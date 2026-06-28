B.Pharm Scholarship: बी.फार्मचे शिक्षण घ्यायचे आहे? मग केंद्र सरकारच्या ‘या’ टॉप ५ शिष्यवृत्ती योजना लगेचच जाणून घ्या

B.Pharm Scholarship: जर तुम्हाला बी.फार्मचे (B.Pharm) शिक्षण घ्यायचे असेल आणि पैशांची कमतरता तुम्हाला प्रवेश घेण्यापासून रोखत असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. वास्तविक पाहता, सरकारकडून वेगवेगळ्या अनेक शिष्यवृत्ती योजना चालवल्या जातात, ज्यांच्या मदतीने विद्यार्थी आपले शिक्षण पूर्ण करू शकतात. चला तर मग जाणून घेऊया सविस्तर माहिती…
सर्वात आधी केंद्र सरकारच्या स्कॉलरशिपबद्दल बोलूया. यासाठी विद्यार्थ्यांना नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) द्वारे अर्ज करावा लागतो. या पोर्टलवर वेगवेगळ्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी अनेक योजना उपलब्ध आहेत. यामध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अल्पसंख्याक प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप’ (Post Matric Scholarship) सर्वात प्रमुख आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या ट्यूशन फीसोबतच शिक्षणासाठी मेंटेनन्स अलाउन्स (निर्वाह भत्ता) देखील दिला जातो. यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न विहित मर्यादेच्या आत असणे आवश्यक आहे.
देशातील माजी सैनिक आणि तटरक्षक दलाच्या जवानांच्या मुलांसाठी ‘प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम’ (PMSS) देखील चालवली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना दरवर्षी २५ हजार ते ३० हजार रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत मिळते. जर तुम्ही १२ वी मध्ये चांगली कामगिरी केली असेल, तर ‘सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप’चा लाभही मिळू शकतो.
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या योजनेत १२ वीच्या बोर्ड परीक्षेत ८० पर्सेंटाईल किंवा त्याहून अधिक गुण मिळवणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
विद्यार्थिनींसाठी AICTE ची ‘प्रगती स्कॉलरशिप’ अत्यंत उपयुक्त आहे. या योजनेअंतर्गत एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन विद्यार्थिनींना दरवर्षी ५० हजार रुपयांपर्यंतची मदत मिळते. ही रक्कम ट्यूशन फी आणि अभ्यासाशी संबंधित इतर खर्चासाठी दिली जाते. तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी AICTE ची ‘सक्षम स्कॉलरशिप’ चालवली जाते. याअंतर्गत देखील पात्र विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ५० हजार रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते, जेणेकरून ते कोणत्याही आर्थिक अडचणीशिवाय आपले शिक्षण पूर्ण करू शकतील.
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