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Jennifer Winget Wedding: व्हाईट गाऊन, डायमंड रिंग अन्…, अखेर जेनिफर विंगेट अडकली लग्नबंधनात; अभिनेत्रीने शेअर केला व्हिडिओ

Updated On: Jul 19, 2026 | 08:49 AM IST
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सारांश

अखेर जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) पुन्हा एकदा लग्नबंधनात अडकली आहे. घटस्फोटानंतर १२ वर्षांनी अभिनेत्रीने पुन्हा एकदा लग्न केले असून तिने तिच्या लग्नाचा एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Jennifer Winget Wedding: लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) पुन्हा एकदा लग्नबंधनात अडकली आहे. तिने सिंगापूरचे उद्योगपती विल्यम इश्माएल यांना आपला जीवनसाथी म्हणून निवडले आहे. तिने ही आनंदाची बातमी सोशल मीडियावर शेअर केली. जेनिफर विंगेटने एक सुंदर व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये लग्नाची एक झलक पाहायला मिळते. तिचे चाहते खूप आनंदित झाले असून आपल्या आवडत्या अभिनेत्रीचे लग्नाबद्दल अभिनंदन करत आहेत.

जेनिफरने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. सुरुवातीला दोघे एकमेकांचा हात धरलेले दिसतात. त्यानंतर चर्चमधील लग्नसोहळ्याची झलक दाखवण्यात आली आहे. “Ladies and Gentlemen, Please Rise” या घोषणेनंतर वधू-वरांच्या वेशात जेनिफर आणि विल्यम चर्चमधून बाहेर येताना दिसतात. फुलांच्या वर्षावात दोघे आनंद साजरा करताना दिसतात.

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व्हिडिओच्या शेवटी जेनिफरने “Officially introducing my husband, Will” असे लिहित विल्यमची ओळख करून दिली आहे. तसेच दोघे एकमेकांना किस करतानाही दिसतात. या पोस्टला तिने “Finally, our stars aligned” असे कॅप्शन दिले असून त्यानंतर चाहत्यांकडून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

 

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हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जेनिफर विंगेटचे हे दुसरे लग्न आहे. यापूर्वी, या अभिनेत्रीने २०१२ मध्ये अभिनेता करण सिंग ग्रोव्हरशी लग्न केले होते आणि त्यांचे नाते फक्त दोन वर्षे टिकले. २०१४ मध्ये जेनिफर विंगेट आणि करण सिंग ग्रोव्हर यांचा घटस्फोट झाला. यानंतर करण सिंग ग्रोव्हरने २०१६ मध्ये अभिनेत्री बिपाशा बसूशी लग्न केले. आता, त्यांच्या घटस्फोटानंतर १२ वर्षांनी जेनिफर विंगेटने पुन्हा लग्न केले आहे.

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Web Title: White gown diamond ring more jennifer winget finally ties the knot actress shares dreamy wedding video

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Published On: Jul 19, 2026 | 08:49 AM

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