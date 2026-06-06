Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Cbse Cyber Security Ethical Hacker Nisarga Adhikari Iit Team Claim Marathi

CBSE Cyber Security: १९ वर्षीय एथिकल हॅकर निसर्ग अधिकारी आयआयटीच्या सायबर टीममध्ये होणार सामील?

Updated On: Jun 06, 2026 | 12:07 PM IST
जाहिरात
सारांश

CBSE Cyber Security: १९ वर्षीय एथिकल हॅकर निसर्ग अधिकारी याने सीबीएसई आणि आयआयटीच्या सायबर टीमसोबत काम करण्याचे निमंत्रण मिळाल्याचा मोठा दावा केला आहे. जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण.

cbsc

फोटो सोजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

CBSE Cyber Security: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सायबर सुरक्षा प्रकरणत आता नवे वळण आले आहे. १९ वर्षीय एथिकल हॅकर निसर्ग अधिकारी याने असा दावा केला आहे की, सीबीएसईने त्याला आपल्या आयटी सिस्टीममधील सुरक्षेच्या त्रुटी शोधण्यासाठी आणि त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आयआयटीच्या सायबर तज्ञाच्या टीमसोबत काम करण्याचे निमंत्रण दिले आहे.

तसेच त्याने एका माध्यम समूहासमोर बोलताना सांगितले की, यासंदर्भात त्यांच्याशी टेक्स्ट मेसेज आणि ईमेल या दोन्ही माध्यमातून संपर्क साधण्यात आला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्याला आयआयटीच्या सायबर सुरक्षा टीममध्ये इंजिनिअर म्हणून सामील होण्यासाठी आमंत्रित केले जात आहे.

मंडळाकडून (बोर्डाकडून) अजून तरी अधिकृत दुजोरा नाही

परंतु, या दाव्याला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. सध्या हा दावा निसर्ग अधिकारी यांच्याकडून करण्यात आला आहे. निसर्ग अधिकारी हे तेव्हा चर्चेत आले होते, जेव्हा त्यांनी सीबीएसीच्या विद्यार्थ्यांच्या डेटाशी संबंधित एका पोर्टलमधील सुरक्षेच्या त्रुटींच्या माहिती सार्वजनिक केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण गांभीर्याने घेत या डेटाची सायबर टीमने याची तपासणी केली आहे.

NEET Re-Exam 2026: पेपर लीक प्रकरणातील आरोपीला परीक्षेला बसण्याची परवानगी का मिळाली? काय आहे कोर्टाचा निर्णय?

आयआयटीची टीम करत आहे हे काम

अहवालानुसार, आयआयटी मद्रास आणि आयआयटी कानपूरच्या तज्ञांच्या टीमने सुमारे दोन आठवडे सीबीएसईच्या मुख्य कार्यालयात राहून विविध पोर्टलच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे आणि तांत्रिक रचनेचे पुनरावलोकन केले. या दरम्यान सुरक्षेच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि सिस्टीमला अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी अनेक तांत्रिक बदल करण्यात आले. या सुधारणांनंतर सीबीएसईचे री-इव्हॅल्युएशन पोर्टल २ जून रोजी अवघ्या दोन मिनिटांत तब्बल १३ लाख लॉगिनचे प्रयत्न नोंदवले गेले. तर ३ जून रोजी ही संख्या ३० लाखांहून अधिक झाली. परंतु, यावर सायबर टीमने यावर वेळेवर नियंत्रण मिळवले.

Khan Sir Life Story: ४० रुपयांच्या कमाईपासून कोट्यवधींच्या मालकापर्यंत, कसा आहे खान सरांचा प्रवास?

सीबीएसईच्या टीमला मदत

सीबीएसईची इन हाऊस डेव्हलपर टीम सात्यत्याने सिस्टीमवर काम करत होती. परंतु, त्यांना पुरेशा तांत्रिक मार्गदर्शनाची आणि तज्ञांच्या मदतीची आवश्यकता होती. याच कारणामुळे बाहेरील तज्ञांना विशेषत: आयआयटी संस्थांच्या टीम्सना या प्रक्रियेत सामील करून घेण्यात आले. तसेच आता तांत्रिक मूल्यांकनासाठी आयआयटीच्या तज्ञांवर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

Web Title: Cbse cyber security ethical hacker nisarga adhikari iit team claim marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 12:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CBSE 12th Revaluation 2026: पोर्टल सुरू होताच १५ लाख युझर्स एकाच वेळी? सीबीएसईने पुनर्मूल्यांकनाबाबत काय दिली माहिती?
1

CBSE 12th Revaluation 2026: पोर्टल सुरू होताच १५ लाख युझर्स एकाच वेळी? सीबीएसईने पुनर्मूल्यांकनाबाबत काय दिली माहिती?

