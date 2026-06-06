NEET Re-Exam 2026: पेपर लीक प्रकरणातील आरोपीला परीक्षेला बसण्याची परवानगी का मिळाली? काय आहे कोर्टाचा निर्णय?

NEET Re-Exam 2026: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकली असून नीट पेपर लीक प्रकरणाने एजन्सीसमोरील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. आता या प्रकरणाचा तपास सुरू असून विद्यार्थ्यांसाठी २१ जून २०२६ रोजी पुन्हा री-एग्जामचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सगळ्या प्रकरणादरम्यान, नीट पेपर लीक केल्याच्या आरोपाखाली जेलमध्ये बंद असलेल्या यश यादव नावाच्या एका विद्यार्थ्याची देखील चर्चा रंगली आहे. एटीएने सांगितले आहे की, या परीक्षेला ते सर्व बसू शकतात, ज्यांनी ३ मे रोजी नीट परीक्षा दिली होती. त्यामुळे दिल्ली कोर्टाने त्याला २१ जून रोजी होणाऱ्या परीक्षेला बसण्यासाठी जेलमध्येच तयारी करण्याची परवानगी दिली आहे. या अंतर्गत हा विद्यार्थी जेलमध्ये राहून नीट परीक्षेची तयारी करू शकणार आहे. कोर्टाने यशच्या कोठडीत १५ जून पर्यंत वाढ केली असल्याने आता तो जेलमध्ये अभ्यास करू शकणार आहे.
तपास यंत्रणेने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वात आधी यश यादवला नीट यूजीची प्रश्नपत्रिका मिळाली होती. नंतर मांगीलाल बिवालने शुभम खैरनारशी संपर्क साधून आपल्या मुलासाठी नीट परीक्षेचा पेपर यश यादवकडून १० लाख रुपयांना खरेदी केला होता. जो सर्वात आधी शुभम खैरने यश यादवला दिला होता. नंतर तोच पेपर मांगीलालने इतर विद्यार्थ्यांना १२ लाख रुपयांना विकला होता. नंतर हे प्रकरण उघडीस येऊन सीबीआयने आतापर्यंत १३ लोकांना अटक केली आहे. या सर्व आरोपींना सध्या कोठडीत ठेवण्यात आले आहे.
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वास्तविक पाहता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे, आरोपी यशला कोर्टासमोर हजर करण्यात आले होते. त्यादरम्यान सीबीआय न्यायाधीश अजय गुप्ता यांनी प्रश्न विचारला की, एनटीए (NTA) आरोपीला नीट री-एग्जाममध्ये बसण्याची परवानगी देते का? यावर ॲडव्होकेट अंबिका यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की यश यादव ३ मे रोजी आयोजित नीट यूजी परीक्षेस बसला होता. आता तो २१ रोजी होणाऱ्या री-एग्जामला बसण्याची तयारी दाखवू इच्छितो, यावर एनटीएने दिलेल्या परवानगी देत म्हटले की, जे विद्यार्थी ३ मे रोजी झालेल्या नीट परीक्षेला बसले होते ते सर्वजण या पुनरपरिक्षेला बसू शकतात.
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