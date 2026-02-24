Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Videos »
  • Fadnavis Pays Emotional Tribute To Ajits Work At Condolence Meeting Highly Praising His Work

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

मुंबईत पार पडलेल्या स्व. Ajit Pawar यांच्या शोकसभेत सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. अनेक मान्यवरांनी अजितदादांच्या आठवणींना उजाळा देत त्यांच्या कार्याचा आणि नेतृत्वाचा गौरव केला.

Updated On: Feb 24, 2026 | 03:27 PM

Follow Us:

 

मुंबईत पार पडलेल्या स्व. Ajit Pawar यांच्या शोकसभेत सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. अनेक मान्यवरांनी अजितदादांच्या आठवणींना उजाळा देत त्यांच्या कार्याचा आणि नेतृत्वाचा गौरव केला. यावेळी उपस्थित नेते, कार्यकर्ते आणि दादांचे चाहते भावूक झाले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजितदादांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे विविध पैलू यावेळी उलगडून दाखवले.

Follow Us:

 

मुंबईत पार पडलेल्या स्व. Ajit Pawar यांच्या शोकसभेत सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. अनेक मान्यवरांनी अजितदादांच्या आठवणींना उजाळा देत त्यांच्या कार्याचा आणि नेतृत्वाचा गौरव केला. यावेळी उपस्थित नेते, कार्यकर्ते आणि दादांचे चाहते भावूक झाले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजितदादांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे विविध पैलू यावेळी उलगडून दाखवले.

Web Title: Fadnavis pays emotional tribute to ajits work at condolence meeting highly praising his work

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 03:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण
1

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Ajit Pawar : सुमित कपूर हा सुसाईड बॉम्बर होता का? अमोल मिटकरी यांचा अजित पवारांच्या अपघाताबाबत खळबळजनक दावा
2

Ajit Pawar : सुमित कपूर हा सुसाईड बॉम्बर होता का? अमोल मिटकरी यांचा अजित पवारांच्या अपघाताबाबत खळबळजनक दावा

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी
3

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Neelam Gorhe: डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची ‘महाराष्ट्र मंडळ लंडन’ला भेट; सुमारे ९४ वर्षे ही संस्था…
4

Neelam Gorhe: डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची ‘महाराष्ट्र मंडळ लंडन’ला भेट; सुमारे ९४ वर्षे ही संस्था…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM
50,000 पगार? तरीही स्वप्नातली ‘Tata Sierra’ होऊ शकते तुमची; असं करा EMI चं गणित…

50,000 पगार? तरीही स्वप्नातली ‘Tata Sierra’ होऊ शकते तुमची; असं करा EMI चं गणित…

Feb 24, 2026 | 03:26 PM
Recipe : सॅलडपासून फ्रुट चाटपर्यंत… साध्यातला साधा पदार्थही होईल चटकदार, घरी बनवा ‘पहाडी हिरवं मीठ’

Recipe : सॅलडपासून फ्रुट चाटपर्यंत… साध्यातला साधा पदार्थही होईल चटकदार, घरी बनवा ‘पहाडी हिरवं मीठ’

Feb 24, 2026 | 03:26 PM
कोकणात शिमगोत्सवाची धूम! नमन अन् संकासुर…; राजहंस नमन मंडळ जपतेय परंपरा

कोकणात शिमगोत्सवाची धूम! नमन अन् संकासुर…; राजहंस नमन मंडळ जपतेय परंपरा

Feb 24, 2026 | 03:26 PM
Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Feb 24, 2026 | 03:24 PM
Pune Crime: धक्कादायक! बिल्डरच्या फसवणुकीच्या नैराश्यातून सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची आत्महत्या; सातव्या मजल्यावरून मारली उडी

Pune Crime: धक्कादायक! बिल्डरच्या फसवणुकीच्या नैराश्यातून सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची आत्महत्या; सातव्या मजल्यावरून मारली उडी

Feb 24, 2026 | 03:21 PM
Kalki 2: १००० कोटींच्या चित्रपटाचा सीक्वेल येणार; अमिताभ बच्चन आणि कमल हासनची जोडी पुन्हा पडद्यावर, मोठी अपडेट समोर

Kalki 2: १००० कोटींच्या चित्रपटाचा सीक्वेल येणार; अमिताभ बच्चन आणि कमल हासनची जोडी पुन्हा पडद्यावर, मोठी अपडेट समोर

Feb 24, 2026 | 03:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM
Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM
UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

Feb 23, 2026 | 03:52 PM