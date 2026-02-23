पालकांनो लक्ष द्या! कमी उत्पन्न असलेल्यांनाही आता मुलांना मोठ्या शाळेत शिकवता येणार; काय आहे EWS कोटा?

शिक्षण संचालनालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर किंवा ewsadmissions.delhi.gov.in जाऊन ऑनलाइन नोंदणी करू शकतात. शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, या पोर्टलमुळे पालकांना अर्ज करणे आणि प्रवेश प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर नजर ठेवणे सोपे होणार आहे.
EWS श्रेणी: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून (EWS) अर्ज करण्यासाठी पालकांचे वार्षिक उत्पन्न सर्व स्रोतांतून ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. (महत्त्वाची अट: पालकांकडे दिल्ली सरकारचा रहिवासी पुरावा आणि महसूल विभागाने जारी केलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे.)
BPL/AAY कार्डधारक: ज्या पालकांकडे दिल्ली सरकारचे रेशन कार्ड किंवा फूड सिक्युरिटी कार्ड आहे, ते देखील ईडब्ल्यूएस श्रेणीअंतर्गत अर्ज करू शकतात.
DG/CWSN श्रेणी: वंचित गट (DG – SC, ST, OBC, अनाथ, ट्रान्सजेंडर) आणि विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी (CWSN) उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट नाही. मात्र, त्यांच्याकडे अधिकृत जात प्रमाणपत्र किंवा अपंगत्व प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
अर्ज करताना खालील कागदपत्रांच्या स्पष्ट स्कॅन केलेल्या (PDF) प्रती अपलोड कराव्या १. मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र. २. पालकांचा उत्पन्नाचा दाखला (EWS साठी). ३. जात प्रमाणपत्र ( DG category). ४. अपंगत्व प्रमाणपत्र (CWSN श्रेणीसाठी). ५. रहिवासी पुरावा (दिल्लीतील पत्ता). ६. पालक आणि मुलाचे आधार कार्ड. ७. पालक नसल्यास कायदेशीर पालकत्वाचे कागदपत्र किंवा पालकांचे मृत्यू प्रमाणपत्र.
शिक्षण संचालनालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जा.
होमपेजवरील ‘EWS/DG Admission’ लिंकवर क्लिक करा.
आवश्यक माहिती भरून नोंदणी करा.
कागदपत्रे अपलोड करा आणि फॉर्म सबमिट करा.
भविष्यातील संदर्भासाठी अर्जाची प्रिंट काढून ठेवा.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) खाजगी शाळांमध्ये २५% जागा या राखीव गटांसाठी असतात. त्यामुळे पालकांनी शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता वेळेत अर्ज करण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे.