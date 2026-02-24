Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
वजन कमी करण्यासाठी नाश्त्यात खा कुरकुरीत राजगिऱ्याचा चिवडा, नोट करून घ्या डाएट करणाऱ्यासाठी सोपी रेसिपी

वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी संध्याकाळच्या नाश्त्यात राजगिऱ्याचा चिवडा खावा. यामुळे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि शरीरसुद्धा भरमसाट फायदे होतात. जाणून घ्या सविस्तर.

Updated On: Feb 24, 2026 | 03:30 PM
वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी खूप जास्त प्रयत्न करावे लागतात. महागडे डाएट, सप्लिमेंटस, तासनतास काम इत्यादी अनेक गोष्टी केल्या जातात. पण पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर तरीसुद्धा कमी होत नाही. शरीरावर वाढलेली अनावश्यक चरबी गंभीर आजाराचे कारण बनते. त्यामुळे वजन नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे. वाढलेले वजन कमी करताना अनेक लोक सकाळ संध्याकाळचा नाश्ता करणे टाळतात. व्यवस्थित जेवण सुद्धा केले जात नाही. पण चुकीच्या पद्धतीने डाएट केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचते. शरीरात थकवा, अशक्तपणा वाढतो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सकाळ किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यात खाण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये डाएट राजगिऱ्याचा चिवडा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. राजगिरा शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर मानला जातो. यामध्ये कॅल्शियम, लोह आणि फायबर इत्यादी अनेक घटक असतात. भूक लागल्यानंतर कोणत्याही तिखट किंवा तेलकट पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी राजगिऱ्याच्या चिवड्याचे सेवन करावे. राजगिरा खाल्ल्यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. चला तर जाणून घेऊया राजगिऱ्याचा चिवडा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • तेल
  • शेंगदाणे
  • नारळाचे काप
  • काजू–बदाम
  • कढीपत्त्याची पानं
  • मनुका
  • राजगिरा
  • काळी मिरी पावडर
  • जिरे पावडर
  • मीठ
कृती:

  • राजगिऱ्याचा चिवडा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये तूप गरम करून घ्या. गरम तुपात राजगिरा टाकून लाल होईपर्यंत भाजा.
  • त्यानंतर कढईमध्ये पुन्हा एकदा तूप टाकून त्यात शेंगदाण्याचे तुकडे आणि खोबऱ्याचे तुकडे वेगवेगळे भाजून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात कढीपत्त्याची पाने आणि सुका मेवा भाजून घ्या. भाजल्यामुळे पदार्थ लवकर खराब होणार नाही.
  • मोठ्या वाटीमध्ये भाजून घेतलेला राजगिरा घेऊन त्यात भाजलेले सर्व साहित्य टाकून हाताने मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात काळीमिरी पावडर, चवीनुसार मीठ आणि जिऱ्याची पावडर टाकून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला राजगिऱ्याचा चिवडा. हा पदार्थ डाएट करणाऱ्यांसाठी अतिशय उत्तम आहे.

Published On: Feb 24, 2026 | 03:30 PM

