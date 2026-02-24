Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Sanjay Leela Bhansali यांच्या वाढदिवसानिमित्त रणबीर कपूरची खास पोस्ट; ‘सांवरिया’पासून सुरू झालेल्या आठवणींना उजाळा

आज संजय लीला भन्साळी यांचा वाढदिवसाच्या खास दिवशी रणबीर कपूरने या प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शकाला खास शुभेच्छा दिल्या आहेत. ‘सांवरिया’पासून सुरू झालेल्या अभिनयाच्या प्रवासाबद्दल त्याने सांगितले आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 03:41 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • संजय लीला भन्साळी यांचा वाढदिवस
  • रणबीर कपूरने केले दिग्दर्शकाचे कौतुक
  • ‘सांवरिया’ च्या आठवणी झाल्या ताज्या
 

रणबीर कपूर यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की, एक अभिनेता म्हणून संजय लीला भन्साळी यांचा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर आणि अभिनयशैलीवर अत्यंत खोल प्रभाव पडला आहे. भन्साळी यांच्या दिग्दर्शनाखाली ‘सांवरिया’ या चित्रपटातून रणबीर यांनी आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. पदार्पणाच्याच चित्रपटात इतक्या मोठ्या आणि परफेक्शनिस्ट दिग्दर्शकाशी काम करण्याचा अनुभव त्यांनी “अतिशय अद्भुत आणि आयुष्य बदलणारा” असे वर्णन केले आहे.

रणबीर यांच्या मते, भन्साळींसोबत काम करताना कलाकाराला स्वतःला पूर्णपणे त्यांच्या दृष्टीकोनाच्या स्वाधीन करावे लागते. प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक संवाद, अगदी प्रत्येक नजरेतूनही भावनांची अचूक अभिव्यक्ती कशी व्हावी यावर भन्साळी बारकाईने लक्ष ठेवतात. त्यांच्यासोबत काम करताना प्रचंड शिस्त, संयम आणि प्रामाणिकपणा आवश्यक असतो. रणबीर यांनी सांगितले आहे की, भन्साळी कलाकारांना त्यांच्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेर घेऊन जातात आणि त्यांच्या आत दडलेली खरी क्षमता बाहेर काढण्यास भाग पाडतात.

Kalki 2: १००० कोटींच्या चित्रपटाचा सीक्वेल येणार; अमिताभ बच्चन आणि कमल हासनची जोडी पुन्हा पडद्यावर, मोठी अपडेट समोर

गेल्या अनेक दशकांत संजय लीला भन्साळी यांनी भारतीय चित्रपटसृष्टीत भव्यतेचा एक वेगळाच मापदंड निर्माण केला आहे. त्यांच्या चित्रपटांमध्ये केवळ कथा नसते, तर ती एक दृश्यात्मक काव्यरचना असते. भव्य सेट्स, सूक्ष्म तपशील, रंगसंगती, पार्श्वसंगीत आणि भावनांची खोली यांचा संगम त्यांच्या प्रत्येक कलाकृतीत दिसून येतो. त्यांच्या सिनेमात संगीताला विशेष स्थान असते आणि ते कथेला अधिक प्रभावी बनवते.

भन्साळींची दिग्दर्शकीय शैली इतकी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे की, त्यांची तुलना अनेकदा दिग्गज दिग्दर्शकांशी केली जाते. राज कपूर, के. आसिफ आणि गुरु दत्त यांसारख्या दिग्गजांच्या परंपरेत त्यांचे नाव घेतले जाते. भारतीय कथा जागतिक पातळीवर भव्य आणि प्रामाणिक पद्धतीने मांडण्याची ताकद त्यांनी दाखवून दिली आहे. रणबीर कपूरसारख्या नवोदित अभिनेत्याला घडवण्यात भन्साळींची भूमिका महत्त्वाची ठरली. ‘सांवरिया’नंतर रणबीरने अनेक वेगवेगळ्या धाटणीच्या भूमिका साकारल्या, मात्र त्यांच्या अभिनयातील भावनिक खोली आणि पडद्यावरची संवेदनशीलता यामागे भन्साळींसोबतचा प्रारंभिक अनुभव मोठा असल्याचे ते मान्य करतात.

‘त्यांना फक्त तरुण अभिनेत्यांसोबत काम करायचं असतं…’, अनिल कपूर यांचं बॉलीवूड अभिनेत्रींबाबत मोठं वक्तव्य

तसेच, आज संजय लीला भन्साळी त्यांचा वाढदिवस साजरा करत आहेत. ते केवळ एक यशस्वी दिग्दर्शक नसून ‘लिव्हिंग लेजेंड’ म्हणून ओळखले जातात. त्यांचा सिनेमा केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित नाही; तो प्रेक्षकांच्या मनात दीर्घकाळ घर करून राहतो. त्यांच्या चित्रपटांनी भारतीय सिनेमाला जागतिक पातळीवर वेगळी ओळख मिळवून दिली आहे आणि येणाऱ्या अनेक पिढ्यांसाठी ते प्रेरणास्थान नेहमीच राहणार आहेत.

Published On: Feb 24, 2026 | 03:41 PM

