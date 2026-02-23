Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Success Story:घर-संसार सांभाळून ४० व्या वर्षी क्रॅक केली परीक्षा; आता बनली क्लास-वन अधिकारी

दीपा भाटी यांनी संसार, ३ मुलांची जबाबदारी, समाजाच्या टीकेवर मात करत वयाच्या ४० व्या वर्षी UPPCS परीक्षा उत्तीर्ण केली. लहान वयात लग्न झाल्यामुळे शिक्षणात खंड पडला होता, पण जिद्द मेहनतीच्या जोरावर त्यांनी स्वप्न पूर्ण...

Updated On: Feb 23, 2026 | 07:28 PM
Success Story
  • ३ मुलांच्या आईने पूर्ण केले ‘ऑफिसर’ बनण्याचं स्वप्न
  • टोमणे सहन केले पण जिद्द सोडली नाही
  • वयाच्या ४० व्या वर्षी मिळवले यश
Success Story:स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी वयाची कोणतीही मर्यादा नसते, फक्त तुमच्यात ते पूर्ण करण्याचे धाडस हवे; मग ध्येय स्वतःच मार्ग मोकळे करते.” या ओळी दीपा भाटी यांच्या आयुष्याला तंतोतंत लागू पडतात. ३ मुलांची आई, घराची जबाबदारी आणि समाजाचे टोमणे अशा सर्व परिस्थितीवर मात करत दीपा यांनी वयाच्या ४० व्या वर्षी अधिकारी होण्याचे स्वप्न सत्यात उतरवले आहे.

पालकांनो लक्ष द्या! कमी उत्पन्न असलेल्यांनाही आता मुलांना मोठ्या शाळेत शिकवता येणार; काय आहे EWS कोटा?

लहान वयात लग्न आणि शिक्षणात खंड

दीपा भाटी या मूळच्या उत्तर प्रदेशातील नोएडाच्या रहिवासी आहेत. त्यांनी रसायनशास्त्रात पदवी आणि इतिहासात पदव्युत्तर पदवी (MA) मिळवली आहे. दीपा यांचे लग्न अगदी लहान वयातच झाले होते. लग्नानंतर घराची जबाबदारी आणि पाठोपाठ ३ मुले झाल्यामुळे त्यांच्या शिक्षणात खंड पडला. मात्र, काहीतरी मोठे करून दाखवण्याची त्यांची इच्छा कायम जिवंत होती.

शिक्षिकेची नोकरी आणि संघर्षाला सुरुवात

संसार आणि मुलांच्या संगोपनात व्यस्त असतानाच दीपा यांनी एका खासगी शाळेत शिक्षिका म्हणून नोकरी सुरू केली. मात्र, काही कारणास्तव त्यांना ती नोकरी सोडावी लागली. याच काळात त्यांच्या भावाने त्यांना नागरी सेवा परीक्षेचा (Civil Services) मार्ग दाखवला आणि UPPCS परीक्षा देण्याचा सल्ला दिला. तीन मुलांचे संगोपन आणि घरातील कामे सांभाळून अभ्यास करणे सोपे नव्हते, पण दीपा यांनी हार मानली नाही.

टोमणे सहन केले पण जिद्द सोडली नाही

जेव्हा दीपा यांनी पुन्हा पुस्तके हातात घेतली, तेव्हा समाजातल्या अनेकांनी त्यांना टोमणे मारले. “आता पोरं मोठी झालीत, आता काय अभ्यास करतेस?” अशा शब्दांत त्यांची थट्टा करण्यात आली. मात्र, दीपा यांनी या टोमण्यांकडे दुर्लक्ष केले. त्या दिवसभर घरकाम करायच्या आणि मिळेल त्या वेळेत स्वतःला अभ्यासात झोकून द्यायच्या.

वयाच्या ४० व्या वर्षी मिळवले यश

लग्नाच्या १८ वर्षांनंतर आणि अहोरात्र घेतलेल्या परिश्रमानंतर अखेर दीपा यांचे स्वप्न पूर्ण झाले. वयाच्या ४० व्या वर्षी त्यांनी युपीपीसीएस (UPPCS) परीक्षा उत्तीर्ण केली. १६६ व्या क्रमांकासह त्यांची अधिकारी पदावर निवड झाली. विशेष म्हणजे, २०२१ मध्ये जेव्हा त्या परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या, तेव्हा त्यांची मोठी मुलगी १२ वीत शिकत होती. आज दीपा भाटी यांची ही संघर्षगाथा लाखो गृहिणी आणि विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणास्थान ठरली आहे.

मेडिकलमध्ये MBA करा आणि मिळवा ऑफिसरचा रुतबा अन् लाखांचे पॅकेज! जाणून घ्या हाय-पेईंग कोर्सबद्दल…