Balbharati New Textbooks: ‘सीबीएसई’पेक्षाही सरस अभ्यासक्रम? बालभारतीने नवीन पुस्तकांमध्ये नक्की काय बदल केले?
2

Balbharati New Textbooks: ‘सीबीएसई’पेक्षाही सरस अभ्यासक्रम? बालभारतीने नवीन पुस्तकांमध्ये नक्की काय बदल केले?

CBSE History: सीबीएसई बोर्ड अस्तित्वात येण्यापूर्वी देशात परीक्षा कशी व्हायची? जाणून घ्या रंजक इतिहास…
3

CBSE History: सीबीएसई बोर्ड अस्तित्वात येण्यापूर्वी देशात परीक्षा कशी व्हायची? जाणून घ्या रंजक इतिहास…

CBSE Investigation: सीबीएससीच्या ‘OSM’ मूल्यांकन वादाची चौकशी सुरू; ‘या’ महिला अधिकाऱ्याकडे सोपवली सीबीएसई चौकशीची जबाबदरी
4

CBSE Investigation: सीबीएससीच्या ‘OSM’ मूल्यांकन वादाची चौकशी सुरू; ‘या’ महिला अधिकाऱ्याकडे सोपवली सीबीएसई चौकशीची जबाबदरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CBSE Cyber Security: १९ वर्षीय एथिकल हॅकर निसर्ग अधिकारी आयआयटीच्या सायबर टीममध्ये होणार सामील?

CBSE Cyber Security: १९ वर्षीय एथिकल हॅकर निसर्ग अधिकारी आयआयटीच्या सायबर टीममध्ये होणार सामील?

Jun 06, 2026 | 12:07 PM
2 लाख डाउन पेमेंटवर खरेदी करा Toyota Hyryder CNG कार? किती भरावा लागेल EMI, जाणून घ्या संपूर्ण गणित

2 लाख डाउन पेमेंटवर खरेदी करा Toyota Hyryder CNG कार? किती भरावा लागेल EMI, जाणून घ्या संपूर्ण गणित

Jun 06, 2026 | 12:05 PM
UP Crime : ‘क्राइम पेट्रोल’ पाहून रचला हत्येचा कट, बुरखा घालत फुल-प्रुफ प्लॅनिंगने केला मित्राचा खून

UP Crime : ‘क्राइम पेट्रोल’ पाहून रचला हत्येचा कट, बुरखा घालत फुल-प्रुफ प्लॅनिंगने केला मित्राचा खून

Jun 06, 2026 | 12:04 PM
CJP Protest : कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे शेअर बाजारात धाकधूक? गुंतवणूकदारांवर काय होणार परिणाम?

CJP Protest : कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे शेअर बाजारात धाकधूक? गुंतवणूकदारांवर काय होणार परिणाम?

Jun 06, 2026 | 11:56 AM
Joseph Aoun : ‘हा तुमचा देश नाही, आमचा आहे,’ क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनंतर लेबनॉनचा संयम सुटला; इराणवर गंभीर आरोप

Joseph Aoun : ‘हा तुमचा देश नाही, आमचा आहे,’ क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनंतर लेबनॉनचा संयम सुटला; इराणवर गंभीर आरोप

Jun 06, 2026 | 11:53 AM
‘त्या’ पोलिसांचे मुख्य आरोपीला शेकडो कॉल्स! विषारी दारू कांडप्रकरणी चौकशीतून धक्कादायक माहिती उघड

‘त्या’ पोलिसांचे मुख्य आरोपीला शेकडो कॉल्स! विषारी दारू कांडप्रकरणी चौकशीतून धक्कादायक माहिती उघड

Jun 06, 2026 | 11:50 AM
‘स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकजूट’; अभयसिंह जगताप यांचा विजयाचा दावा

‘स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकजूट’; अभयसिंह जगताप यांचा विजयाचा दावा

Jun 06, 2026 | 11:44 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें