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CM Fadnavis on TET Paper Leak: टीईटी पेपरफुटी प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचे मोठे पाऊल; पोलीस महासंचालकांना दिले ‘हे’ महत्त्वाचे निर्देश

Updated On: Jun 28, 2026 | 09:14 AM IST
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सारांश

CM Fadnavis on TET Paper Leak Case: २८ जून रोजी होणारी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपर फुटल्यामुळे रद्द झाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी SIT स्थापन केली आहे.

cm

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

CM Fadnavis on TET Paper Leak Case: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET 2026) चा पेपर लीक झाल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात आणि शिक्षण व्यवस्थेत मोठा भूकंप झाला आहे. २८ जून रोजी होणाऱ्या परीक्षेच्या ठीक आधी प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या प्रकरणाने लाखो उमेदवारांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले. आता या संपूर्ण प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी ठाणे शहराचे संयुक्त पोलीस आयुक्त (Joint CP) पंजाबराव उगले यांच्या नेतृत्वात विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्याशी चर्चा करून दोषींवर अत्यंत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. अशा परिस्थितीत, या वेळी पेपरफुटीच्या संपूर्ण नेटवर्कचा पर्दाफाश होणार का? हाच आता सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

पेपरफुटी कशी समोर आली?

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या (MSCE) वतीने २८ जून २०२६ रोजी राज्यभरातील शेकडो परीक्षा केंद्रांवर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित केली जाणार होती. मात्र, परीक्षेच्या अवघ्या २४ तास आधी पेपर लीक झाल्याची माहिती समोर आल्याने संपूर्ण यंत्रणा सतर्क झाली. प्राथमिक तपासात पोलीस आणि शिक्षण विभागाला काही लोकांकडे संशयास्पद प्रश्नपत्रिका असल्याची माहिती मिळाली. यानंतर तपास यंत्रणा सक्रिय झाल्या आणि संपूर्ण प्रकरणाचा शोध सुरू करण्यात आला. पेपर लीक झाल्याच्या आशेने सरकारने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकारांमधे परीक्षा पार पडू नये.

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सरकारने काय निर्देश दिले?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, पेपरफुटीचे संपूर्ण नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यात यावे. ते म्हणाले की, “केवळ खालच्या पातळीवरील आरोपींना पकडणे पुरेसे नाही, तर या संपूर्ण टोळीच्या मुख्य सूत्रधारापर्यंत (Mastermind) आणि यात सामील असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.” मुख्यमंत्र्यांनी तपास यंत्रणांना तांत्रिक आणि डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे संपूर्ण नेटवर्कची ओळख पटवण्यास सांगितले आहे. यासोबतच, भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी परीक्षा प्रक्रियेत झालेल्या संभाव्य त्रुटींचा आढावा घेण्याचे निर्देश शिक्षण विभागालाही देण्यात आले आहेत.

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उमेदवारांवर काय परिणाम झाला?

या पेपरफुटीचा सर्वात मोठा फटका त्या लाखो उमेदवारांना बसला आहे, ज्यांनी महिनान् महिने मेहनत करून शिक्षक होण्याचे स्वप्न पाहिले होते. परीक्षा रद्द झाल्यामुळे केवळ त्यांच्या तयारीवरच परिणाम झाला नाही, तर त्यांचा मानसिक ताण आणि आर्थिक नुकसानही वाढले आहे. अनेक विद्यार्थी दूरवरच्या जिल्ह्यांमधून परीक्षा केंद्रांवर पोहोचले होते. काहींनी प्रवास, राहणे आणि इतर व्यवस्थेवर पैसे खर्च केले होते. आता त्यांना परीक्षेच्या नवीन तारखेची वाट पाहावी लागणार आहे.

Web Title: Maharashtra cm fadnavis on tet paper leak case orders sit investigation

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Published On: Jun 28, 2026 | 09:14 AM

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