे दिल्ली कोर्टाने त्याला २१ जून रोजी होणाऱ्या परीक्षेला बसण्यासाठी जेलमध्येच तयारी करण्याची परवानगी दिली आहे. या अंतर्गत हा विद्यार्थी जेलमध्ये राहून नीट परीक्षेची तयारी करू शकणार आहे. कोर्टाने यशच्या कोठडीत १५ जून पर्यंत वाढ केली असल्याने आता तो जेलमध्ये अभ्यास करू शकणार आहे.

१० लाखांना खरेदी केला, १२ लाख रुपयांना विकला

तपास यंत्रणेने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वात आधी यश यादवला नीट यूजीची प्रश्नपत्रिका मिळाली होती. नंतर मांगीलाल बिवालने शुभम खैरनारशी संपर्क साधून आपल्या मुलासाठी नीट परीक्षेचा पेपर यश यादवकडून १० लाख रुपयांना खरेदी केला होता. जो सर्वात आधी शुभम खैरने यश यादवला दिला होता. नंतर तोच पेपर मांगीलालने इतर विद्यार्थ्यांना १२ लाख रुपयांना विकला होता. नंतर हे प्रकरण उघडीस येऊन सीबीआयने आतापर्यंत १३ लोकांना अटक केली आहे. या सर्व आरोपींना सध्या कोठडीत ठेवण्यात आले आहे.

Khan Sir Life Story: ४० रुपयांच्या कमाईपासून कोट्यवधींच्या मालकापर्यंत, कसा आहे खान सरांचा प्रवास?

आरोपीला नीट यूजी परीक्षेत बसण्याची परवानगी आहे का?

वास्तविक पाहता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे, आरोपी यशला कोर्टासमोर हजर करण्यात आले होते. त्यादरम्यान सीबीआय न्यायाधीश अजय गुप्ता यांनी प्रश्न विचारला की, एनटीए (NTA) आरोपीला नीट री-एग्जाममध्ये बसण्याची परवानगी देते का? यावर ॲडव्होकेट अंबिका यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की यश यादव ३ मे रोजी आयोजित नीट यूजी परीक्षेस बसला होता. आता तो २१ रोजी होणाऱ्या री-एग्जामला बसण्याची तयारी दाखवू इच्छितो, यावर एनटीएने दिलेल्या परवानगी देत म्हटले की, जे विद्यार्थी ३ मे रोजी झालेल्या नीट परीक्षेला बसले होते ते सर्वजण या पुनरपरिक्षेला बसू शकतात.

Fire Accidents in Lanes: रुंद रस्त्यांपेक्षा अरुंद गल्ल्यांमध्येच अग्निकांडाच्या सर्वाधिक घटना का घडतात? जाणून घ्या कारणे!

Web Title: Neet re exam 2026 paper leak yash yadav court permission jail study marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 11:11 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NEET पेपरफुटीचे धागेदोरे कल्याणपर्यंत; म्हारळमधील विद्यार्थिनीची CBI कडून चौकशी
1

NEET पेपरफुटीचे धागेदोरे कल्याणपर्यंत; म्हारळमधील विद्यार्थिनीची CBI कडून चौकशी

NEET Exam: ‘नीट’ परीक्षा पारदर्शक आणि तणावरहित वातावरणात पार पाडा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडक निर्देश
2

NEET Exam: ‘नीट’ परीक्षा पारदर्शक आणि तणावरहित वातावरणात पार पाडा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडक निर्देश

Atul Kulkarni : अभिनेत्याचा कॉक्रोच जनता पार्टीला पाठिंबा? म्हणाला ‘उद्याचा दिवस महत्वाचा! आम्ही अनेक चुका केल्या पण…’
3

Atul Kulkarni : अभिनेत्याचा कॉक्रोच जनता पार्टीला पाठिंबा? म्हणाला ‘उद्याचा दिवस महत्वाचा! आम्ही अनेक चुका केल्या पण…’

‘सॉरी मम्मी-पप्पा, पुन्हा परीक्षेची हिंमत नाही’; आणखी एका NEET विद्यार्थिनीची गळफास घेऊन आत्महत्या
4

‘सॉरी मम्मी-पप्पा, पुन्हा परीक्षेची हिंमत नाही’; आणखी एका NEET विद्यार्थिनीची गळफास घेऊन आत्महत्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NEET Re-Exam 2026: पेपर लीक प्रकरणातील आरोपीला परीक्षेला बसण्याची परवानगी का मिळाली? काय आहे कोर्टाचा निर्णय?

NEET Re-Exam 2026: पेपर लीक प्रकरणातील आरोपीला परीक्षेला बसण्याची परवानगी का मिळाली? काय आहे कोर्टाचा निर्णय?

Jun 06, 2026 | 11:11 AM
अरे बापरे! गुगल मॅप फाॅलो करणं पडलं महागात, रस्ता शोधत शोधत महिलेने थेट रेल्वे ट्रॅकवर चढवली चारचाकी; Video Viral

अरे बापरे! गुगल मॅप फाॅलो करणं पडलं महागात, रस्ता शोधत शोधत महिलेने थेट रेल्वे ट्रॅकवर चढवली चारचाकी; Video Viral

Jun 06, 2026 | 11:10 AM
War Alert : आखातात संघर्ष ठळक! इराणने कुवेत आणि बहरीनवर डागली क्षेपणास्त्रे; अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर तेहरानचेही प्रत्युत्तर

War Alert : आखातात संघर्ष ठळक! इराणने कुवेत आणि बहरीनवर डागली क्षेपणास्त्रे; अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर तेहरानचेही प्रत्युत्तर

Jun 06, 2026 | 11:01 AM
West Bengal Politics : ममता बॅनर्जी यांनी बंडखोरांना दिले आव्हान; कोर्टात जाण्याचाही दिला इशारा

West Bengal Politics : ममता बॅनर्जी यांनी बंडखोरांना दिले आव्हान; कोर्टात जाण्याचाही दिला इशारा

Jun 06, 2026 | 10:58 AM
ENG vs NZ: इंग्लंडने रचला इतिहास! जो रूटने केले कसोटी क्रिकेटमधील ‘तिहेरी शतक’ पूर्ण, ठरला जगातील दुसरा खेळाडू

ENG vs NZ: इंग्लंडने रचला इतिहास! जो रूटने केले कसोटी क्रिकेटमधील ‘तिहेरी शतक’ पूर्ण, ठरला जगातील दुसरा खेळाडू

Jun 06, 2026 | 10:53 AM
रात्रीच्या वेळी शांत झोप लागत नाही? मग आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यासोबतच शरीराला होतील फायदे

रात्रीच्या वेळी शांत झोप लागत नाही? मग आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यासोबतच शरीराला होतील फायदे

Jun 06, 2026 | 10:44 AM
Dubai Royal Family: दुबईचे राजघराणे बनले सोन्याचा पिंजरा; का पळून जात आहेत राजकन्या आणि राण्या? सुनेच्या अटकेने खळबळ

Dubai Royal Family: दुबईचे राजघराणे बनले सोन्याचा पिंजरा; का पळून जात आहेत राजकन्या आणि राण्या? सुनेच्या अटकेने खळबळ

Jun 06, 2026 | 10:44 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें