शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

मुंबईत पार पडलेल्या स्व. Ajit Pawar यांच्या शोकसभेत सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. अनेक मान्यवरांनी अजितदादांच्या आठवणींना उजाळा देत त्यांच्या कार्याचा आणि नेतृत्वाचा गौरव केला. यावेळी उपस्थित नेते, कार्यकर्ते आणि दादांचे चाहते भावूक झाले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजितदादांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे विविध पैलू यावेळी उलगडून दाखवले.
