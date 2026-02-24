Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञ! तंत्रज्ञांचे काम काय असते? पात्रता निकष काय? जाणून घ्या

आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञ (EMT) हे अपघात किंवा आपत्तीच्या वेळी सर्वप्रथम रुग्णाला मदत करणारे प्रशिक्षित व्यावसायिक असतात.

Updated On: Feb 24, 2026 | 03:53 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

आपत्कालीन परिस्थितीत जीव वाचवण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारा व्यवसाय म्हणजे आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञ (Emergency Medical Technician – EMT). अपघात, नैसर्गिक आपत्ती किंवा अचानक उद्भवलेल्या वैद्यकीय प्रसंगांमध्ये सर्वप्रथम मदतीला धावून जाणारे हे प्रशिक्षित व्यावसायिक असतात. रुग्णवाहिकेद्वारे घटनास्थळी पोहोचून ते रुग्णाची स्थिती तपासतात आणि तात्काळ उपचार सुरू करतात.

पालकांनो लक्ष द्या! कमी उत्पन्न असलेल्यांनाही आता मुलांना मोठ्या शाळेत शिकवता येणार; काय आहे EWS कोटा?

या तंत्रज्ञांचे मुख्य काम म्हणजे रुग्णाला प्राथमिक उपचार देणे, रक्तस्त्राव नियंत्रित करणे, जखमांवर मलमपट्टी करणे आणि रुग्णाची स्थिती स्थिर ठेवणे. त्यानंतर रुग्णाला सुरक्षितपणे रुग्णालयात पोहोचवणे ही त्यांची जबाबदारी असते. ते वैद्यकीय संचालक किंवा डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतात. रुग्णवाहिका सेवा, रुग्णालये, अग्निशमन विभाग आणि पोलिस विभागातही त्यांची नियुक्ती केली जाते. याशिवाय, रुग्णवाहिकेची स्वच्छता, उपकरणांची देखभाल आणि रुग्णांच्या कुटुंबियांना मानसिक आधार देणे हेही त्यांच्या कामाचा भाग असतो.

या क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी उमेदवाराने किमान बारावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. त्यानंतर इमर्जन्सी मेडिकल टेक्निशियनचा डिप्लोमा किंवा संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागतो. या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत कसे काम करायचे, रुग्णांची काळजी कशी घ्यायची आणि वैद्यकीय उपकरणांचा वापर कसा करायचा याचे प्रशिक्षण दिले जाते. प्रवेश प्रक्रिया मुख्यतः दोन प्रकारे होते, मेरिट आणि प्रवेश परीक्षा. बारावीतील गुणांच्या आधारे काही संस्थांमध्ये थेट प्रवेश दिला जातो, तर काही ठिकाणी प्रवेश परीक्षेद्वारे विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. गुणवत्तेनुसार यादी जाहीर करून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो.

Success Story:घर-संसार सांभाळून ४० व्या वर्षी क्रॅक केली परीक्षा; आता बनली क्लास-वन अधिकारी

अर्ज करण्यासाठी संबंधित महाविद्यालय किंवा संस्थेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर अर्ज फॉर्म भरून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात आणि शुल्क भरून प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. प्रवेश परीक्षा असल्यास त्यामध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारे पुढील प्रवेश प्रक्रिया पार पडते. एकूणच, आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञ हा समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि जबाबदारीचा व्यवसाय आहे. योग्य प्रशिक्षण, तत्परता आणि संवेदनशीलता यांच्या आधारे या क्षेत्रात उत्तम करिअर घडवता येऊ शकते.

Web Title: Emergency medical technician what is the job of a technician

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 03:53 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञ! तंत्रज्ञांचे काम काय असते? पात्रता निकष काय? जाणून घ्या

आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञ! तंत्रज्ञांचे काम काय असते? पात्रता निकष काय? जाणून घ्या

Feb 24, 2026 | 03:53 PM
Kerala Name Change: केरळ आता अधिकृतपणे ‘केरळम’! मोदी मंत्रिमंडळाची राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला मंजुरी

Kerala Name Change: केरळ आता अधिकृतपणे ‘केरळम’! मोदी मंत्रिमंडळाची राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला मंजुरी

Feb 24, 2026 | 03:52 PM
वडील बोर्डात, मुलगा फिल्मफेअर विजेता… तर लेक फोर्ब्सच्या प्रतिष्ठित लिस्टमध्ये! ‘या’ अभिनेत्याच्या बहिणीचा विशेष सन्मान

वडील बोर्डात, मुलगा फिल्मफेअर विजेता… तर लेक फोर्ब्सच्या प्रतिष्ठित लिस्टमध्ये! ‘या’ अभिनेत्याच्या बहिणीचा विशेष सन्मान

Feb 24, 2026 | 03:45 PM
Sanjay Leela Bhansali यांच्या वाढदिवसानिमित्त रणबीर कपूरची खास पोस्ट; ‘सांवरिया’पासून सुरू झालेल्या आठवणींना उजाळा

Sanjay Leela Bhansali यांच्या वाढदिवसानिमित्त रणबीर कपूरची खास पोस्ट; ‘सांवरिया’पासून सुरू झालेल्या आठवणींना उजाळा

Feb 24, 2026 | 03:41 PM
Chandrapur Crime: पोटच्या मुलानेच केली वडिलांची हत्या; 19 वर्षीय मुलगा अटकेत

Chandrapur Crime: पोटच्या मुलानेच केली वडिलांची हत्या; 19 वर्षीय मुलगा अटकेत

Feb 24, 2026 | 03:35 PM
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू उद्या शेगाव दौऱ्यावर, संत गजानन महाराजांचं घेणार दर्शन, मंदिरात कडेकोट बंदोबस्त

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू उद्या शेगाव दौऱ्यावर, संत गजानन महाराजांचं घेणार दर्शन, मंदिरात कडेकोट बंदोबस्त

Feb 24, 2026 | 03:30 PM
वजन कमी करण्यासाठी नाश्त्यात खा कुरकुरीत राजगिऱ्याचा चिवडा, नोट करून घ्या डाएट करणाऱ्यासाठी सोपी रेसिपी

वजन कमी करण्यासाठी नाश्त्यात खा कुरकुरीत राजगिऱ्याचा चिवडा, नोट करून घ्या डाएट करणाऱ्यासाठी सोपी रेसिपी

Feb 24, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM
Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Feb 24, 2026 | 03:24 PM
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM