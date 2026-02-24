वजन कमी करण्यासाठी नाश्त्यात खा कुरकुरीत राजगिऱ्याचा चिवडा, नोट करून घ्या डाएट करणाऱ्यासाठी सोपी रेसिपी

वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी खूप जास्त प्रयत्न करावे लागतात. महागडे डाएट, सप्लिमेंटस, तासनतास काम इत्यादी अनेक गोष्टी केल्या जातात. पण पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर तरीसुद्धा कमी होत नाही. शरीरावर वाढलेली अनावश्यक चरबी गंभीर आजाराचे कारण बनते. त्यामुळे वजन नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे. वाढलेले वजन कमी करताना अनेक लोक सकाळ संध्याकाळचा नाश्ता करणे टाळतात. व्यवस्थित जेवण सुद्धा केले जात नाही. पण चुकीच्या पद्धतीने डाएट केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचते. शरीरात थकवा, अशक्तपणा वाढतो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सकाळ किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यात खाण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये डाएट राजगिऱ्याचा चिवडा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. राजगिरा शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर मानला जातो. यामध्ये कॅल्शियम, लोह आणि फायबर इत्यादी अनेक घटक असतात. भूक लागल्यानंतर कोणत्याही तिखट किंवा तेलकट पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी राजगिऱ्याच्या चिवड्याचे सेवन करावे. राजगिरा खाल्ल्यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. चला तर जाणून घेऊया राजगिऱ्याचा चिवडा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
