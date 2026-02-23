Success Story:घर-संसार सांभाळून ४० व्या वर्षी क्रॅक केली परीक्षा; आता बनली क्लास-वन अधिकारी

दीपा भाटी या मूळच्या उत्तर प्रदेशातील नोएडाच्या रहिवासी आहेत. त्यांनी रसायनशास्त्रात पदवी आणि इतिहासात पदव्युत्तर पदवी (MA) मिळवली आहे. दीपा यांचे लग्न अगदी लहान वयातच झाले होते. लग्नानंतर घराची जबाबदारी आणि पाठोपाठ ३ मुले झाल्यामुळे त्यांच्या शिक्षणात खंड पडला. मात्र, काहीतरी मोठे करून दाखवण्याची त्यांची इच्छा कायम जिवंत होती.
संसार आणि मुलांच्या संगोपनात व्यस्त असतानाच दीपा यांनी एका खासगी शाळेत शिक्षिका म्हणून नोकरी सुरू केली. मात्र, काही कारणास्तव त्यांना ती नोकरी सोडावी लागली. याच काळात त्यांच्या भावाने त्यांना नागरी सेवा परीक्षेचा (Civil Services) मार्ग दाखवला आणि UPPCS परीक्षा देण्याचा सल्ला दिला. तीन मुलांचे संगोपन आणि घरातील कामे सांभाळून अभ्यास करणे सोपे नव्हते, पण दीपा यांनी हार मानली नाही.
जेव्हा दीपा यांनी पुन्हा पुस्तके हातात घेतली, तेव्हा समाजातल्या अनेकांनी त्यांना टोमणे मारले. “आता पोरं मोठी झालीत, आता काय अभ्यास करतेस?” अशा शब्दांत त्यांची थट्टा करण्यात आली. मात्र, दीपा यांनी या टोमण्यांकडे दुर्लक्ष केले. त्या दिवसभर घरकाम करायच्या आणि मिळेल त्या वेळेत स्वतःला अभ्यासात झोकून द्यायच्या.
लग्नाच्या १८ वर्षांनंतर आणि अहोरात्र घेतलेल्या परिश्रमानंतर अखेर दीपा यांचे स्वप्न पूर्ण झाले. वयाच्या ४० व्या वर्षी त्यांनी युपीपीसीएस (UPPCS) परीक्षा उत्तीर्ण केली. १६६ व्या क्रमांकासह त्यांची अधिकारी पदावर निवड झाली. विशेष म्हणजे, २०२१ मध्ये जेव्हा त्या परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या, तेव्हा त्यांची मोठी मुलगी १२ वीत शिकत होती. आज दीपा भाटी यांची ही संघर्षगाथा लाखो गृहिणी आणि विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणास्थान ठरली आहे.